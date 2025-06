Netflix ha fijado la fecha para el regreso de “El Juego del Calamar”: la tercera temporada del aclamado thriller llegará el 27 de junio de 2025 con importantes novedades. La serie, que se convirtió en un fenómeno mundial en 2021, dejó a la audiencia impactada con el viaje de su protagonista, Gi-hun, y su poderosa lucha por la supervivencia, culminando en una imagen de desafío que muchos aún recuerdan.

Y uno de esos cambios no es menor: esta nueva temporada será la más corta de toda la serie. Y cuando digo corta, me refiero a que solo vamos a tener seis episodios para despedirnos de una de las historias más impactantes del streaming. Como fan, no puedo evitar sentir un poco de nostalgia, pero también mucha expectativa.

Chul-su es el compañero de la muñeca Young-hee en la temporada 3 de la serie "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ TAN POCOS CAPÍTULOS?

Según el propio creador Hwang Dong-hyuk, esta será la temporada final y tiene un enfoque mucho más íntimo, centrado en el enfrentamiento definitivo entre Gi-hun y el Front Man (El Líder). En sus propias palabras, “el feroz choque entre sus dos mundos” será el motor de este cierre.

A diferencia de la primera temporada, que tuvo nueve episodios, y la segunda, que tuvo siete, esta última entrega recorta el número, pero no parece que vaya a disminuir intensidad. Si ya viste el tráiler (que, por cierto, está disponible en la cuenta oficial de Netflix), seguro notaste que esta vez Gi-hun va con todo.

LISTA DE EPISODIOS: ¿SE SABEN LOS TÍTULOS?

Por ahora, Netflix no ha publicado los títulos oficiales de los seis episodios de “El Juego del Calamar 3”, pero hay algo que sabemos con certeza: todos se estrenan el mismo día, el 27 de junio de 2025, lo que quiere decir que podremos hacer una maratón, si así lo deseamos.

¿HABRÁ TEMPORADA 4?

Lamentablemente —o afortunadamente, según cómo lo veas— esta es la última temporada de “Squid Game”. No hay planes para una cuarta entrega. Netflix fue muy claro al respecto: la historia termina aquí. Y si todo sale como parece, puede que estemos ante uno de los finales más potentes del servicio de streaming en los últimos años.

¿DÓNDE SE PUEDE VER “EL JUEGO DEL CALAMAR” - TEMPORADA 3?

Solo hay una respuesta: Netflix. Esta plataforma es el hogar exclusivo de la serie desde su estreno en 2021. Si ya eres suscriptor, lo único que tienes que hacer es entrar el 27 de junio y darle play. Y si aún no tienes cuenta, tal vez este sea el mejor momento para hacerte una.