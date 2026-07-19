Netflix suma a su catálogo la serie “El otro padre” (en inglés: “My Daughter’s Father”), un drama que promete tensión con un secreto guardado durante dos décadas, una familia al límite y una cuenta regresiva para salvar a una de sus integrantes. Y, al mismo tiempo, la producción convoca a figuras con amplia experiencia en la televisión mexicana e iberoamericana, algo que incrementa el interés por su lanzamiento previsto para el miércoles 22 de julio del 2026. Así, en esta nota, Gestión Mix te ofrece un repaso por el elenco y los roles que asumen los actores en esta historia cargada de emociones y conflictos familiares.

Vale precisar que la ficción sigue a Maca, una médica que descubre que su hija Julieta necesita un trasplante de riñón urgente.

Sin embargo, el único donante compatible no resulta ser el esposo de Maca, sino el padre biológico de la adolescente, fruto de una relación pasada que se mantuvo en secreto.

Así, la búsqueda de ese donante empuja a esta familia a una serie de dilemas éticos y morales que atraviesan toda la trama.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El otro padre”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL OTRO PADRE”

1. Silvia Navarro como Maca

Para saber quién es quién en la serie mexicana de Netflix, arrancamos la guía del elenco con la protagonista: Maca. Ella es la médica y madre de familia que, al buscar un donante compatible para el trasplante de riñón que necesita su hija, ve revelado el secreto que altera toda la trama.

La actriz que la interpreta es Silvia Navarro, reconocida por títulos como “Juegos interrumpidos” y “Un mundo para mí”.

Silvia Navarro como Maca en una escena de la serie mexicana "El otro padre" (Foto: Netflix)

2. Manolo Cardona como Ricardo

Ricardo, por su parte, es el esposo de Maca. Él es un jefe de familia entregado que, al enterarse de la gravedad de la enfermedad de su hija, se declara dispuesto a cualquier cosa con tal de salvarla, incluso si eso implica terminar en la cárcel.

El artista que asume este rol es Manolo Cardona, quien también ha protagonizado producciones como “Medusa” y “Dime lo que quieres”.

Manolo Cardona como Ricardo en una escena de la serie mexicana "El otro padre" (Foto: Netflix)

3. Azul Guaita como Julieta

Por otro lado, Julieta es la hija de Maca y el centro de la trama. Y es que ella sufre una descompensación durante una fiesta, episodio que revela que necesita con urgencia un trasplante de riñón.

La actriz que le da vida al personaje es Azul Guaita, recordada por su trabajo previo en “Como agua para chocolate”.

Azul Guaita como Julieta en una escena de la serie mexicana "El otro padre" (Foto: Netflix)

4. Erik Hayser como Emilio Martínez

Emilio Martínez es otro integrante del elenco principal de la serie.

La estrella que lo interpreta es Erik Hayser, famoso por "Oscuro deseo", "Accidente" e "Ingobernable“.

Erik Hayser como Emilio Martínez en una escena de la serie mexicana "El otro padre" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “El otro padre”:

5. Paola Núñez como Yolanda Martínez

como Yolanda Martínez 6. Emilio Osorio como Bernardo

como Bernardo 7. Sebastián Dante como Gustavo

como Gustavo 8. Romina Poza como María

como María 9. Blanca Guerra como Hilda Sotomayor

como Hilda Sotomayor 10. Silvia Navarro como Macarena Sotomayor

como Macarena Sotomayor 11. Pamela Moreno como Victoria

como Victoria 12. Georgia Alexi como Rosa