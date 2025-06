“28 Years Later” (“Exterminio: La Evolución” en Hispanoamérica y “28 años después” en España), la nueva película de terror post-apocalíptica ambientada en el mundo creado por “28 Days Later”, cuenta con la dirección del ganador del Premio de la Academia, Danny Boyle, y el guion del nominado al Premio de la Academia, Alex Garland. Su estreno en Estados Unidos está programado para el 20 de junio de 2025, mientras que a los cines de Latinoamérica llegará el 19 de junio. Pero ¿cuándo estará disponible en streaming?

La cinta que pretende ser el inicio de una trilogía planificada, que incluye “28 Years Later: The Bone Temple”, dirigida por Nia DaCosta, está protagonizada por Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Edvin Ryding y Jack O’Connell, y marca el regreso de Boyle, Garland y el director de fotografía Anthony Dod Mantle, quiénes participaron en la película original “28 Days Later”.

Cillian Murphy también regresa al equipo como productor ejecutivo de “28 Years Later”, cuya fotografía principal comenzó el 7 de mayo de 2024 en Northumberland y terminó a mediados de junio del mismo año. El rodaje concluyó el 29 de julio.

Ralph Fiennes asume el rol del Dr. Ian Kelson en la película “28 Years Later”, dirigida por Danny Boyle (Foto: Sony Pictures)

¿CUÁNDO LLEGARÁ “28 YEARS LATER” A STREAMING?

“28 Years Later“, que tiene una duración de una hora y 55 minutos, estará disponible en Netflix, debido a que se trata de una producción de Sony Pictures, que tiene una alianza exclusiva con la plataforma de streaming de la N roja desde el 2021. Pero aún no se ha anunciado la fecha de su lanzamiento en streaming.

No obstante, considerando que películas de Sony como “It Ends With Us”, “Bad Boys: Ride or Die”, “The Garfield Movie”, “Either But You”, “The Equalizer” llegaron al servicio de streaming cuatro meses después de su estreno en cines, “Exterminio: La evolución” podría estar disponible en Netflix en octubre de 2025.

Si “28 años después” tiene un éxito de taquilla similar a “Spider-Man: Across the Spider-Verse” podría tardar un poco más en llegar a streaming. Tal vez uno o dos meses más.

¿CUÁNDO SE LANZARÍA “28 YEARS LATER” EN FORMATO DIGITAL?

“28 Years Later“, que tiene clasificación R debido a la violencia intensa y sangrienta, estará disponible en formato digital antes que en streaming. El tiempo de espera para la versión digital de las películas de Sony Pictures es de aproximadamente 45 días, por lo que “Exterminio: La evolución” probablemente estará disponible entre finales de julio y principios de agosto de 2025.

SINOPSIS DE “28 YEARS LATER”

De acuerdo con la sinopsis oficial “Exterminio: La evolución”, “una nueva y aterradora historia de terror de autor ambientada en el mundo creado por ‘28 Days Later’. Han pasado casi tres décadas desde que el virus de la rabia escapó de un laboratorio de armas biológicas, y ahora, aún en una cuarentena impuesta despiadadamente, algunos han encontrado formas de sobrevivir entre los infectados.

Uno de estos sobrevivientes vive en una pequeña isla conectada al continente por una única calzada fuertemente defendida. Cuando uno de ellos abandona la isla en una misión hacia el corazón oscuro del continente, descubre secretos, maravillas y horrores que han mutado no solo a los infectados, sino también a otros sobrevivientes.”

REPARTO DE “28 YEARS LATER”

Jodie Comer como Isla

Aaron Taylor-Johnson como Jamie

Ralph Fiennes como el Dr. Ian Kelson

Jack O’Connell como Sir Jimmy Crystal

Alfie Williams como Spike

Erin Kellyman como Jimmy Ink

Edvin Ryding como Erik Sundqvist

Chi Lewis-Parry como “el Alfa”

Emma Laird como Jimmima