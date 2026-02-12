Desde Colombia, sigue la señal de Win Sports para ver la esperada semifinal de ida entre FC Barcelona vs. Atlético de Madrid. El partido se llevará a cabo desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano, un escenario que se le da bastante bien a los blaugranas de Hansi Flick, quienes quieren obtener su segundo título de esta temporada tras la Supercopa de España 2026. Sigue la señal de Win Sports desde las 3:00 p.m. de Colombia para ver Barcelona-Atlético de Madrid, este jueves 12 de febrero .

Desde Colombia, vea la señal de Win Sports para seguir el partido de Atlético de Madrid vs. FC Barcelona, por la semifinal ida de la Copa del Rey 2026. (Fotos: AFP / Composición MAG)

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO por TV?

El partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN DIRECTO se disputará el jueves 12 de febrero de 2026 desde las 15:00 horas en Colombia. La transmisión oficial estará a cargo de Win Sports, canal autorizado para llevar todos los detalles de la semifinal ida de la Copa del Rey 2026.

¿Cómo ver Win Sports por televisión en Colombia?

Para disfrutar de la señal de Win Sports EN VIVO, los aficionados pueden acceder a través de los principales operadores de TV por suscripción en Colombia, como Claro, Movistar, Tigo y DirecTV. El canal suele estar disponible en los planes básicos y HD, aunque en algunos casos requiere suscripción adicional dependiendo del proveedor.

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Atlético de Madrid online por Win Sports Play?

Además de la TV, el encuentro podrá seguirse en línea mediante Win Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal. El servicio ofrece acceso a los partidos de la Liga BetPlay, Copa Colombia y otros contenidos exclusivos como esta semifinal ida FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey 2026. La suscripción mensual tiene un costo aproximado de $32.900 COP, y también existen opciones de planes por día y por semana, ideales para quienes quieran ver solo un partido.

FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 12 de febrero de 2026

jueves 12 de febrero de 2026 Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid

Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid Horario: 15:00 horas Bogotá

15:00 horas Bogotá Canal TV: Win Sports Plus (Colombia)

Win Sports Plus (Colombia) Streaming: Win Sports Play