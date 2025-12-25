“Anaconda” (2025) ya llegó a los cines de varios países alrededor del mundo. Así, a propósito de su estreno en pantalla grande, muchos espectadores se preguntan si la película sigue la tendencia de incluir contenido adicional al finalizar su metraje. Entonces, si ya tienes tus entradas, Gestión Mix te cuenta si debes permanecer en tu butaca o no cuando aparezcan los nombres del equipo de producción. ¡Descubre cuántas escena post-créditos tiene la producción!

Vale precisar que esta nueva entrega de la franquicia “Anaconda” no es un reboot tradicional del filme de 1997, sino que se trata de una comedia que se inspira en aquel clásico de culto.

En ese sentido, la trama sigue a Doug (Jack Black) y Griff (Paul Rudd), dos amigos que intentan hacer un remake de su película favorita... solo para enfrentarse a peligros reales en el Amazonas.

Bajo la dirección de Tom Gormican, el elenco principal se completa con figuras como: Daniela Melchior, Steve Zahn, Thandiwe Newton y Selton Mello.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Anaconda” (2025):

¿CUÁNTAS ESCENAS POST-CRÉDITOS TIENE “ANACONDA”?

Tal como confirman diversos especializados, la película no termina cuando la pantalla se va a negro por primera vez. Y es que cuenta con dos escenas adicionales durante los créditos.

​Al parecer, debido a su gran presupuesto, Sony Pictures habría decidido incluir este material para sugerir que podría expandir la franquicia en un futuro.

¿QUÉ PASA EN LAS ESCENAS POST-CRÉDITOS DE “ANACONDA”?

Sin evitar caer en spoilers que arruinen tu experiencia, aquí te revelo lo que debes esperar de estas dos escenas extras de “Anaconda”:

Primera escena (Epílogo): ocurre justo después de que termina la película. Esta secuencia resulta vital para la trama, sobre todo para quienes se hayan encariñado con los personajes, y deja abierta las posibilidades sobre lo que podría venir después.

ocurre justo después de que termina la película. Esta secuencia resulta vital para la trama, sobre todo para quienes se hayan encariñado con los personajes, y deja abierta las posibilidades sobre lo que podría venir después. Segunda escena (A mitad de los créditos): esta escena aparece más adelante en los créditos y funciona como un “cierre” para un evento específico que ocurre antes en la cinta.

Es decir, la paciencia de los espectadores será recompensada con este material adicional.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “ANACONDA”?

“Anaconda” llegó a los cines de Estados Unidos, Latinoamérica y España el jueves 25 de diciembre del 2025.

Por lo tanto, para disfrutar del largometraje en pantalla grande, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias. ¡Qué las risas te acompañen!

"Anaconda" es una película del director Tom Gormican, quien escribió el guion al lado de Kevin Etten (Foto: Fully Formed Entertainment / Sony Pictures)