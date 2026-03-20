La muerte de Chuck Norris, uno de los grandes referentes del cine de acción, ha sacudido a varias generaciones de espectadores, en especial a la comunidad latina en Estados Unidos y a quienes en Iberoamérica crecieron viendo sus películas en televisión abierta, en canales de cable y hoy en plataformas de streaming. Aunque cueste asumirlo, el actor Chuck Norris ha fallecido, cerrando así una etapa clave del cine popular de las últimas décadas. Tenía 86 años y, de acuerdo con el comunicado difundido por su familia, murió tras ser hospitalizado de emergencia en Hawái, en paz y acompañado por sus seres queridos. Para millones de personas, su nombre queda ligado para siempre a aquellas tardes de largometrajes doblados al español, a maratones de acción en la TV y a una figura que se volvió sinónimo de dureza, disciplina y carisma al más puro estilo de Hollywood.

La familia de Norris describió en ese mensaje a un hombre que, más allá de la pantalla, vivió “con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba”, y agradeció el apoyo de los fans alrededor del mundo, a quienes el actor consideraba amigos más que simples seguidores. El comunicado, difundido tras trascender su hospitalización en Hawái, deja claro que su legado no se mide solo en taquilla o en escenas de combate, sino también en el impacto humano que tuvo sobre quienes lo rodeaban. Esa mezcla de mito de acción y figura cercana ayuda a explicar por qué la noticia de su muerte ha provocado reacciones sentidas en redes sociales, especialmente entre comunidades hispanohablantes que han compartido durante décadas sus películas, frases y recuerdos familiares.

Su adiós llega apenas días después de que el propio Norris celebrara en redes su cumpleaños número 86 con un video entrenando al aire libre, acompañado de la frase “no envejezco, subo de nivel”, mensaje que muchos interpretaron como una declaración de principios sobre cómo enfrentar el paso del tiempo. Ese contraste entre la imagen reciente de vitalidad y la confirmación de su muerte ayuda a dimensionar el golpe emocional que ha supuesto la noticia para los fans, que seguían de cerca sus publicaciones y apariciones ocasionales. En el mundo hispano, donde el doblaje de sus películas y la repetición en canales locales lo mantuvieron vigente, la sensación es la de despedir no solo a un actor, sino a un compañero habitual de las noches de acción y maratones de fin de semana.

A lo largo de su carrera, construyó una filmografía que marcó la cultura popular: desde sus duelos marciales en cintas como “The Way of the Dragon”, al lado de Bruce Lee, hasta sus años como héroe de operaciones especiales en títulos como “Missing in Action”, “Code of Silence” o “The Delta Force”. A eso se suma su faceta televisiva con “Walker, Texas Ranger”, serie que fue emitida y reemitida en múltiples canales hispanos, consolidando su imagen de justiciero implacable pero guiado por un fuerte sentido del deber. Incluso en tiempos recientes, su regreso al cine con proyectos como “Agent Recon” en 2024 y su presencia constante en memes y redes sociales mantuvieron vivo el interés de nuevas generaciones, que lo descubrieron tanto en streaming como en clips virales.

En este contexto de despedida, vale la pena mirar atrás y repasar las películas que mejor cuentan quién fue Chuck Norris para el público: sus historias de soldados que no abandonan a nadie en la selva, policías enfrentados a la corrupción, comandos que se juegan la vida en misiones imposibles o héroes urbanos que marcaron la infancia de muchos espectadores latinos. A continuación, recopilamos 20 de sus cintas más recordadas —desde clásicos de los años setenta y ochenta hasta apariciones recientes—, pensadas para quienes quieran rendirle homenaje revisitando esas historias que lo convirtieron en leyenda. Eso sí, es una lista no numerada sobre cuál es mejor, no es un ranking.

Chuck Norris en “Walker, Texas Ranger” (Foto: CBS)

PELÍCULAS RECORDADAS DE CHUCK NORRIS

1. El dragón (The Way of the Dragon)

Año de estreno: 1972

1972 Duración: 1h 39m

1h 39m Sinopsis: Un joven experto en artes marciales viaja desde Hong Kong hasta Roma para ayudar a unos familiares que han abierto un pequeño restaurante. El negocio sufre el acoso constante de matones enviados por una organización mafiosa que quiere quedarse con el local. Al principio, el protagonista se siente perdido por el idioma y las costumbres, pero pronto descubre que su habilidad para pelear es la única defensa real del lugar. La historia avanza desde los choques cómicos culturales hasta un enfrentamiento a muerte con un rival a su altura, en el marco de un viejo Coliseo convertido en ring improvisado.

