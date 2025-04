La primera noche de WrestleMania 41 arranca este sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, prometiendo una noche de combates de alto riesgo con los mejores talentos de WWE. El evento premium en vivo, piedra angular del calendario de la lucha libre profesional, está preparado para ofrecer momentos inolvidables y enfrentamientos por los diversos campeonatos de la empresa estadounidense de wrestling. Los aficionados de todo el mundo esperan con impaciencia los resultados de estos encuentros cruciales, que marcarán el panorama de la WWE durante los próximos meses.

El evento principal de la Noche 1 es un esperado combate de triple amenaza que enfrentará a Seth Rollins contra CM Punk y Roman Reigns. Este es el primer evento principal del ’Best In The World’ en WrestleMania, un hito importante en su carrera. La intensidad entre estas tres superestrellas dominantes ha ido creciendo durante semanas, prometiendo una batalla feroz e impredecible sobre cuál será el vencedor de esta contienda.

Otro de los combates destacados de la noche será el del ganador del Royal Rumble 2025, Jey Uso, que retará a Gunther por el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados. El popular ’Main Event’ ya se ha enfrentado al ’Ring General’ en varias ocasiones, pero no ha logrado vencerlo en un combate titular. Este encuentro en ’La Vitrina de los Inmortales’ representa la mayor oportunidad de Uso para hacerse con un gran campeonato y vencer por fin a su formidable rival. Se espera que el Allegiant Stadium estalle con cánticos de «¡YEET!» en apoyo de Uso.

En el lado femenino, la campeona femenina de WWE, Tiffany Stratton, defiende su título contra la legendaria Charlotte Flair. Sus recientes enfrentamientos personales han añadido una acalorada dinámica a este combate por el campeonato, por lo que muchos anticipan un combate potencialmente volátil e impredecible. La popular ’It’s Tiffy Time’ aspira a consolidar su reinado frente a una de las mujeres más condecoradas de la historia de WWE, mientras que ’The Queen’ busca añadir otro título a su impresionante legado.

La primera noche de WrestleMania 41 tendrá lugar el sábado 19 de abril a partir de las 4pm PT / 7pm ET y se retransmitirá en directo por Peacock (solo en Estados Unidos) y Netflix (resto del mundo). Expertos en lucha libre y aficionados por igual están haciendo sus predicciones para estos combates clave, anticipando posibles cambios de título y momentos impactantes que prepararán el escenario para la Noche 2 y el resto del año de la WWE. Consulta en este artículo todo lo relacionado a los horarios por países, la guía de canales TV del evento, la cartelera de combates y dónde ver lo mejor de la lucha libre online.

Las Vegas será la sede de una de las luchas de triple amenaza más importantes de la historia de la WWE: Roman Reigns, CM Punk y Seth Rollins se enfrentarán en 'La Vitrina de los Inmortales'. | Crédito: WWE

Cómo y dónde ver la transmisión en vivo de WWE WrestleMania 41 Night 1 por TV y Online

Desde Estados Unidos, el show de WWE WrestleMania 41 2025 se podrá ver en vivo este sábado 1 de febrero a partir de las 8:30 p.m. ET y a las 5:30 p.m. PT en Peacock, Netflix y NBC .

Desde Reino Unido, el primer evento PPV: WWE WrestleMania 41 2025, se podrá ver en vivo el domingo 2 de febrero desde las 2:30 a.m. en el canal de YouTube de WWE .

Desde la India, podrás seguir la cobertura de WWE WrestleMania 41 2025 este domingo 2 de febrero desde las 5:30 a.m. IST en Sony Sports Network (Sony Liv, Sony Ten, Sony Ten 1 HD, Sony Ten 3, Sony Ten 4 y Sony Ten 4 HD) .

Desde México, España y Latinoamérica, podrás seguir la cobertura de WWE WrestleMania 41 2025 por la plataforma streaming de Netflix, en cualquier dispositivo con conexión a internet. Necesitas contar con uno de los planes que maneja la plataforma; el costo de cada uno varía según la región en la que te encuentres.

