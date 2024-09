La serie “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, el éxito true crime después de “Dahmer”, reconstruye el asesinato de José y Kitty Menendez a manos de sus hijos, en 1989. El caso no se habría resuelto sin la participación de personajes claves dentro del proceso, como es el caso de Craig Cignarelli, interpretado por Charlie Hall en la producción televisiva. Su testimonio fue importante para llevar la investigación hacia los hermanos que, posteriormente, fueron condenados a cadena perpetua sin opción a libertad condicional.

¿Quién es Craig Cignarelli? Fue el mejor amigo de Erik Menendez y, en la escuela, escribieron juntos el guion de la película “Friends”, en la que su protagonista asesina a sus padres para quedarse con una millonaria herencia.

Esta historia, sin embargo, coincidió con la realidad y, según Los Ángeles Times, cuando Erik le contó a Craig sobre el crimen, primero dudó en avisar a las autoridades, porque no sabía si su amigo estaba hablando en serio, como se ve en el programa de televisión de Ryan Murphy.

Sin embargo, con una grabadora de la Policía, obtuvo la confesión y uno de los puntos claves para que el caso virara hacia los hermanos acusados de asesinar a sus padres para quedarse con la herencia de alto ejecutivo de la industria musical.

Craig Cignarelli declara en el juicio a los hermanos Lyle y Erik Menendez (Foto: Court TV)

¿DÓNDE ESTÁ AHORA CRAIG CIGNARELLI?

Craig Cignarelli reside en San Petersburgo, Florida, y se dedica a dictar conferencias de liderazgo, de acuerdo a su perfil profesional de LinkedIn. No se sabe si, en 2024, todavía se dedica a esa actividad.

“He pasado toda mi vida deconstruyendo y reconstruyendo principios, eventos, innovaciones y argumentos. A través de esta práctica, me he convertido en un orador para estudiantes de derecho y de negocios, para entrenadores y atletas profesionales, y para ejecutivos de empresas y equipos de liderazgo”, dice su descripción en la red social.

De igual forma, ha señalado en su cuenta virtual que es entrenador de tenis en Rise Tennis Academy de Mount Pleasant, en Carolina del Sur. No se tiene registro de que cuentas públicas en redes sociales como Instagram y Facebook. No se ha pronunciado sobre la serie de Netflix “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”.

Charlie Hall como Craig Cignarelli en la serie "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY”?

La serie “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” forma parte del catálogo de Netflix. Para ver los nueve episodios completos, de manera online, debes contar con una suscripción actualizada a la plataforma de streaming.