2. Los indestructibles 2 (The Expendables 2)

Año de estreno: 2012

2012 Duración: 1h 43m

1h 43m Sinopsis: El equipo de mercenarios veteranos acepta un nuevo trabajo que, en teoría, debería ser una operación rápida y limpia. Todo se complica cuando un enemigo implacable aparece en escena y provoca la muerte de uno de los integrantes, llevando al grupo a replantearse la misión. A partir de ese momento, la operación deja de ser un encargo profesional para convertirse en una búsqueda de venganza en territorio hostil. La película mezcla explosiones, persecuciones, humor entre colegas y guiños constantes a la historia del cine de acción, con un reparto plagado de estrellas que se cruzan en pantalla como si fuera una reunión de viejos guerreros.

3. McQuade, el lobo solitario (Lone Wolf McQuade)

Año de estreno: 1983

1983 Duración: 1h 47m

1h 47m Sinopsis: Un Ranger de Texas, famoso por su carácter indisciplinado y su gusto por trabajar solo, colabora a regañadientes con la policía local para detener a unos ladrones de caballos. Esa operación lo pone en la pista de un capo que maneja un negocio doble de drogas y de armas, con conexiones que llegan mucho más lejos de lo que aparenta. En el medio surge una mujer que se convierte en punto de encuentro y conflicto entre la ley y el criminal. La trama combina acción en la frontera, rivalidades personales y un clímax donde el choque físico entre protagonistas resume la guerra de egos, poder y honor que recorre toda la historia.

4. Code of Silence

Año de estreno: 1985

1985 Duración: 1h 40m

1h 40m Sinopsis: En un Chicago dominado por la tensión entre bandas rivales, un policía se encuentra justo en medio de una guerra que estalla en plena calle. Durante un operativo clave se cometen errores graves y personas inocentes pagan las consecuencias, pero el departamento intenta tapar el incidente con un pacto de silencio. El protagonista se niega a sumarse a esa complicidad y decide seguir la pista del crimen, aunque eso implique quedarse sin aliados dentro de su propia comisaría. Entre tiroteos, persecuciones y negociaciones a la espalda de la ley, la película plantea el dilema de hasta dónde llega la lealtad entre compañeros cuando la verdad resulta incómoda.

5. La fuerza Delta (The Delta Force)

Año de estreno: 1986

1986 Duración: 2h 5m

2h 5m Sinopsis: Un vuelo comercial es secuestrado por un grupo de terroristas que obliga al avión a desviarse a territorio conflictivo. Mientras los rehenes son divididos según su nacionalidad y usados como moneda de cambio, las autoridades internacionales se enredan en reuniones y dudas. Para romper el punto muerto, se activa a una unidad de operaciones especiales entrenada para misiones de alto riesgo. La película alterna la angustia de los pasajeros retenidos con la preparación meticulosa del rescate, hasta desembocar en una serie de asaltos coordinados donde cada decisión se mide en segundos.

6. Mr. Karate, el destructor (An Eye for an Eye)

Año de estreno: 1981

1981 Duración: 1h 46m

1h 46m Sinopsis: Un policía de narcóticos de San Francisco ve cómo su vida personal y profesional se desmorona cuando su compañero es asesinado en una operación encubierta. Mientras la investigación oficial se estanca, él empieza a seguir por su cuenta las huellas de una red de contrabando que conecta la ciudad con las tríadas chinas. Esa búsqueda lo lleva a atravesar barrios, clubes nocturnos y negocios aparentemente respetables que funcionan como fachada. En un ambiente de corrupción y lealtades cambiantes, el caso se convierte en una cruzada obsesiva en la que justicia y venganza se confunden a cada paso.

7. Marcado para morir (Forced Vengeance)

Año de estreno: 1982

1982 Duración: 1h 30m

1h 30m Sinopsis: Un veterano guardia de seguridad trabaja en un casino de Hong Kong que sirve de refugio para jugadores, turistas y personajes de todo tipo. La tranquilidad aparente se rompe cuando la mafia local decide hacerse con el control del negocio y desencadena una ola de violencia que alcanza a amigos y colegas del protagonista. Obligado a reaccionar, él abandona el papel de simple empleado para convertirse en un objetivo más dentro de una guerra por el poder del juego. La ciudad, con su mezcla de luces de neón y callejones oscuros, se convierte en el tablero donde se juega una partida de supervivencia a vida o muerte.

