¿Será la próxima temporada la última de “Mi vida con los chicos Walter” (“My Life with the Walter Boys”)? Esa es la gran duda que dejó a muchos espectadores tras el impactante cierre de la segunda entrega. Desde su llegada a Netflix, la serie no ha parado de conquistar seguidores en todo el mundo, gracias a la combinación de romance, drama adolescente y giros inesperados que atrapan a cualquiera. Por eso, la incertidumbre en torno a su continuación no deja de generar expectativa inmediata.

Después de todo lo que pasó entre Jackie, Cole y Alex, las redes se llenaron de teorías y predicciones sobre qué rumbo tomará la historia. Y aunque Netflix aún no ha dado un anuncio oficial sobre el futuro más allá de la temporada 3, ya tenemos algunas pistas bastante claras de que esta historia podría extenderse mucho más.

Ashby Gentry como Alex, Nikki Rodriguez como Jackie y Noah LaLonde como Cole en la serie "Mi vida con los chicos Walter" (Foto: Netflix)

¿QUÉ HA DICHO LA SHOWRUNNER?

Durante una entrevista reciente, la creadora y showrunner Melanie Halsall reveló algo que dejó una enorme esperanza en los fans. Dijo abiertamente que no planea terminar la serie con la tercera temporada. Es más, comentó que ya tiene planeado el desarrollo del show a largo plazo y que lo tiene todo “mapeado con mucha anticipación”.

Esto no significa que esté todo asegurado, pero sí deja claro que hay una visión de futuro. Y sabemos que, cuando una historia está bien construida y tiene potencial, Netflix suele extenderla, siempre que tenga buenos números.

Uno de los elementos más importantes de la serie, y que definitivamente ha enganchado a millones de espectadores, es el clásico —y adictivo— triángulo amoroso entre Jackie, Cole y Alex. Al respecto, Halsall dijo que eso es justamente la esencia de la serie y que no piensa dejarlo de lado.

O sea, podemos esperar que ese drama romántico continúe, evolucione y tal vez se complique aún más en la temporada 3 y probablemente después también. Parece que la idea no es solo resolver el conflicto, sino explorar cómo los personajes crecen a través de él.

LA AUDIENCIA SERÁ DETERMINANTE

Otra razón por la que no parece lógico que “Mi vida con los chicos Walter” termine tan pronto, es por el éxito constante que ha tenido en Netflix. La serie ha logrado mantenerse en el top de visualizaciones durante semanas en varios países y sigue atrayendo a nuevos fans.

Y, como ya sabemos, Netflix toma muy en cuenta el interés del público a la hora de renovar sus series. Si la audiencia se mantiene o incluso crece con la temporada 3, las posibilidades de una cuarta son bastante altas.

¿Y SI NETFLIX DECIDE CANCELARLA?

Siempre existe esa posibilidad. En el mundo del streaming, nada está garantizado. Aunque haya planes a largo plazo, todo depende del rendimiento que tenga la temporada 3. Si por alguna razón el interés baja o los números no son los esperados, Netflix podría tomar la decisión de cerrar la historia ahí.

Pero, por el momento, todo indica que eso no está en los planes. Tanto la audiencia como la producción están alineadas en seguir.

Jackie es la protagonista de la serie. EL papel está a cargo de la actriz Nikki Rodriguez (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3?

Por ahora, lo único confirmado es que la tercera temporada de “Mi vida con los chicos Walter” llegará en 2026. No hay fecha exacta, pero sí está claro que el equipo de producción ya está trabajando en ella. Eso también indica que la plataforma sigue apostando por la serie y no planea dejarla en pausa por mucho tiempo.

Además, con una historia tan centrada en el desarrollo personal de sus personajes, aún queda mucho por contar.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.