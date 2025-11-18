“Maxton Hall: The World Between Us” (en español: “Maxton Hall: Un mundo entre nosotros” y en su idioma original: “Maxton Hall: Die Welt zwischen uns”) se ha consolidado como la producción de romance juvenil más popular de Amazon Prime Video. Por eso, los fans de la serie alemana ya se preparan para disfrutar del episodio 02x05. Es decir, del penúltimo capítulo de la temporada 2. ¿Eres uno de ellos? Pues, en las siguientes líneas, Gestión Mix te cuenta cuál es la fecha, hora y link para verlo.

Vale precisar que la segunda entrega del show televisivo—inspirado en la trilogía literaria “Save” de Mona Kasten—sigue explorando la relación entre Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) y James Beaufort (Damian Hardung) mientras enfrentan nuevos desafíos relacionados con crisis personales y familiares.

En ese sentido, la historia profundiza en el pasado del chico, revelando las razones detrás de su arrogancia y comportamiento caprichoso.

Así, él ahora debe luchar contra la influencia destructiva de su padre Mortimer (Fedja van Huêt) y enfrentar tragedias que cambiarán su vida para siempre.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 2 de la serie de Amazon Prime Video:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

El episodio 02x05 de “Maxton Hall” se estrena el viernes 21 de noviembre del 2025, siguiendo el patrón de lanzamiento semanal de la producción.

Cabe resaltar que el capítulo está dirigido por Martin Schreier y se titula “Deceptive Lightness” (“Trügerische Leichtigkeit”).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

En la siguiente tabla, conoce el horario de lanzamiento del penúltimo episodio de la temporada 2 de la serie, ordenado según las zonas horarias de Estados Unidos.

Zona horaria Hora Hora del Pacífico (PT) 12:00 a.m. Hora de las Montañas (MT) 1:00 a.m. Hora Central (CT) 2:00 a.m. Hora del Este (ET) 3:00 a.m.

A continuación, repasa los horarios internacionales de estreno:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

Tal como te puedes imaginar, el episodio 5 de “Maxton Hall 2” estará disponible exclusivamente en Amazon Prime Video a nivel mundial.​

Para disfrutarlo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming y acceder al LINK OFICIAL en el horario indicado.

En Estados Unidos, están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

CALENDARIO COMPLETO DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”

La temporada 2 de “Maxton Hall” consta de 6 episodios que se estrenan de acuerdo con el siguiente cronograma:

Episodio 1: “Devastated” - viernes 7 de noviembre de 2025

- viernes 7 de noviembre de 2025 Episodio 2: “Wish to the Universe” - viernes 7 de noviembre de 2025

- viernes 7 de noviembre de 2025 Episodio 3: “Emotional Rollercoaster” - viernes 7 de noviembre de 2025

- viernes 7 de noviembre de 2025 Episodio 4: “Secrets” - viernes 14 de noviembre de 2025

- viernes 14 de noviembre de 2025 Episodio 5: “Deceptive Lightness” - viernes 21 de noviembre de 2025

- viernes 21 de noviembre de 2025 Episodio 6: “Reaching for the Stars” - viernes 28 de noviembre de 2025 (GRAN FINAL DE TEMPORADA)

En la serie "Maxton Hall", Harriet Herbig-Matten interpreta a Ruby Bell, mientras que Damian Hardung le da vida a James Beaufort (Foto: UFA Fiction / Amazon Prime Video)