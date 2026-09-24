La acción del Grupo A de la Liga A en la Concacaf Nations League 2026 arranca este jueves 24 de septiembre desde las 20:00 hora de Santo Domingo (7:00 p.m. Tiempo del Centro de México / 9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT en Estados Unidos) con el choque entre República Dominicana y su similar de Nicaragua. El Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros albergará este esperado encuentro. Los aficionados podrán seguir el desarrollo del partido totalmente en vivo mediante la señal de Canal 6 y sus opciones oficiales de transmisión por internet. Este duelo inaugural resulta crucial para las aspiraciones de ambas escuadras en la fase de grupos del prestigioso certamen continental.

El conjunto dominicano llega a este compromiso atravesando uno de los mejores momentos futbolísticos de su historia reciente tras su destacada participación en la Copa Oro. El estratega argentino Marcelo Neveleff ha conformado una plantilla de alta jerarquía apuntalada por futbolistas legionarios que militan en las principales ligas del continente europeo. Nombres consolidados como Mariano Díaz del Alavés, Júnior Firpo del Real Betis y Pablo Rosario del Porto lideran la convocatoria oficial de Los Quisqueyanos. Esta inyección de talento internacional ha generado un ambiente de máximo optimismo entre la afición caribeña de cara al actual proceso deportivo y conmina al equipo local asumir la responsabilidad de imponer condiciones en su territorio respaldado plenamente por la experiencia de sus máximas figuras.

Por su parte, el combinado nicaragüense encara este difícil debut como visitante bajo la dirección técnica del argentino Juan Cruz Real, quien se estrena oficialmente en el banquillo. La escuadra pinolera pisa el césped fuertemente diezmada tras confirmar al menos cinco ausencias importantes respecto a su proceso anterior, perdiendo piezas clave en su esquema. Las bajas definitivas de su referente histórico Juan Barrera, el segundo capitán Josué Quijano y el atacante Ariagner Smith condicionan el planteamiento táctico de la Azul y Blanco. Aunque el último antecedente oficial entre ambos en noviembre de 2023 culminó con un empate sin goles en Managua, la balanza actual se inclina hacia los locales.

Dónde ver Canal 6 EN VIVO, partido Nicaragua vs. República Dominicana por Internet

Canal 6 Nicaragüense cuenta con presencia digital y publica contenidos vinculados a la selección nacional en su portal y redes. Su señal se puede ver de forma gratuita a través de Internet desde cualquier parte del mundo. A continuación, te compartimos las mejores opciones oficiales para sintonizarlo:

Página web oficial Facebook Live YouTube Entra directamente a la transmisión las 24 horas del día en la Señal en Vivo de Canal 6. En la página oficial de Canal 6 Nicaragua en Facebook transmiten en directo sus noticieros, revistas matutinas y eventos especiales. Algunos eventos y programas grabados se suben o se transmiten en tiempo real en su canal de Canal 6 Nicaragua en YouTube.

Dónde ver Canal 6 EN VIVO, partido Nicaragua vs. República Dominicana por televisión

Si te encuentras en territorio nicaragüense, puedes sintonizar el partido Nicaragua vs. República Dominicana en vivo por la Jornada 1 de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 por señal abierta de televisión en el Canal 6 o buscarlo en la guía de canales de tu proveedor de cable local (Claro, Tigo, etc.).

Datos clave del Nicaragua vs. República Dominicana por la Concacaf Nations League 2026

Fecha : Jueves, 24 de septiembre de 2026

: Jueves, 24 de septiembre de 2026 Partido : Nicaragua vs. República Dominicana por la Jornada 1 del Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026

: Nicaragua vs. República Dominicana por la Jornada 1 del Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026 Canales TV : CDN Deportes (Solo partidos local de DOM) y Rush Sports / Canal 6 Nicaragüense, NicaSports (Solo partidos local de NCA) y Fox

: CDN Deportes (Solo partidos local de DOM) y Rush Sports / Canal 6 Nicaragüense, NicaSports (Solo partidos local de NCA) y Fox Streaming: Fox+, Tubi, Concacaf App y Concacaf YouTube