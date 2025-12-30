Si quieres darle la bienvenida al 2026 con una comedia romántica, “Amor de Oficina” (en inglés: “Love from 9 to 5”) podría ser la alternativa ideal para ti. Y es que esta serie mexicana creada por Carolina Rivera—responsable de éxitos como “Madre solo hay dos” y “El Niñero”—se posiciona como una interesante alternativa del catálogo de Netflix para aquellos que busquen una ficción que aborde dilemas universales sobre el amor y la ambición profesional. Así, ¿te gustaría saber más sobre la producción? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que la serie de Netflix tiene a los actores Ana González Bello y Diego Klein liderando el elenco.

Además, con una premisa que combina humor, romance y drama, cuenta con todos los ingredientes para robarse el corazón de miles de espectadores alrededor del mundo.

LA TRAMA DE “AMOR DE OFICINA”

“Amor de Oficina” explora qué sucede cuando una noche de pasión se convierte en el peor secreto laboral posible: descubrir que tu rival por el puesto más importante de la empresa es la misma persona con la que compartiste sábanas horas antes.

Resulta que la trama se centra en Graciela (González Bello), una profesional ambiciosa que ha dedicado años de su vida a escalar en una compañía de ropa interior.

Sin embargo, su camino hacia la cima se complica cuando Don Enrique (Alexis Ayala), el patriarca y dueño de la organización, decide que su ascenso no será automático: ella deberá competir por el cargo de CEO.

Su rival es Mateo (Klein), el hijo del dueño, un joven carismático que, si bien lleva la ventaja de pertenecer a la familia empresarial, no cuenta con la experiencia ni el historial laboral que respalda a Graciela.

En estas circunstancias, la rivalidad estaría clara de no ser por un detalle que complica todo: antes de conocer su identidad, ambos pasaron la noche juntos.

Así, lo que empieza como una feroz lucha profesional pronto se convierte en algo mucho más personal.

Y es que mientras compiten por el trabajo de sus sueños, Mateo y Graciela descubren que aquello que ven como su mayor obstáculo podría ser, en realidad, la respuesta a todo lo que estaban buscando.

EL TRÁILER DE LA SERIE “AMOR DE OFICINA”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “AMOR DE OFICINA”

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Amor de Oficina”:

Ana González Bello como Graciela , la protagonista femenina de la historia

, la protagonista femenina de la historia Diego Klein como Mateo , el hijo del dueño que compite por el puesto de CEO

, el hijo del dueño que compite por el puesto de CEO Alexis Ayala como Don Enrique , el patriarca y dueño de la empresa que establece la competencia entre Graciela y Mateo

, el patriarca y dueño de la empresa que establece la competencia entre Graciela y Mateo Paola Fernández como Larissa

como Larissa Martha Reyes Arias como Mariel

como Mariel Jerry Velázquez como Pedro

¿DÓNDE VER “AMOR DE OFICINA”?

“Amor de Oficina” llegará a Netflix el jueves 1 de enero del 2026, convirtiéndose en el primer estreno mexicano de la plataforma en el nuevo año.

Por lo tanto, para ver la serie, solo es necesario contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "Amor de oficina", serie mexicana protagonizada por Ana González Bello y Diego Klein (Foto: Netflix)