El final de la primera entrega de “Crew Girl”, también conocida como “La timonel” dejó el camino preparado para una segunda temporada del drama adolescente canadiense de Netflix que desde su estreno, el 10 de septiembre de 2026, se ubica en el Top 10 de las series más populares de la plataforma de streaming de la N roja a nivel mundial, por supuesto, esto incluye a Estados Unidos y Latinoamérica. Y unas semanas después, finalmente se confirmó que la historia de Teagan Tao (Miku Martineau) continuará en una segunda entrega.

Teagan y su madre se mudan a Eagles Cove tras el millonario fraude financiero de su padre, David. Cuando busca refugiarse en el remo descubre el su nueva escuela no tiene equipo fenemino de remo, así que, se convierte en la timonel (coxswain) del equipo masculino luego de demostrar sus habilidades.

Aunque Teagan y su equipo logran una histórica medalla en la prestigiosa Copa Haverford al final de la primera temporada de “Crew Girl”, no todo son cosas positivas: el entrenador Hayden es despedido por haber encubierto las faltas del equipo, Josh decide dejar el remo temporalmente para someterse a una cirugía del corazón y la némesis de Teagan lanza una advertencia.

¿Qué pasará con Josh Regis (Samuel Braun) y Teagan Tao (Miku Martineau) en la segunda temporada del drama adolescente "Crew Girl"? (Foto: Netflix)

“CREW GIRL” FUE RENOVADA PARA UNA TEMPORADA 2

El 22 de septiembre de 2026, Netflix renovó “Crew Girl” para una segunda temporada. Por el momento, no hay fecha de estreno confirmada para los nuevos capítulos, pero se estima que podrían llegar a finales de 2027 o principios de 2028.

“¡Estoy emocionadísima por la segunda temporada de ‘Crew Girl’!”, indicó Miku Martineau. “Hay mucho por explorar con los personajes, los romances y el equipo de remo. ¡Será una aventura increíble! Lo único que sé es que la segunda temporada estará llena de acción, intriga y drama, así que estoy lista para volver a subirme a un bote y ponerme frente a la cámara. #Teamteagan”.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “CREW GIRL”?

Después de que su rival Britney Garner revela que la fundación de su familia financiará un nuevo equipo oficial de remo femenino en la escuela, Teagan deberá decidir entre continuar liderando el bote masculino o abandonarlos para ser parte del equipo oficial de remo femenino en la segunda temporada de “Crew Girl”. Además, todo parece indicar que continuará el triángulo amoroso entre Teagan, Josh Regis (Samuel Braun) y Cam Dillinger (Kyle Clark).

“Creo que deberíamos irnos de vacaciones de verano o algo así, perdernos en el bosque”, comentó Samuel Braun a Tudum. “Sería muy divertido hacer una fiesta de verano, estar en el bote del lago y ver cómo es su vida fuera del remo”.

Por su parte Kyle Clark, quien interpreta a Cam en “La timonel”, está entusiasmado por profundizar aún más en el deporte y señaló: “Queremos ir un paso más allá. Me encantaría probar el remo individual”.

Sobre las dos disyuntivas de la protagonista, Muku Martineau adelantó que, “será interesante verla. Siente un gran cariño por el equipo masculino, pero también persigue su propia carrera en el remo (...) ¿Quién sabe qué puede pasar en la segunda temporada? ¿Un triángulo amoroso? ¿Es eso siquiera posible?"

REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE “CREW GIRL”

Miku Martineau como Teagan Tao

Samuel Braun como Josh Regis

Kyle Clark como Cam Dillinger

Thomas Cadrot como el entrenador Matt Hayden

Jessica Paré como Ella Emerson-Tao

Connor Paton como Ryder Regis

Olga Petsa como Juliet Morny

Sage Linder como Britney Garner

Jude Wilson como Baloo Garner

Riley Davis como Noah Bainbridge

Connor Wong como Perry Chou

Jarrett Carlington como Chris “Crab Catcher” Padmore

Vincent Muller como Damon Quaid

Niall Matter como Richard Regis

Alaska Leigh como Amber

Aiden Howard como Liam

Byron Lawson como David Tao

Lucia Walters como DeeDee Garner

Amber Lewis como Karina

Sara Canning como Imogen