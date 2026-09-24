Arranca la Concacaf Nations League 2026-27 y dos candidatos a pelear instancias finales chocarán. Este jueves 24 de septiembre, no te pierdas la transmisión de Costa Rica vs. Curazao EN VIVO por la señal de Repretel Canal 6, encuentro que se disputará en el Estadio Nacional de San José a partir de las 8:00 p.m. hora local . A continuación, te dejo con todos los detalles para ver el juego por la señal de Repretel en el país costarricense.

Cobertura en directo del duelo Costa Rica vs. Curazao por la Concacaf Nations League a través de Repretel Canal 6. Guía completa de señal abierta y servicios de streaming disponibles en territorio costarricense. | Crédito: concacaf.com / Composición Depor

¿Cómo ver Repretel (Canal 6) EN VIVO, Costa Rica vs. Curazao por las Concacaf Nations League 2026?

Repretel es el canal oficial de los partidos de la selección de Costa Rica cuando juega de local en la Concacaf Nations League 2026. Aquí te comparto los números de los canales.

Canal 6 en VHF - UHF

Canal 6.1 HD en TDT

Canal 6 en Movistar TV

Canal 6 en Cabletica PlusTV

Canal 6 en SuperCable

Canal 137 en Claro TV

Canal 191 en SKY

Canales 6 SD, 86.2 ATSC y 701 HD en Cabletica

Canales 6 SD, 134.706 ATSC y 706 HD en Telecable

Costa Rica vs. Curazao, por Repretel (Canal 6) en vivo y gratis

Ingresa al portal de repretel.com/envivo-canal6 para ver la transmisión de Repretel en vivo, en línea y gratis mediante live streaming por Internet del partido entre Costa Rica y Curazao.

Costa Rica vs. Curazao EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Jueves 24 de septiembre de 2026

Lugar: Estadio Nacional de Costa Rica

Hora: 8:00 p.m. San José

Canal TV: Canal 6 de Repretel

Streaming: Canal 6 de Repretel App