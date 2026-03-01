Netflix en USA cerró febrero del 2026 con un catálogo renovado que incluye producciones de distintos géneros y orígenes. Desde un drama histórico sueco basado en hechos reales... hasta un thriller español ambientado en un bosque en llamas: la plataforma de streaming de la “N” roja ofrece opciones variadas para quienes buscan empezar marzo con una maratón de cine sin salir de casa. Así, si estás en EE.UU. y no sabes qué ver este fin de semana, aquí Gestión Mix te presenta las 5 mejores películas nuevas que puedes disfrutar ahora mismo.

LAS 5 MEJORES PELÍCULAS NUEVAS DE NETFLIX USA QUE PUEDES VER ESTE FIN DE SEMANA

1. “The Swedish Connection” (“El vínculo sueco”)

Empezamos la lista con “The Swedish Connection” (en sueco: “Den svenska länken”), un drama histórico basado en la poco conocida historia real de Gösta Engzell, un burócrata del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia que, durante la Segunda Guerra Mundial, ideó un sistema de visados provisionales para salvar la vida de miles de personas judías.

La película está dirigida por Thérèse Ahlbeck y Marcus Olsson, y protagonizada por Henrik Dorsin, Sissela Benn y Jonas Karlsson.

Vale precisar que el proceso pionero de Engzell inspiró a figuras como Raoul Wallenberg, a quienes se les atribuye haber rescatado a cerca de 100,000 personas durante el conflicto.

¿Cómo verla? Con una duración de 1 hora y 42 minutos, la cinta está disponible en Netflix.

2. “Pavane” (“Pavana”)

“Pavane” es una película romántica surcoreana dirigida por Lee Jong-pil que se basa en la novela “Pavane for a Dead Princess” del escritor Park Min-gyu.

La trama sigue a tres personas emocionalmente cerradas que trabajan en unos grandes almacenes y que, poco a poco, se convierten en la luz del otro mientras aprenden a enfrentar la vida y el amor de nuevo.

El elenco incluye a Go Ah-sung (conocida por “Snowpiercer” y “The Host”), Byun Yo-han y Moon Sang-min.

¿Cómo verla? Con una duración de 113 minutos, la producción está disponible en Netflix.

3. “Firebreak” (“Cortafuego”)

“Cortafuego” es un thriller psicológico español dirigido por David Victori. La historia sigue a Mara (Belén Cuesta), una viuda que viaja con su hija Lide (Candela Martínez) y parte de su familia a su casa de verano en un bosque, con la intención de cerrar heridas tras la muerte de su esposo.

Sin embargo, lo que debía ser una despedida se transforma en una pesadilla cuando la niña desaparece justo cuando se desata un incendio forestal en la zona.

La situación se agrava cuando Santi (Enric Auquer), el guarda forestal, se convierte en su único aliado... o el principal sospechoso.

¿Cómo verla? Con una duración de 107 minutos, la cinta está disponible en Netflix.

4. “Accused” (“Acusada”)

“Accused” es un drama psicológico dirigido por Anubhuti Kashyap y producido por Dharma Productions (de Karan Johar).

La película—protagonizada por Konkona Sensharma y Pratibha Ranta—narra la historia de la Dra. Geetika Sen, una reconocida ginecóloga cuya vida se desmorona cuando surgen acusaciones de conducta sexual inapropiada en su lugar de trabajo.

Así, la trama explora temas como el poder, la percepción y la ambigüedad moral, contando la historia desde la perspectiva de la acusada, una óptica pocas veces explorada en el cine indio.

¿Cómo verla? Con una duración de 100 minutos, la producción está disponible en Netflix.

5. “Chatha Pacha: The Ring of Rowdies”

Cerramos la lista con “Chatha Pacha: The Ring of Rowdies”, una comedia de acción en idioma malayalam dirigida por el debutante Adhvaith Nayar.

Ambientada en Fort Kochi, la película sigue a un grupo de hermanos y ex convictos que deciden fundar un club de lucha libre amateur inspirado en la WWE, lo que desata rivalidades, enfrentamientos con la ley y situaciones hilarantes.

El elenco incluye a Arjun Ashokan, Roshan Mathew, Vishak Nair e Ishan Shoukath, con una aparición especial de la superestrella Mammootty.

¿Cómo verla? Con una duración es de 2 horas y 15 minutos, la cinta está disponible en Netflix.

¿CÓMO SUSCRIBIRTE A NETFLIX EN ESTADOS UNIDOS?

Si te encuentras en Estados Unidos y aún no tienes una cuenta en la plataforma, el proceso de suscripción es sencillo.

Solo necesitas ingresar a netflix.com, introducir tu correo electrónico, elegir el plan de tu preferencia y agregar un método de pago (tarjeta de crédito, débito o PayPal).

Una vez completado el registro, puedes empezar a disfrutar del contenido de inmediato en cualquier dispositivo compatible: Smart TV, computadora, teléfono móvil o tableta.

​Y si bien Netflix no ofrece prueba gratuita en USA actualmente, sí permite cambiar de plan o cancelar en cualquier momento sin penalización.

¿CUÁNTO CUESTA NETFLIX EN ESTADOS UNIDOS?

Netflix ofrece tres planes de suscripción en EE.UU. A continuación, el detalle actualizado de precios:

Plan Precio mensual Calidad Pantallas simultáneas Anuncios Standard with Ads $7.99/mes Full HD (1080p) 2 Sí Standard $17.99/mes Full HD (1080p) 2 No Premium $24.99/mes 4K Ultra HD + HDR + Dolby Atmos 4 No

Es importante mencionar que los planes Standard y Premium permiten agregar miembros adicionales que vivan fuera del hogar.

El costo por cada miembro extra es de $6.99/mes (con anuncios) o $8.99/mes (sin anuncios).

De esta manera, si vives en USA y compartes tu cuenta con alguien más, puedes hacerlo de forma oficial pagando la tarifa correspondiente.