Para muchos viajeros, llegar al hotel significa dejar las maletas, descansar y comenzar a disfrutar del destino; sin embargo, los tripulantes de cabina suelen tener una rutina diferente: antes de instalarse, dedican alrededor de 90 segundos a revisar la habitación y comprobar que todo esté en orden. Este procedimiento es conocido entre algunos miembros de la tripulación como una “autopsia de la habitación”, una revisión rápida que incluye desde comprobar que nadie se encuentre escondido en el cuarto hasta identificar la salida de emergencia y verificar que las cerraduras funcionen correctamente.

“Esto no es un hábito nervioso”, explicó CabinCrew24, un recurso en línea dirigido a auxiliares de vuelo y profesionales de la aviación. “Viene de años de dormir en habitaciones extrañas, en diferentes países, con distintas normas contra incendios y diferentes niveles de seguridad hotelera”.

¿Qué revisan primero al entrar?

El primer paso consiste en observar rápidamente toda la habitación. Las azafatas suelen mantener la puerta abierta mientras comprueban que no haya ninguna persona dentro y que el servicio de limpieza haya terminado.

Aura Martinez, una azafata de Nueva York con 19 años de experiencia, explicó que la intención es simplemente conocer el espacio antes de instalarse.

“Solo quiero familiarizarme con el espacio y asegurarme de que todo se vea como debería”, dijo a Fox News Digital. “No es necesario que se convierta en una inspección de 20 minutos”.

Después realizan una revisión rápida de algunos lugares donde podría esconderse una persona, como el baño, la ducha, la bañera, los armarios y detrás de las cortinas. La idea es comprobar esos puntos sin convertir la llegada al hotel en una inspección prolongada.

El llamado “chequeo de autopsia de la habitación” incluye revisar posibles escondites, cerraduras, teléfono y salidas de emergencia. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

También ubican la salida de emergencia

Otro de los pasos consiste en localizar la salida de emergencia más cercana y revisar el mapa de evacuación que normalmente se encuentra detrás de la puerta de la habitación. Esto puede ser importante ante situaciones como un incendio.

“En una emergencia real, no es el momento en el que quieres estar descubriendo por primera vez el plano del piso”, explicó Brian Rooney, asesor de viajes de Texas y fundador de GetCruiseInfo.com.

Martinez recomienda incluso memorizar algunos detalles adicionales: saber si al salir de la habitación hay que girar a la izquierda o a la derecha, aproximadamente qué tan lejos está la escalera y cuántas puertas habría que pasar hasta llegar a ella.

Las cerraduras y el teléfono también son importantes

El siguiente paso está relacionado con las cerraduras. Los tripulantes de cabina revisan que la puerta, el cerrojo, el pestillo de seguridad y las ventanas puedan cerrarse correctamente. También comprueban que el teléfono de la habitación funcione, ya que podría ser necesario comunicarse con recepción o con los servicios de emergencia si el celular no está disponible.

Rooney aconsejó además tener precaución cuando alguien se presente inesperadamente en la puerta diciendo que trabaja en el hotel. “Si alguien llega inesperadamente a la puerta diciendo ser personal del hotel, llama a recepción y verifica antes de abrir”, señaló.

Martinez coincidió con esa recomendación y añadió: “Puedes ser cortés y aun así ser precavido”.

Los expertos aclaran que el objetivo no es viajar con miedo, sino estar preparados ante cualquier emergencia. (Foto referencial: Freepik)

Una alarma portátil puede añadir otra capa de seguridad

El último paso consiste en colocar una alarma portátil para puertas o una cuña en la parte inferior de la puerta. Estos dispositivos pueden alertar al huésped si alguien intenta abrirla o entrar en la habitación.

“Una alarma portátil para puertas o una cuña puede proporcionar una capa adicional de tranquilidad, especialmente para un viajero que está solo, pero no debería sustituir la comprobación de que las propias cerraduras del hotel funcionan correctamente”, explicó Rooney.

Martinez también recomienda llevar una pequeña linterna durante los viajes, un objeto que considera “increíblemente subestimado”. Según los expertos citados, todas estas medidas tienen un mismo propósito: conocer el entorno y estar preparado, no generar miedo durante el viaje.

“El objetivo es ser consciente de lo que te rodea, no tener miedo de viajar”, añadió Rooney. “Dedicar uno o dos minutos a revisar la habitación, la cerradura y la salida de emergencia te permite continuar disfrutando del viaje”. Martinez resumió la idea de forma similar: “El propósito es estar preparado, no asustado”.