Millones de residentes de Nueva York comenzarán a recibir desde este 21 de septiembre un pago destinado a aliviar el costo de las facturas de energía. El estado puso en marcha el envío de cheques de hasta $200, que llegarán directamente por correo a quienes cumplan con los requisitos del programa. En total, se prevé que sean 8.2 millones de residentes quienes reciban este beneficio extraordinario.

Lo importante para los potenciales beneficiarios es que no tendrán que presentar una nueva solicitud ni completar un trámite adicional: el dinero será enviado automáticamente si cumplen las condiciones establecidas.

¿Por qué Nueva York está enviando estos cheques?

El reembolso forma parte del programa Protecting Our Wallets Energy Rebate (POWER), una iniciativa incluida en un presupuesto de $1,000 millones para brindar alivio ante los mayores costos de energía. El objetivo es ayudar a los hogares a enfrentar gastos relacionados con servicios como la calefacción durante el invierno y el aire acondicionado durante el verano.

La gobernadora Kathy Hochul señaló que el aumento de las facturas de energía y de otros costos está generando presión sobre los hogares.

“Demasiadas familias tienen dificultades para afrontar el aumento de las facturas de energía del hogar y los precios desorbitados de la gasolina; por eso estamos devolviendo dinero directamente a los bolsillos de los neoyorquinos mediante el envío de cheques de reembolso de energía a millones de familias, como parte de nuestra agenda para mejorar la asequibilidad”, dijo.

La gobernadora Kathy Hochul explicó que uno de los objetivos es ayudar a los residentes a enfrentar los gastos de calefacción durante el invierno y de aire acondicionado en el verano. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿De cuánto será el cheque?

El monto no será igual para todos los beneficiarios. La cantidad dependerá principalmente de los ingresos declarados y de si la persona presentó sus impuestos de manera individual o conjuntamente.

Tipo de declaración e ingresos Pago Declaración conjunta, ingresos menores a $150,000 $200 Declaración conjunta, ingresos entre $150,000 y $300,000 $150 Declaración individual, ingresos menores a $150,000 $100

De acuerdo con las condiciones del programa, el pago se emitirá como un cheque de crédito anticipado y será enviado por correo. Por ello, quienes sean elegibles no tendrán que acudir a una oficina ni realizar una solicitud específica para recibirlo.

¿Quiénes recibirán el reembolso?

Para ser elegible, el residente debe haber presentado a tiempo su declaración del impuesto sobre la renta del estado de Nueva York correspondiente al año fiscal 2024. También debe haber sido residente de tiempo completo del estado durante ese año y encontrarse dentro de los límites de ingresos establecidos.

Además, la persona no puede haber sido declarada como dependiente en la declaración de impuestos de otro contribuyente. Estos criterios serán utilizados por el estado para determinar quiénes tienen derecho al pago.

¿Cuándo llegará el cheque y qué hay que hacer?

Los primeros cheques comenzarán a enviarse el 21 de septiembre y el proceso continuará durante los siguientes meses, hasta diciembre. Esto significa que no todos los beneficiarios recibirán el dinero al mismo tiempo, por lo que el pago puede llegar en diferentes fechas dependiendo del momento en que sea procesado y enviado.

La principal característica del programa es que no hay que solicitar el beneficio. Si una persona cumple con los requisitos establecidos, el estado enviará el cheque automáticamente a través del correo.

Los cheques serán enviados por correo y la distribución continuará hasta diciembre. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

Cuidado con posibles estafas

El carácter automático del programa también es importante para evitar posibles intentos de fraude.

Los residentes elegibles no tienen que pagar ninguna cantidad para recibir el cheque ni entregar información bancaria para que se libere el beneficio.

Por ello, cualquier mensaje, correo electrónico o llamada que solicite dinero, contraseñas o datos bancarios a cambio de acelerar o liberar el pago debe ser tratado con precaución.

El beneficio se distribuirá directamente a los residentes que cumplan con las condiciones del programa.