¿A qué hora comienza el WWE WrestleMania 41 Night 1?

5:00 p.m. en Ciudad de México (México), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras), Ciudad de Guatemala (Guatemala) y Managua (Nicaragua)

6:00 p.m. en Lima (Perú), Bogotá (Colombia), Panamá y Quito (Ecuador)

7:00 p.m. en Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Puerto Rico, República Dominicana.

7:00 p.m. en Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay) y Asunción (Paraguay).

0:00 a.m. (20 de abril) en Reino Unido.

1:00 a.m. (20 de abril) en España, Alemania, Polonia e Italia.

El Campeonato Femenino de WWE estará en juego cuando Tiffany Stratton defienda su título contra Charlotte Flair, ganadora del Royal Rumble 2025. | Crédito: WWE

Horarios ET / CT / MT / PT para ver WWE WrestleMania 41 Night 1 en Estados Unidos

HORARIO CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS 7:00 p.m. ET (UTC-4) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 6:00 p.m. CT (UTC-5) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 5:00 p.m. MT (UTC-6) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 4:00 p.m. PT (UTC-7) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

Cartelera y combates de WWE WrestleMania 41

Cody Rhodes (c) vs. John Cena por el Campeonato Indiscutido de WWE : En WWE Elimination Chamber 2025, John Cena sorprendió al traicionar a Cody Rhodes y aliarse con The Rock y Travis Scott, preparando el escenario para un épico enfrentamiento en WrestleMania 41 por el Campeonato Indiscutido de la WWE. Este giro inesperado revela una nueva y oscura faceta de Cena, quien busca romper el récord de Ric Flair y capturar su 17º título mundial. La traición de Cena, que engañó a Rhodes antes de un brutal ataque, cambia completamente la dinámica de su próximo enfrentamiento por el campeonato.

: En WWE Elimination Chamber 2025, John Cena sorprendió al traicionar a Cody Rhodes y aliarse con The Rock y Travis Scott, preparando el escenario para un épico enfrentamiento en WrestleMania 41 por el Campeonato Indiscutido de la WWE. Este giro inesperado revela una nueva y oscura faceta de Cena, quien busca romper el récord de Ric Flair y capturar su 17º título mundial. La traición de Cena, que engañó a Rhodes antes de un brutal ataque, cambia completamente la dinámica de su próximo enfrentamiento por el campeonato. Roman Reigns vs. CM Punk vs. Seth Rollins - Triple Amenaza : Roman Reigns, CM Punk y Seth Rollins se medirán en un épico Triple Threat Match. La rivalidad entre Punk y Rollins ha escalado desde el regreso del primero, intensificándose tras el Royal Rumble 2025. La intervención de Reigns en su combate en jaula solo añadió más tensión, culminando en un caótico encuentro en Italia que exigió este choque trascendental en “La Vitrina de los Inmortales”. La colisión de estos tres titanes promete un momento inolvidable en la historia de la WWE.

: Roman Reigns, CM Punk y Seth Rollins se medirán en un épico Triple Threat Match. La rivalidad entre Punk y Rollins ha escalado desde el regreso del primero, intensificándose tras el Royal Rumble 2025. La intervención de Reigns en su combate en jaula solo añadió más tensión, culminando en un caótico encuentro en Italia que exigió este choque trascendental en “La Vitrina de los Inmortales”. La colisión de estos tres titanes promete un momento inolvidable en la historia de la WWE. IYO SKY (c) vs. Bianca Belair vs. Rhea Ripley por el Campeonato Mundial Femenino : El evento principal de WrestleMania para el Campeonato Mundial Femenino será un emocionante Triple Threat Match, con la campeona IYO SKY defendiendo su título contra Bianca Belair y la poderosa Rhea Ripley. Este enfrentamiento de alto riesgo se desencadenó por una serie de eventos dramáticos: la victoria inicial de Ripley, el triunfo de Belair en Elimination Chamber para convertirse en la contendiente número uno, y la captura oportunista del título por SKY. Impulsada por el resentimiento, Ripley se abrió camino de nuevo en la contienda, llevando al Gerente General Adam Pearce a decidir un combate a tres bandas por el oro en “La Vitrina de los Inmortales”.

