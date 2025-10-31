La cuarta temporada de “The Witcher” llegó a Netflix este 30 de octubre de 2025, fecha en la que pudimos ver a Liam Hemsworth en el papel del famoso brujo Geralt de Rivia. Debido a que la expectativa estaba centrada en su actuación, toda vez que reemplazó a Henry Cavill, te contamos cómo la serie explicó el cambio del protagonista para esta entrega.

En la nueva tanda de episodios, basada en la Saga de Geralt de Rivia del escritor polaco Andrzej Sapkowski, los personajes Geralt de Rivia, Yennefer de Vengerberg y la princesa Cirilla de Cintra se separan, por lo que cada uno se ve obligado a seguir su propio camino. “Parte del viaje de Geralt en la temporada 4 realmente gira en torno a la gente que reúne en el camino mientras va a salvar a su hija”, explicó Lauren Schmidt Hissrich, la showrunner de la serie a Tudum.

Geralt de Rivia (Liam Hemsworth) en la cuarta temporada de "The Witcher" (Foto: Netflix)

HUBO UN GRAN DEBATE PARA ABORDAR EL CAMBIO DEL PROTAGONISTA

La cuarta temporada de “The Witcher” nos mostró a Gerald de Rivia, pero ahora interpretado por Liam Hensworth. Debido al cambio de actores de una entrega a otra, la serie tuvo que abordar adecuadamente el hecho de que Henry Cavill no aparecerá más en dicho papel.

La productora ejecutiva Lauren Schmidt Hissrich contó a TVLine que hubo un gran debate entre los guionistas para dar la mejor explicación al público, con el fin de que entienda que el personaje del que muchos se enamoraron en las temporadas 1, 2 y 3, ya no estará en la entrega 4 ni 5.

Henry Cavill abandonó la adaptación de "The Witcher" después de tres temporadas (Foto: Netflix)

¿CÓMO EXPLICA “THE WITCHER 4” EL CAMBIO DE HENRY CAVILL POR LIAM HEMSWORTH?

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! En la secuencia inicial de “The Witcher 4”, se hizo una sutil alusión al cambio de Henry Cavill por Liam Hemsworth. ¿De qué manera? Todo ocurre cuando una muchacha llamada Nimue discute con un anciano narrador de nombre Stribog, a quien acusa de haber contado de forma incorrecta la historia de Gerald de Rivia.

De acuerdo con ella, las verdaderas historias del viaje de Gerald se encuentran en el libro “Medio siglo de poesía”, de Jaskier, que tomó del estante del Striborg.

“Queríamos jugar con la idea – un tema recurrente en ‘The Witcher’ – de cómo las historias cambian según quién las cuente. Así que, obviamente, en la secuencia inicial se muestra un recurso narrativo que da la sensación de que, quizá, todo lo que hemos visto en las últimas tres temporadas ha sido desde la perspectiva de alguien. Quizá no fue así como sucedió realmente. Nos encanta jugar constantemente con la idea de la narrativa junto a nuestro público”, señaló Hissrich a TVLine.

De esta forma, Hemsworth volvió a rodar varias de las escenas icónicas de Geralt, las cuales ya habíamos visto en la piel de Henry Cavill. Esto se hizo con el propósito de enfatizar dicho cambio.

“No queríamos andarnos con rodeos al respecto: se trata de un nuevo personaje. Sí, siguen estando los ojos amarillos y la peluca plateada, pero ahora lo interpreta Liam. Para nosotros, se trataba de revisitar esos momentos tan importantes en la vida de Geralt, viéndolos ahora encarnados por un nuevo ser. De ahora en adelante, esperamos que lo que realmente se vea en el primer episodio sea a Geralt, no al actor que lo interpreta. Ese fue el compromiso de Liam con el papel, y funcionó a la perfección. Se metió de lleno en el personaje, así que no sentimos la necesidad de seguir explicándolo”, precisó la productora ejecutiva.

La saga de “The Witcher” concluirá oficialmente con la temporada 5 (Foto: Netflix)

¿CÓMO SE SINTIÓ LIAM HEMSWORTH TRAS TOMAR EL LUGAR DE HENRY CAVILL EN “THE WITCHER”?

Tras ser contactado para dar vida a Gerald de Rivia, Liam Hemsworth pasó dos años y medio interpretando fuera de la pantalla a dicho personaje, por lo que sintió una gran conexión con el famoso brujo. “Es como vivir y respirar en su cabeza durante un periodo de tiempo muy prolongado. Es una situación muy íntima convivir con el personaje y experimentar todo lo que está viviendo”, dijo a TVLine.

Sin embargo, reconoció que reemplazar a Cavill le resultó muy intimidante, sobre todo los primeros días de grabación. “Había mucha energía detrás de todo, pero sentí que había tenido suficiente tiempo para conocer a todos y profundizar en el personaje y el mundo”, detalló.