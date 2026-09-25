Los habitantes de Nueva York deben mantenerse alerta durante este fin de semana debido a la llegada de la tormenta Nor’easter, la cual podría generar inundaciones en diversas zonas de la ciudad. A continuación, te presentaré todos los detalles sobre este fenómeno meteorológico y sus posibles impactos.

Qué es la tormenta Nor’easter

De acuerdo al Servicio Nacional de Satélites, Datos e Información Ambiental (DENESIS, por sus siglas en inglés) del NOAA , se conocen como las tormentas del noreste que comienzan a formarse a menos de 160 kilómetros de la costa que se extiende entre Nueva Jersey y Georgia.

Se trata de una zona ideal para la combinación del aire frío y agua cálida, permitiendo la formación de una zona de baja presión atmosférica que ayuda a formar nubes. Cuando este sistema se fortalece, da paso a una tormenta.

Si bien las tormentas Nor’easter pueden ocurrir en cualquier momento del año, la entidad citada precisa que las más comunes se registran entre septiembre y abril.

Una tormenta del noreste se forma cuando el aire frío, que suele originarse en Canadá, sopla sobre el cálido océano Atlántico frente a la costa este de Estados Unidos. (Crédito: NOAA/JPL-Caltech)

Nueva York bajo riesgo de clima severo e inundaciones para este fin de semana

Las autoridades meteorológicas de NYC alertaron sobre el paso de sistema para desde la noche del viernes 25 hasta el domingo 27 de septiembre, la cual traerá intensas lluvias, fuertes vientos y posibles inundaciones costeras. Eso sí, los expertos puntualizan que las precipitaciones fuertes se registrarán al este de la “Gran Manzana”.

Ante este pronóstico, el alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Administración de Emergencias de Nueva York (NYCEM, por sus siglas en inglés) aconsejó a sus resientes que comiencen a tomar sus precauciones.

Los pronósticos advierten que la ciudad de Nueva York puede presenciar fuertes precipitaciones. (Crédito: SELCUK ACAR / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Qué zonas de NYC están bajo riesgo de inundaciones para este fin de semana

Los pronósticos señalan que el mayor peligro son las mareas altas, las cuales pueden ocasionar que el agua del mar suba e inunden zonas cercanas. Entonces, las áreas bajo riesgo son la costa este de Staten Island, Rockaways (Queens), zonas cercanas a Jamaica Bay y partes del sur de Queens y Brooklyn.

Se espera que los residentes de estas zonas presten atención totalmente entre la noche del viernes 25 y la mañana del sábado 26 de septiembre. De concretarse lo señalado, el agua podría subir hasta 30 centímetros por encima del suelo, lo cual afectaría calles, vehículos, viviendas y otras propiedades cercanas a la costa.