: El evento principal de WrestleMania para el Campeonato Mundial Femenino será un emocionante Triple Threat Match, con la campeona IYO SKY defendiendo su título contra Bianca Belair y la poderosa Rhea Ripley. Este enfrentamiento de alto riesgo se desencadenó por una serie de eventos dramáticos: la victoria inicial de Ripley, el triunfo de Belair en Elimination Chamber para convertirse en la contendiente número uno, y la captura oportunista del título por SKY. Impulsada por el resentimiento, Ripley se abrió camino de nuevo en la contienda, llevando al Gerente General Adam Pearce a decidir un combate a tres bandas por el oro en “La Vitrina de los Inmortales”. Gunther (c) vs. Jey Uso por el Campeonato Mundial de Peso Pesado : Gunther, el dominante campeón mundial de peso pesado, se enfrentará al “Main Event” Jey Uso en un combate por el título en WrestleMania, un enfrentamiento muy esperado tras la victoria de Uso en el Royal Rumble 2025. La confrontación se intensificó cuando Gunther atacó a Uso, quien inmediatamente aceptó el desafío para “La Vitrina de los Inmortales”. A pesar del historial de victorias de Gunther sobre Uso, incluyendo combates por el título mundial e intercontinental, la creciente popularidad de Uso y su determinación podrían sorprender al campeón. La pregunta clave es si la confianza excesiva del ‘General del Ring’ será su perdición o si Uso logrará arrebatarle el título, consolidando su propio legado en WWE.

: Gunther, el dominante campeón mundial de peso pesado, se enfrentará al “Main Event” Jey Uso en un combate por el título en WrestleMania, un enfrentamiento muy esperado tras la victoria de Uso en el Royal Rumble 2025. La confrontación se intensificó cuando Gunther atacó a Uso, quien inmediatamente aceptó el desafío para “La Vitrina de los Inmortales”. A pesar del historial de victorias de Gunther sobre Uso, incluyendo combates por el título mundial e intercontinental, la creciente popularidad de Uso y su determinación podrían sorprender al campeón. La pregunta clave es si la confianza excesiva del ‘General del Ring’ será su perdición o si Uso logrará arrebatarle el título, consolidando su propio legado en WWE. Tiffany Stratton (c) vs. Charlotte Flair por el Campeona Femenino de WWE : El Campeonato Femenino de la WWE será muy disputado en WrestleMania 41 cuando la actual poseedora del título, Tiffany Stratton, lo defienda contra la ganadora del Royal Rumble de 2025, Charlotte Flair. Stratton, que se hizo con el campeonato al cobrar su contrato Money in the Bank contra Nia Jax en la edición del 3 de enero de SmackDown, se enfrenta ahora a un formidable desafío de «The Queen». Flair, 14 veces campeona, regresó de una lesión para ganar el Royal Rumble, ganando el derecho a desafiar por cualquier campeonato de su elección en el escenario más grande de WWE. Después de considerar los desafíos a la Campeona Mundial Femenina Rhea Ripley y a la Campeona Femenina de NXT Giulia, Flair ha puesto sus ojos en Stratton, prometiendo un encuentro de alto riesgo por el Campeonato Femenino de la WWE en WrestleMania.

