Si bien, los fanáticos de “The Witcher” sabían antes del estreno de la tercera temporada que Henry Cavill ya no formaría parte de las dos últimas entregas de la serie, muchos estaban a la expectativa del lanzamiento de la cuarta edición con Liam Hemsworth como protagonista, algo que por fin se dio el 30 de octubre de 2025. A raíz de la llegada de la producción de fantasía oscura a Netflix, te damos a conocer cuáles fueron los números que consiguió con el cambio de actor.

Netflix revela los impactantes números de “The Witcher 4” sin su protagonista original (Foto: Netflix)

LOS NÚMEROS REVELAN CÓMO LE FUE A “THE WITCHER 4”

Tras el estreno de “The Witcher 4”, la plataforma de streaming publicó los primeros datos de audiencia que obtuvo esta producción durante esta entrega. El resultado es el siguiente:

Los primeros cuatro días de su estreno, la cuarta temporada logró 53,2 millones de horas de visualización y 7,4 millones de reproducciones en la base global de suscriptores de Netflix. Tomando en cuenta esta cifra en comparación con las anteriores ediciones, la audiencia disminuyó.

Solamente basta con mencionar el lanzamiento de la segunda temporada de la serie, en diciembre de 2021. Los primeros tres días acumuló 142,43 millones de horas de visualización; por tanto, logró 18,8 millones de visualizaciones en ese corto periodo, publica Comic Book.

Si retrocedemos hasta la primera entrega, tendremos como resultado 73 millones de horas de visualización para un total de 15,92 millones de espectadores los primeros cuatro días. Aunque muchos considerarían que es una cifra baja, realmente no es así, pues debemos tener en cuenta que era el lanzamiento de la serie y que con el paso de los días comenzó a tener mayor aceptación y éxito. De ahí su renovación para siguientes ediciones.

Por lo tanto, podemos decir que “The Witcher” tuvo un crecimiento ascendente desde su llegada a Netflix, claro que te preguntarás por qué no hay datos de la tercera temporada. La respuesta es simple: porque se dividió en dos partes (cinco episodios estrenados en junio de 2023 y tres al mes siguiente), por tanto, su análisis es más complejo, pese a ello, se sabe que tuvo buena acogida en la audiencia.

Pese a que los números crecían, una vez que llegó el análisis de la entrega cuatro, ocurrió lo contrario, pues disminuyó un 50% desde la salida de Cavill, precisa el mismo sitio web.