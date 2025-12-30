Ha nacido una tradición moderna en Netflix: comenzar el Año Nuevo con una historia con la marca de Harlan Coben. Y es que ya lo vivimos en el 2024, con “Engaños” (“Fool Me Once”), y en el 2025, con “Me haces falta” (“Missing You”), por lo que ahora le damos la bienvenida al 2026 con “En fuga” (en su idioma original: “Run Away”), el thriller dramático basado en la obra homónima del autor. Así, ¿quieres saber exactamente de qué trata y cómo verla? Pues, en esta nota de Gestión Mix, te presentamos la guía completa de la serie británica.

Vale precisar que la producción se compone de 8 episodios en total, los cuales traen consigo adictivos giros de trama.

Además, cuenta con el protagónico de James Nesbitt, un actor que ya tiene experiencia interpretando a padres en situaciones que lo llevan al límite (“The Missing”, 2014).

¿DE QUÉ TRATA “RUN AWAY”?

“En fuga” narra la historia de Simon Greene (James Nesbitt), un hombre que—aparentemente—lo tenía todo: una esposa amorosa, hijos que lo adoraban y una casa perfecta.

Sin embargo, esa estabilidad se desmorona cuando su hija mayor, Paige (Ellie de Lange), huye del hogar y cae en una adicción a las drogas.

Así, el conflicto estalla cuando Simon encuentra a la chica en un parque de la ciudad, desprotegida y en mal estado.

Entonces, lo que parecía ser la oportunidad perfecta para llevarla de vuelta a casa, se convierte en una pesadilla: Paige no está sola.

De esta manera, una discusión acalorada se transforma en una espiral de violencia inesperada.

Lo que sigue es la odisea de un padre que no solo pierde a su hija de nuevo, sino que es arrastrado a un peligroso submundo donde descubrirá que su familia “perfecta” ocultaba secretos capaces de destruirlos para siempre.

MIRA EL TRÁILER DE “RUN AWAY”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “RUN AWAY”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “En fuga”:

James Nesbitt como Simon Greene , el padre protagonista

, el padre protagonista Minnie Driver como Ingrid Greene , la esposa de Simon

, la esposa de Simon Ellie de Lange como Paige Greene , la hija desaparecida

, la hija desaparecida Ruth Jones como Elena Ravenscroft , una investigadora

, una investigadora Alfred Enoch como Isaac Fagbenle , un detective

, un detective Lucian Msamati como Cornelius Faber

¿CÓMO VER “RUN AWAY”?

La serie “En fuga” llega a Netflix el jueves 1 de enero del 2026.

Por lo tanto, para ver la producción desde entonces, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "Run Away", serie de drama y suspenso que se desarrolla a lo largo de 8 episodios (Foto: Netflix)