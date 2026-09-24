La Selección de Costa Rica vuelve a la competencia oficial este jueves 24 de septiembre, cuando reciba a Curazao por la Concacaf Nations League. El encuentro está programado para las 8:00 p. m. (horario local), en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en San José. El seleccionador Fernando ‘Bocha’ Batista quiere ampliar su universo de jugadores; por ello decidió dar oportunidad a jóvenes talentos. Hay confianza en su trabajo y los hinchas se ilusionan con alcanzar los objetivos trazados.

Curazao, por su parte, llegará a este encuentro con la intención de complicar el estreno de los locales y sumar puntos importantes en una zona que promete una disputa pareja. Intentará plasmar un juego ordenado, aprovechar los errores defensivos de su rival de turno.

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¿Cómo ver Teletica Deportes EN VIVO, Costa Rica vs. Curazao?

La señal de Teletica se puede ver en vivo y en directo en los canales de Claro TV, Cabletica, Sky, TiGo Star, Telecable y Kölbi. Revisa la guía TV para ver las acciones del partido entre Costa Rica y Curazao por la Concacaf Nations League.

Canal 7 de UHF (Zona Norte y Zona Sur)

Canal 7.1 (Teletica HD), Canal 7.2 (Teletica Radio) y Canal 10.1 (Xpertv HD) de TDT

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Canal 7 HD de TiGo Star

Canales 7 SD, 700 HD, 17 Dif. de Cabletica

Canales 7 SD y 707 HD de TiGo

Canales 7 SD y 707 HD de Telecable

Canales 7 A, 7 TVA y 40 D de Kölbi

La selección de Costa Rica se mide ante Curazao por la Concacaf Nations League 2026. Sintonice la señal en vivo de Teletica Canal 7 en televisión abierta y en plataformas digitales para no perderse las acciones del partido. | Crédito: concacaf.com / Composición Mag

¿Cómo escuchar Teletica Radio EN VIVO?

Puedes escuchar Teletica Radio por www.teletica.com y seguir todas las novedades de la selección de Costa Rica que afrontará en la Concacaf Nations League.

¿Cómo ver Teletica Deportes EN VIVO por Internet?

Si no te encuentras en casa y deseas ver la programación de Teletica. Desde tu teléfono celular o la tablet, descargar las aplicaciones disponibles en Google Play Store y App Store.

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Costa Rica vs. Curazao: ¿A qué hora juegan, dónde ver y fecha?

Fecha: Jueves 24 de septiembre de 2026

Partido: Costa Rica vs. Curazao

Competición: Concacaf Nations League

Dónde ver: Teletica

Horario: 8:00 p.m. (Costa Rica)

Estadio: Estadio Ricardo Saprissa Aymá

Ciudad: San José