: El Campeonato Femenino de la WWE será muy disputado en WrestleMania 41 cuando la actual poseedora del título, Tiffany Stratton, lo defienda contra la ganadora del Royal Rumble de 2025, Charlotte Flair. Stratton, que se hizo con el campeonato al cobrar su contrato Money in the Bank contra Nia Jax en la edición del 3 de enero de SmackDown, se enfrenta ahora a un formidable desafío de «The Queen». Flair, 14 veces campeona, regresó de una lesión para ganar el Royal Rumble, ganando el derecho a desafiar por cualquier campeonato de su elección en el escenario más grande de WWE. Después de considerar los desafíos a la Campeona Mundial Femenina Rhea Ripley y a la Campeona Femenina de NXT Giulia, Flair ha puesto sus ojos en Stratton, prometiendo un encuentro de alto riesgo por el Campeonato Femenino de la WWE en WrestleMania. AJ Styles vs. Logan Paul : ‘El Fenomenal’ AJ Styles y ‘The Maverick’ Logan Paul se enfrentarán en un esperado combate en WrestleMania 41, prometiendo un enfrentamiento inolvidable en el magno evento. Desde el regreso de Styles tras una lesión, la tensión con Paul ha ido en aumento, culminando en burlas y ataques sorpresivos, incluyendo la intervención del comediante Andrew Schulz. Esta rivalidad cargada de animosidad y momentos virales llegará a su punto álgido en WrestleMania 41, en un choque imperdible entre dos Superestrellas de alto calibre.

: ‘El Fenomenal’ AJ Styles y ‘The Maverick’ Logan Paul se enfrentarán en un esperado combate en WrestleMania 41, prometiendo un enfrentamiento inolvidable en el magno evento. Desde el regreso de Styles tras una lesión, la tensión con Paul ha ido en aumento, culminando en burlas y ataques sorpresivos, incluyendo la intervención del comediante Andrew Schulz. Esta rivalidad cargada de animosidad y momentos virales llegará a su punto álgido en WrestleMania 41, en un choque imperdible entre dos Superestrellas de alto calibre. Bron Breakker (c) vs. Penta vs. Finn Bálor vs. Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental : En WrestleMania, el Campeonato Intercontinental será disputado en un histórico Fatal 4-Way Match, la primera vez que este título se defiende bajo estas estipulaciones en The Showcase of the Immortals. El campeón Bron Breakker enfrenta un desafío formidable contra Penta, Finn Bálor y Dominik Mysterio de The Judgement Day, preparando el escenario para un encuentro caótico e imperdible. Breakker llega con un historial probado contra sus tres oponentes, habiendo asegurado victorias individuales sobre cada uno y defendido exitosamente su título contra Penta y Bálor en el pasado. Sin embargo, la dinámica de un Fatal 4-Way introduce un nivel de imprevisibilidad donde las alianzas pueden desmoronarse y las oportunidades surgir desde cualquier dirección, poniendo a prueba la dominancia de Breakker como nunca antes.

: En WrestleMania, el Campeonato Intercontinental será disputado en un histórico Fatal 4-Way Match, la primera vez que este título se defiende bajo estas estipulaciones en The Showcase of the Immortals. El campeón Bron Breakker enfrenta un desafío formidable contra Penta, Finn Bálor y Dominik Mysterio de The Judgement Day, preparando el escenario para un encuentro caótico e imperdible. Breakker llega con un historial probado contra sus tres oponentes, habiendo asegurado victorias individuales sobre cada uno y defendido exitosamente su título contra Penta y Bálor en el pasado. Sin embargo, la dinámica de un Fatal 4-Way introduce un nivel de imprevisibilidad donde las alianzas pueden desmoronarse y las oportunidades surgir desde cualquier dirección, poniendo a prueba la dominancia de Breakker como nunca antes. LA Knight vs. Jacob Fatu por el Campeonato de los Estados Unidos : En WrestleMania 41, The Megastar LA Knight enfrenta su mayor desafío al defender el Campeonato de los Estados Unidos contra el imponente Jacob Fatu. Tras reconquistar el título, Knight esperó a su retador, quien emergió de un brutal combate de Último Hombre en Pie entre Fatu y Braun Strowman. La pregunta resuena en el Allegiant Stadium de Las Vegas: ¿mantendrá Knight su campeonato o Fatu se coronará como el nuevo campeón?

