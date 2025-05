Aunque los fanáticos de “Bridgerton” están emocionados por el anuncio de Netflix, no son los únicos, ya que la plataforma de streaming de la N roja renovó ocho series originales durante las presentaciones anuales de Upfronts. Los títulos que han conseguido luz verde para más episodios abarcan diversos géneros, desde comedia y romance hasta drama y concursos de telerrealidad. ¿De cuáles se trata?

Otra renovación que ha entusiasmado a los usuarios que disfrutan del romance es la de “Por siempre” (“Forever”), que tendrá una segunda temporada. “Las cuatro estaciones” (“The Four Seasons”) también se suma a la lista, lo que no resulta una sorpresa después de lo que Ginny reveló al final.

LAS 8 SERIES QUE FUERON RENOVADAS POR NETFLIX

1. Bridgerton

“Bridgerton” es una de las series más exitosas de Netflix, así que no es una sorpresa que consiguiera una renovación anticipada para una quinta y sexta temporada. Aunque aún no se han revelado los detalles, se espera que las protagonistas sean Eloise y Francesca. También se anunció que la cuarta entrega se estrenaría en el 2026.

¿Eloise será la protagonista de la quinta temporada de "Bridgerton"? (Foto: Netflix)

2. La diplomática

Antes del estreno de su tercera temporada, “The Diplomat” ha sido renovada para una cuarta entrega. Esto significa que la carrera política de Kate Wyler (Keri Russell) continuará tras los próximos eventos. ¿Llegará a la presidencia?

La embajadora estadounidense Kate Wyler (Keri Russell) regresará para una cuarta temporada de "La diplomática" (Foto: Netflix)

3. Por siempre

Después de cómo terminaron las cosas para los protagonistas, muchos esperaban que “Forever”, que se basa en la novela de Judy Blume, fuera renovada para una segunda entrega. “Esta serie nunca se trató solo del primer amor, sino de ser vistos. De dejar que los adolescentes sean tiernos, complejos y auténticos”, indicó la creadora y productora ejecutiva Mara Brock Akil. “Y el mundo se unió a eso. La segunda temporada es nuestra carta de amor a quienes dijeron: ‘Sí, esto es para mí’. Nos sentimos honrados, emocionados y listos para profundizar aún más. ¡Gracias a Netflix ! ¡La segunda temporada llega pronto!”

La historia de Justin Edwards (Michael Cooper Jr.) y Keisha Clark (Lovie Simone) continuará en la temporada 2 de "Por siempre" (Foto: Netflix)

4. Las cuatro estaciones

“The Four Seasons” fue renovada para una segunda temporada en la que los amigos tendrán que lidiar con la revelación de Ginny. “Estamos muy agradecidos de que el público de todo el mundo comparta nuestra pasión por los suéteres calentitos, las bebidas junto al mar y las peleas en un jacuzzi”, señaló la coproductora y protagonista Tina Fey. “¡Nos vemos en nuestras próximas vacaciones juntos!”

Tina Fey regresa como Kate y Will Forte como Jack en la segunda temporada de la serie "Las cuatro estaciones" (Foto: Netflix)

5. Mi vida con los chicos Walter

Antes del estreno de la segunda temporada de “My Life With the Walter Boys”, Netflix renovó la serie basada en la novela de Ali Novak para una tercera entrega, que se estrenará en algún momento de 2026.

"My Life with the Walter Boys" fue renovada para una tercera temporada antes del estreno de la segunda (Foto: Netflix)

6. La supervivencia de una chica con curvas

“Survival of the Thickest”, serie cocreadora y protagonizada por Michelle Buteau, fue renovada para una tercera y última temporada. Por lo pronto, no se ha anunciado la fecha de estreno.

¿Qué pasará con Mavis Beaumont (Michelle Buteau) en la temporada 3 de "La supervivencia de una chica con curvas"? (Foto: Netflix)

7. Love on the Spectrum

“Love on the Spectrum”, reality basado en la versión australiana del mismo nombre y que sigue a personas con autismo mientras exploran el mundo de las citas, tendrá una cuarta temporada.

El reality "Love on the Spectrum" fue renovada para una cuarta temporada (Foto: Netflix)

8. Million Dollar Secret,

“Million Dollar Secret”, reality que se estrenó el 26 de marzo de 2025, fue renovada para una segunda temporada.