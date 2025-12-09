Una de las series mexicanas más populares del 2024 retorna a Netflix. Se trata de “Accidente” (en inglés: "The Accident“), producción que trae consigo una segunda temporada que promete llevar a los personajes al límite entre la redención y la destrucción. Así, ¿eres de los que no se quieren perder los nuevos capítulos? Pues, en esta nota de Gestión Mix, descubre cuándo, a qué hora y cómo verlos sin problemas.

Vale precisar que el show televisivo retoma la historia un año después del accidente que marcó las vidas de nuestros protagonistas para siempre.

En estas circunstancias, cuatro familias se debaten entre la venganza y el perdón, atrapadas en un laberinto de secretos y alianzas frágiles.

Entonces, con el mismo reparto que conquistó a millones de espectadores —y nuevas incorporaciones—, esta entrega de la producción nos sumerge en una trama marcada por la búsqueda de una segunda oportunidad.

Y, por supuesto, intenta responder una pregunta importante: ¿se puede realmente seguir adelante tras una tragedia así?

Antes de continuar, mira el tráiler de “Accidente” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ACCIDENTE” - TEMPORADA 2?

La segunda entrega de la serie de Netflix se estrena el miércoles 10 de diciembre del 2025, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “ACCIDENTE” - TEMPORADA 2?

Como es habitual con los títulos originales de la plataforma de streaming de la “N” roja, la serie estará disponible de manera global a partir de las 12:00 a.m. (PT) de su día de lanzamiento.

Esto significa que los suscriptores en Estados Unidos esperan el estreno según el siguiente horario:

Zona horaria Hora Hora del Pacífico (PT) 12:00 a.m. del 10 de diciembre Hora de las Montañas (MT) 1:00 a.m. del 10 de diciembre Hora Central (CT) 2:00 a.m. del 10 de diciembre Hora del Este (ET) 3:00 a.m. del 10 de diciembre

Por otro lado, a nivel internacional, la producción respeta esta programación:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. del 10 de diciembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. del 10 de diciembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. del 10 de diciembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. del 10 de diciembre España 9:00 a.m. del 10 de diciembre

¿CÓMO VER “ACCIDENTE” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, para disfrutar de la segunda temporada de “Accidente”, los espectadores deben contar con una suscripción activa a Netflix.

Con eso en consideración, pueden ingresar al LINK OFICIAL de la serie mexicana.

En EE. UU, la plataforma de streaming ofrece los siguientes planes, los cuales permiten un acceso ilimitado a todo su catálogo:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de la temporada 2 de "Accidente", serie mexicana que explora géneros como el drama y el suspenso a lo largo de su trama (Foto: Netflix)