: En WrestleMania 41, The Megastar LA Knight enfrenta su mayor desafío al defender el Campeonato de los Estados Unidos contra el imponente Jacob Fatu. Tras reconquistar el título, Knight esperó a su retador, quien emergió de un brutal combate de Último Hombre en Pie entre Fatu y Braun Strowman. La pregunta resuena en el Allegiant Stadium de Las Vegas: ¿mantendrá Knight su campeonato o Fatu se coronará como el nuevo campeón? Rey Mysterio vs. El Grande Americano : La leyenda de la lucha libre Rey Mysterio se enfrentará al prometedor, pero controversial, El Grande Americano en un mano a mano electrizante en WrestleMania 41, que tendrá lugar en el Allegiant Stadium. El Grande Americano, desde su debut en Monday Night Raw, ha deslumbrado con sus habilidades de Lucha Libre, pero su actitud irrespetuosa ha provocado la ira del miembro del Salón de la Fama de la WWE, Rey Mysterio. Tras deshonrar a Dragon Lee, compañero de Mysterio en el LWO, y atacarlos en un combate por equipos, Mysterio ha lanzado el desafío para saldar cuentas en el magno evento.

: La leyenda de la lucha libre Rey Mysterio se enfrentará al prometedor, pero controversial, El Grande Americano en un mano a mano electrizante en WrestleMania 41, que tendrá lugar en el Allegiant Stadium. El Grande Americano, desde su debut en Monday Night Raw, ha deslumbrado con sus habilidades de Lucha Libre, pero su actitud irrespetuosa ha provocado la ira del miembro del Salón de la Fama de la WWE, Rey Mysterio. Tras deshonrar a Dragon Lee, compañero de Mysterio en el LWO, y atacarlos en un combate por equipos, Mysterio ha lanzado el desafío para saldar cuentas en el magno evento. Jade Cargill vs. Naomi : La intensa rivalidad entre Jade Cargill y Naomi, iniciada por un misterioso ataque en el estacionamiento y la emboscada de Naomi en Elimination Chamber 2025, culmina en un esperado combate en WrestleMania 41. Sus enfrentamientos en SmackDown han solidificado su conflicto personal y físico, llevando al Gerente General Nick Aldis a programar este explosivo encuentro. Este combate individual, sin un campeonato en juego, destaca la naturaleza profundamente personal de su disputa.

: La intensa rivalidad entre Jade Cargill y Naomi, iniciada por un misterioso ataque en el estacionamiento y la emboscada de Naomi en Elimination Chamber 2025, culmina en un esperado combate en WrestleMania 41. Sus enfrentamientos en SmackDown han solidificado su conflicto personal y físico, llevando al Gerente General Nick Aldis a programar este explosivo encuentro. Este combate individual, sin un campeonato en juego, destaca la naturaleza profundamente personal de su disputa. Damian Priest vs. Drew McIntyre - Pelea callejera en la Ciudad del Pecado : Damian Priest y Drew McIntyre se medirán en una brutal Sin City Street Fight, un enfrentamiento explosivo en WrestleMania 41. Esta rivalidad, gestada durante un año, escaló tras el canjeo del maletín Money in the Bank de Priest sobre McIntyre, arrebatándole el Campeonato Mundial de Peso Pesado. A pesar de la intervención de CM Punk, el choque entre Priest y McIntyre era inminente, intensificándose con una reciente pelea en el estacionamiento. El Gerente General de SmackDown, Nick Aldis, oficializó este combate sin cuartel para el magno evento.

: Damian Priest y Drew McIntyre se medirán en una brutal Sin City Street Fight, un enfrentamiento explosivo en WrestleMania 41. Esta rivalidad, gestada durante un año, escaló tras el canjeo del maletín Money in the Bank de Priest sobre McIntyre, arrebatándole el Campeonato Mundial de Peso Pesado. A pesar de la intervención de CM Punk, el choque entre Priest y McIntyre era inminente, intensificándose con una reciente pelea en el estacionamiento. El Gerente General de SmackDown, Nick Aldis, oficializó este combate sin cuartel para el magno evento. The War Raiders (c) vs. The New Day por el Campeonato Mundial en Parejas : The New Day, ahora con una nueva agresividad, está listo para un combate por el título por equipos de alto riesgo contra los dominantes War Raiders en WrestleMania. Tras la polémica expulsión de Big E, Kofi Kingston y Xavier Woods quieren recuperar el oro por equipos por primera vez en más de dos años. Los War Raiders, campeones desde que derrotaron a Finn Bálor y JD McDonagh, han defendido con éxito sus títulos ante los principales aspirantes. Su historia con The New Day incluye intensos Viking Rules Matches, lo que añade expectación a este crucial enfrentamiento por el campeonato. La pregunta central sigue siendo: ¿podrá The New Day hacerse con los títulos por equipos sin la presencia de Big E?