8. Prisioneros de guerra (Missing in Action)

Año de estreno: 1984

1984 Duración: 1h 41m

1h 41m Sinopsis: Años después del final oficial de la guerra de Vietnam, persisten rumores de soldados estadounidenses retenidos en campos ocultos en la selva. Un coronel que consiguió escapar en el pasado vuelve al país, primero en misión diplomática y luego por iniciativa propia, decidido a comprobar qué hay de cierto en esas historias. La película lo sigue en su tránsito de reuniones formales a incursiones nocturnas, atravesando pueblos hostiles y zonas minadas. Con cada pista, el viaje se transforma en una operación de rescate casi imposible, marcada por la culpa, la memoria y la idea de no abandonar a nadie atrás.

9. Invasión a los Estados Unidos (Invasion U.S.A.)

Año de estreno: 1985

1985 Duración: 1h 47m

1h 47m Sinopsis: Una fuerza armada de origen extranjero se infiltra en territorio estadounidense con el objetivo de sembrar el caos de manera coordinada. Sin declarar una guerra abierta, los atacantes golpean suburbios, centros comerciales y carreteras, generando escenas de pánico en lugares cotidianos. El país se ve paralizado por la sorpresa y por la dificultad de identificar un frente definido. A medida que los ataques se intensifican, la defensa se organiza a contrarreloj, combinando operativos militares, persecuciones urbanas y la lucha por recuperar el control de un territorio que parecía invulnerable.

10. Furia silenciosa (Silent Rage)

Año de estreno: 1982

1982 Duración: 1h 40m

1h 40m Sinopsis: En un pequeño pueblo, un violento estallido de ira termina con varias personas heridas y un hombre al borde de la muerte. Un grupo de científicos decide utilizar al agresor como sujeto de un experimento de regeneración celular, sin medir a fondo las consecuencias éticas ni los riesgos. El resultado es un individuo casi imposible de detener, capaz de levantarse una y otra vez después de ser abatido. La calma rural se transforma en un escenario de terror y persecución nocturna, donde la ciencia se convierte en la chispa de una amenaza que nadie sabe cómo desactivar.

11. Sidekicks

Año de estreno: 1992

1992 Duración: 1h 41m

1h 41m Sinopsis: Un adolescente tímido y acosado por sus compañeros de clase se refugia en fantasías donde se imagina viviendo grandes aventuras junto a su héroe de acción favorito. Esas ensoñaciones chocan con la realidad de sus ataques de ansiedad y su escasa autoestima, hasta que un profesor y un maestro de artes marciales le ofrecen una vía para canalizar sus sueños. A través del entrenamiento, el chico empieza a ganar confianza y a descubrir que puede defenderse sin necesidad de escapar mentalmente. La película combina humor, secuencias de imaginación desbordada y un mensaje clásico de superación personal orientado a un público familiar.

12. Rescate del infierno: prisioneros de guerra 2 (Missing in Action 2: The Beginning)

Año de estreno: 1985

1985 Duración: 1h 36m

1h 36m Sinopsis: Esta entrega funciona como una mirada al pasado, centrada en el tiempo que un grupo de soldados pasa atrapado en un campo de prisioneros durante la guerra de Vietnam. Los militares sufren torturas, trabajos forzados y humillaciones diseñadas para quebrar su voluntad, bajo la vigilancia de un comandante que disfruta del castigo psicológico. Entre intentos de escape frustrados y castigos ejemplares, se van formando alianzas y rivalidades entre los cautivos. La película muestra no solo la dureza física del cautiverio, sino también las estrategias mentales que usan los prisioneros para conservar la esperanza.

13. The Hitman

Año de estreno: 1991

1991 Duración: 1h 35m

1h 35m Sinopsis: Un policía encubierto resulta gravemente herido durante una operación y es dado por muerto por la opinión pública. Esa situación es aprovechada para reconstruir su identidad y convertirlo en un supuesto asesino a sueldo al servicio de una organización criminal. Desde dentro, debe ganarse la confianza de jefes y lugartenientes, mientras equilibra su doble vida y las relaciones que crea en el barrio donde opera. La trama explora el juego de engaños entre bandas rivales, el peso de vivir bajo una máscara y la dificultad de mantener intactos los límites entre el deber y los vínculos personales.

