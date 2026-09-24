La familia Hamady regresa en la precuela “4 Blocks Zero”. En el nuevo drama criminal de HBO Max, la historia se traslada al Berlín de la década de 1990 y sigue a los Hamady después de que escapan del Líbano y lidian con la burocracia y la exclusión social. Pero el rumbo de sus vidas cambia cuando el tío Ibrahim sale de prisión. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto?

La serie dirigida por Hüseyin Tabak y Özgür Yildirim a partir del guion de Hassan Akkouch, Bahar Bektas, Bernd Lange y Natalie Zoghbi, retrata el origen del mayor imperio criminal de origen árabe de todo Berlín, y como los protagonistas intentan construir una vida legítima mientras se enfrentan a la dura burocracia alemana y a los prejuicios sociales.

“4 Blocks Zero” cuenta con un elenco principal liderado por Tariq Al-Saies, Tareq Nassery, Rami Fadel Khalaf y Soufiane El Mesaudi. A ellos se suman Fatima Khanfour, Almountaser “Monty” Alchltouh, Siana Zayed, Mohammad Eliraqui y Luis Vorbach, junto a Bella Dayne, Mohamed Kanj Khamis, Jule Hermann, Sevda Polat, Samir Salim, Enno Trebs y Mark Waschke.

Tariq Al-Saies, Tareq Nassery, Rami Fadel Khalaf y Soufiane El Mesaudi lideran el elenco de la serie precuela "4 Blocks Zero" (Foto: HBO Max)

SINOPSIS DE “4 BLOCKS ZERO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de HBO Max, la historia de “4 Blocks Zero” se sitúa en el Berlín de los años 90 y “sigue a la familia Hamady, que huyó del Líbano e intenta empezar de nuevo en Alemania lidiando con la burocracia y los prejuicios, tras el regreso del tío Ibrahim después de pasar ocho años en prisión. Este suceso arrastra a la familia al submundo criminal de la ciudad.”

Por lo visto en el tráiler, Malik, sobrevive trabajando como cocinero y trata de sacar adelante a sus cuatro hijos: Ali, Abbas, Marwan y Amara. Todo cambia radicalmente con el regreso del tío Ibrahim, quien sale libre tras pasar ocho años en prisión.

¿CÓMO VER “4 BLOCKS ZERO”?

“4 Blocks Zero” se estrenará el viernes 25 de septiembre de 2026 en HBO Max, por lo tanto, para ver esta precuela solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “4 BLOCKS ZERO”

REPARTO DE “4 BLOCKS ZERO”

Tariq Al-Saies como Ibrahim Mansour

Tareq Nassery como el joven Ali Hamady/ Toni

Rami Fadel Khalaf como Malik Hamady

Soufiane El Mesaudi como Abbas Hamady

Fatima Khanfour como Hanin Mansour

Almountaser “Monty” Alchltouh

Siana Zayed,

Mohammad Eliraqui

Luis Vorbach

Bella Dayne como Cornelia Lackner

Mohamed Kanj Khamis

Jule Hermann

Sevda Polat como Elif Baysal

Samir Salim

Enno Trebs

Mark Waschke

Mieke Schymura como Beckmann

Seumas Sargent como Darren Burnell

Max Kruk

En la serie precuela "4 Blocks Zero", Ibrahim, cuñado de Malik, regresa a Berlín después de pasar ocho años en prisión (Foto: HBO Max)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “4 BLOCKS ZERO”?

La primera temporada de “4 Blocks Zero”, que es una coproducción Alemania-Estados Unidos de Wiedemann & Berg Filmproduktion, y HBO Max, tiene ocho episodios.