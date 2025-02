El primer episodio de la segunda temporada de “1923” llegó a Paramount+ el 23 de febrero de 2024 e incluye un homenaje a Cole Brings Plenty en el inicio de los créditos de “The Killing Season” (2x01), primer episodio de la nueva entrega del spin-off de “Yellowstone”. El actor interpretó a Pete Plenty Clouds en los primeros capítulos de la serie western creada por Taylor Sheridan, pero falleció antes de ser parte de la temporada 2.

Cole Brings Plenty fue hallado muerto el 5 de abril de 2024 en una zona boscosa de Kansas, después de que su familia denunciara su desaparición una casi semana antes. El actor de 27 años fue visto por última vez en la madrugada del 31 de marzo saliendo de la zona de Lawrence en una camioneta Ford Explorer blanca. Mo Brings Plenty, su tío y también actor de “Yellowstone” fue quien anunció su desaparición.

Aunque la policía de Kansas determinó que no había pruebas de que se tratara de un crimen, la familia del actor de “1923” no se ha conformado con los resultados de la investigación. Joe Brings Plenty, el padre de Cole, manifestó en el Red Nation Film Festival en noviembre de 2024 que todavía está “luchando por averiguar” qué le pasó a su hijo.

Pete Plenty Clouds (Cole Brings Plenty) aparece en los dos primeros episodios de la primera temporada de "1923" (Foto: Paramount+)

EL PAPEL DE COLE BRINGS PLENTY EN “1923”

Cole Brings Plenty, quien también apareció en producciones como “The Tall Tales of Jim Bridger” y “Into The Wild Frontier”, dio vida a Pete Plenty Clouds en dos episodios de la primera temporada de la serie derivada de “Yellowstone”. El pastor de ovejas hace su primera aparición cuando su padre Hank Plenty Clouds lo envía a alertar a Runs His Horse sobre su hija, Teonna, quien escapa del internado de Dakota del Norte para nativos americanos.

Pete se une a Runs His Horse en la búsqueda de Teonna Rainwater (Aminah Nieves) y tras lidiar con unos sacerdotes, la encuentran. El plan es refugiarse con los comanches, pero antes el padre de la joven le advierte que no se involucre con Pete. No obstante, ellos no tardan en iniciar un romance.

La última que aparecen en la primera temporada de “1923” se dirigen hacia Wyoming, sin imaginar que el padre Renaud y los Marshalls le siguen los pasos. En la temporada 2, el papel lo asume Jeremy Guana, quien también era amigo de Cole.

¿Qué opina Aminah Nieves?

“Jeremy hizo todo lo posible para honrar a Coco de la manera más grande posible”, dijo Aminah Nieves a USA Today sobre la participación de Jeremy Guana en la segunda entrega de la popular serie.

“Estaba muy emocionado, especialmente cuando se enteró de que iba a aparecer en casi todos los episodios”, contó Nieves sobre Cole Brings Plenty. “Pensé: ‘Espera, tú eres como mi hermana y yo soy tu hermano, lo cual es un poco desagradable’. Pero le encantó”.