14. La calle del terror (Hero and the Terror)

Año de estreno: 1988

1988 Duración: 1h 36m

1h 36m Sinopsis: Un detective se hizo famoso años atrás por detener a un asesino en serie que aterrorizaba a una ciudad, pero el éxito dejó cicatrices profundas en su mente. Cuando el criminal escapa de la institución donde estaba recluido y comienzan a aparecer nuevas víctimas, el caso reabre todas sus heridas. Mientras intenta construir una vida familiar estable y prepararse para la llegada de su hija, el policía se ve obligado a revivir cada detalle del primer enfrentamiento. La película mezcla el suspense del thriller con el retrato de un hombre que lucha tanto contra un monstruo externo como contra sus propios miedos.

15. Octagón (The Octagon)

Año de estreno: 1980

Duración: 1h 43m

Sinopsis: Un experto en artes marciales descubre que un grupo de ninjas está organizando un campo de entrenamiento secreto para terroristas procedentes de distintos lugares del mundo. El plan consiste en formar una red de combatientes silenciosos capaces de ejecutar atentados de alta precisión. A medida que el protagonista se acerca a la organización, se enfrenta a traiciones, viejos recuerdos y combates donde la disciplina y la oscuridad son armas tanto como las propias espadas. La historia se construye como una inmersión en un submundo de entrenamiento extremo, donde cada paso hacia el corazón del grupo implica un riesgo mayor.

16. Firewalker

Año de estreno: 1986

1986 Duración: 1h 45m

1h 45m Sinopsis: Dos aventureros con más entusiasmo que éxito aceptan acompañar a una mujer que asegura poseer el mapa de un tesoro legendario. La búsqueda los lleva por desiertos, pueblos remotos y restos de civilizaciones antiguas, siempre un paso por detrás de otros interesados en la misma riqueza. En el camino se topan con sectas, trampas y señales que sugieren que el botín podría tener un componente místico. La película mezcla comedia ligera, acción y elementos de cine de aventuras clásico, con enfrentamientos entre la ambición, la lealtad y el deseo de ganar algo más que oro.

17. A Force of One

Año de estreno: 1979

Duración: 1h 30m

Sinopsis: Una unidad policial encubierta ve cómo sus detectives comienzan a morir en circunstancias misteriosas, víctimas de un atacante que domina las artes marciales. Incapaz de competir cuerpo a cuerpo con el asesino, el cuerpo recurre a un luchador profesional para entrenar a los agentes y nivelar el terreno. Mientras se desarrolla el programa de instrucción, se va destapando una trama de narcotráfico que conecta las muertes con intereses más amplios en la ciudad. La tensión crece a medida que se hace evidente que el enemigo observa cada movimiento y que el siguiente ataque puede llegar en cualquier momento.

18. Good Guys Wear Black

Año de estreno: 1978

1978 Duración: 1h 35m

1h 35m Sinopsis: Un exmiembro de un comando de élite intenta rehacer su vida tras una operación militar que terminó marcada por la controversia. Años después, empieza a descubrir que sus antiguos compañeros están muriendo de forma “accidental” uno tras otro. Sospechando que alguien quiere borrar todo rastro de aquella misión, inicia una investigación que lo lleva a desenterrar decisiones políticas incómodas. Entre conspiraciones, silencios oficiales y viejos fantasmas de guerra, la historia plantea hasta qué punto un soldado puede ser considerado prescindible cuando su existencia pone en riesgo a quienes toman las decisiones.

19. Fuerza delta 2 (Delta Force 2: The Colombian Connection)

Año de estreno: 1990

1990 Duración: 1h 51m

1h 51m Sinopsis: Un poderoso capo sudamericano controla un emporio de la droga construido sobre la violencia y el miedo, y no duda en atacar a agentes extranjeros que interfieren en su negocio. Cuando varios miembros de la DEA son capturados y usados como rehenes, una unidad de élite es enviada para rescatarlos y desmantelar el cartel. La acción se traslada a montañas, selvas y enclaves fortificados, donde cada movimiento está vigilado y cualquier fallo puede significar la muerte de los prisioneros. El relato combina el thriller de narcotráfico con la narrativa de comando militar que opera muy por detrás de las líneas enemigas.

20. Camino al infierno (Hellbound)