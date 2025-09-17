Luego de protagonizar “Ozark”, drama creado por Bill Dubuque y que recibió un total de 45 nominaciones a los Premios Primetime Emmy, Jason Bateman regresa a Netflix con otra serie dramática. Se trata de “Black Rabbit”, ficción creada por Zach Baylin y Kate Susman, y que se adentra en las caóticas vidas de los dos hermanos que fundaron un restaurante y salón VIP a punto de convertirse en el local más popular de la ciudad hasta que el hermano problemático arrastra al otro al submundo criminal de Nueva York.

Bateman le explicó a Tudum que, “se trata de unos hermanos que se aman pero no encajan: uno es un desastre y el otro es mucho más reservado. Todos nos identificamos con eso. Todos tenemos un hermano o una amistad con la que disfrutamos estar juntos, pero es un poco peligroso; esa persona suele meterte en problemas, pero es realmente emocionante estar con ella”.

Aunque Jason Bateman es el único actor de “Ozark” que aparece en “Black Rabbit”, esta serie que se estrena el 18 de septiembre de 2025 le permitió al ganador de un Globo de Oro, un Premio Emmy y tres Premios del Sindicato de Actores reunirse con otro miembro del elenco de la primera serie.

Jason Bateman asume el rol de Vince Friedken, quien lidia con adicciones en el drama criminal de suspenso "Black Rabbit" (Foto: Netflix)

JASON BATEMAN Y LAURA LINNEY SE REENCONTRARON EN “BLACK RABBIT”

Aproximadamente tres años después de terminar “Ozark”, Jason Bateman y Laura Linney se reunieron en la alfombra roja de “Black Rabbit”. La actriz que interpretó a Wendy Byrde, la esposa del personaje de Bateman, asistió al estreno en la ciudad de Nueva York de la nueva serie de Netflix.

Los excoprotagonistas, de 61 y 56 años, respectivamente, posaron juntos en el evento que se realizó en el Teatro SVA de la ciudad de Nueva York. Ambos se mostraron emocionados por su reencuentro.

Mientras Laura Linney lució un conjunto de pantalones plateados luminosos con diseños negros y una camiseta negra debajo, Jason Bateman llevaba un conjunto completamente negro compuesto por un pantalón de vestir, blazer y una camiseta.

Jason Bateman y Laura Linney interpretaron a los esposos Byrde en "Ozark", creada por Bill Dubuque y Mark Williams (Foto: Netflix)

Lo que Jude Law dijo sobre trabajar con Bateman en “Black Rabbit”

En una conversación con People, en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Jude Law, quien también es protagonista de “Black Rabbit”, habló sobre cómo fue trabajar con Bateman, recordado por dar vida a Martin Byrde en las cuatro temporadas de “Ozark”. “Es muy difícil de describir. Es como si estuvieras practicando un deporte, pero no intentas vencer al otro, sino mejorar su nivel”, indicó.

“Y estás impulsando la práctica pensando: ‘Si llego hasta aquí, ¿puedo hacer esto? ¿Tú puedes hacer aquello?’. Quedó bastante claro, bastante rápido, que estábamos en sintonía”, agregó el actor de “The Young Pope”.