: The New Day, ahora con una nueva agresividad, está listo para un combate por el título por equipos de alto riesgo contra los dominantes War Raiders en WrestleMania. Tras la polémica expulsión de Big E, Kofi Kingston y Xavier Woods quieren recuperar el oro por equipos por primera vez en más de dos años. Los War Raiders, campeones desde que derrotaron a Finn Bálor y JD McDonagh, han defendido con éxito sus títulos ante los principales aspirantes. Su historia con The New Day incluye intensos Viking Rules Matches, lo que añade expectación a este crucial enfrentamiento por el campeonato. La pregunta central sigue siendo: ¿podrá The New Day hacerse con los títulos por equipos sin la presencia de Big E? Liv Morgan y Raquel Rodríguez (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria por el Campeonato Femenino en Parejas de WWE: En WrestleMania 41, la campeona Intercontinental Femenina Lyra Valkyria hará equipo con Bayley para desafiar a las actuales campeonas de Parejas Femeninas de la WWE, Liv Morgan y Raquel Rodriguez. Valkyria y Bayley ganaron un Gauntlet Match en el episodio del 11 de abril de Friday Night SmackDown, ganándose esta oportunidad titular. Morgan y Rodriguez, representando a The Judgment Day, se encuentran en su tercer reinado como campeonas, mostrando un dominio implacable gracias a su ventaja numérica. La pregunta en el aire es si Valkyria logrará convertirse en doble campeona junto a Bayley, o si el reinado de The Judgment Day continuará en el magno evento.

Gunther se enfrentará a 'Main Event' Jey Uso, ganador del Royal Rumble 2025, en una lucha por el Campeonato Mundial Peso Pesado en WrestleMania. | Crédito: WWE

¿Qué países tienen WWE en Netflix?

Si bien el público estadounidense encontrará WWE WrestleMania 41 en Peacock, los siguientes países encontrarán la edición 2025 de la Vitrina de los Inmortales Rumble y todo el resto del contenido de la WWE en Netflix:

Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Finlandia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Israel, Kuwait, Malasia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Arabia Saudita, Singapur, Eslovaquia, España, Suecia, Taiwán, Tailandia, Turquía, Ucrania y Reino Unido.

Netflix está buscando agregar más países a esta lista en el futuro, mientras que el servicio de streaming también agregará más contenido de manera regular. En cuanto a ese contenido, la biblioteca de WWE Network/Peacock se está enviando de manera gradual a Netflix.

Lo que necesitas saber sobre WWE WrestleMania 41

Las Vegas vuelve a ser el centro del universo de los deportes de entretenimiento cuando la acción de WWE descienda al Allegiant Stadium y se apodere de la Ciudad del Pecado para celebrar el mayor acontecimiento del calendario de la lucha libre profesional: WrestleMania 41. Al igual que en sus últimas ediciones, la cartelera de ‘La Vitrina de los Inmortales’ se dividirá a lo largo de dos noches (sábado 19 y domingo 20 de abril), donde se resolverán varias rivalidades, especialmente aquellas que involucran a los principales campeonatos de la empresa.

WWE WrestleMania 41 se llevará a cabo este sábado 19 y domingo 20 de abril desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, y podrás verlo en vivo por Peacock (solo en Estados Unidos) y Netflix (resto del mundo). | Crédito: WWE / Composición GEC