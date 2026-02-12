El FC Barcelona, vigente campeón de la Copa del Rey y actual líder de LaLiga, visita este jueves 12 de febrero el estadio Metropolitano para disputar la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26 frente al Atlético de Madrid. El cruce enfrenta a los dos grandes favoritos tras la caída de otros aspirantes en rondas previas.

El conjunto azulgrana, bajo la dirección de Hansi Flick, llega en una dinámica arrolladora. Con un sistema basado en la presión asfixiante y la verticalidad, el técnico alemán ha encontrado en Lamine Yamal, Raphinha y Ferran un tridente de absoluta garantías. El Barça busca revalidar su corona copera exhibiendo la madurez que le ha permitido dominar el campeonato doméstico hasta la fecha.

El Atlético de Madrid de Diego Simeone, por su parte, encara la cita con la urgencia de golpear primero ante su afición. Los colchoneros apostarán por su identidad histórica: bloque bajo muy sólido, agresividad en los duelos y transiciones eléctricas lideradas por figuras como Julián Álvarez. Para el Atleti, este torneo representa la oportunidad de consagrar su proyecto actual con un título de prestigio.

Con el antecedente reciente de la victoria culé en Liga, este primer asalto en Madrid marcará el tono de una eliminatoria que se resolverá en marzo en Barcelona. Es un duelo de estilos contrapuestos donde la precisión de Yamal se medirá a la resistencia del muro rojiblanco.

¿Dónde ver FC Barcelona — Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO por la Copa del Rey 2026?

El FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la semifinal de la Copa del Rey 2026 se podrá ver en distintos canales de TV y servicios de streaming según el país, tanto en señal abierta como en cable y plataformas online oficiales. A continuación, un resumen de las opciones más importantes para España, Estados Unidos, México y varios países de Sudamérica.

España: TVE La 1, RTVE Play, 3Cat, TV3, fuboTV, Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, LaLiga TV Bar y Movistar Plus+.

Estados Unidos y Puerto Rico: ESPN 2, ESPN Deportes, ESPN App y fuboTV.

México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y Rep. Dominicana: SKY Sports y SKY Plus.

Perú: América TV y América tvGO.

Colombia: Win Sports y Win Play.

Ecuador: El Canal del Fútbol (ECDF).

Venezuela: Meridiano TV y Venevisión.

Argentina, Uruguay y Paraguay: Flow Sports TV.

Canadá: fuboTV.

Cuba: Tele Rebelde.

Brasil: ESPN y Disney Plus Premium.

Reino Unido: TNT Sports 1, Discovery+ y Discovery+ App.

Alemania: DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL.

Francia: L’Équipe Live Foot.

Chile y Bolivia: Sin transmisión confirmada.

Horarios para ver el FC Barcelona — Atlético Madrid por la Copa del Rey 2026

México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras: 14:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Canadá y Cuba: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 16:00 horas

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 17:00 horas

Reino Unido, Portugal e Irlanda: 20:00 horas

España, Italia, Francia y Alemania: 21:00 horas

Estados Unidos: 3 p.m. ET / 12 p.m. PT

Ficha del partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid, por la semifinal de la Copa del Rey 2026

Competición: Semifinal de la Copa del Rey 2026

​Partido: FC Barcelona — Atlético de Madrid

Fecha: jueves 12 de febrero de 2026.

Hora oficial: 21:00 de Madrid | 3 p.m. ET / 12 p.m. PT

Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid (España)

Ciudad: Madrid, España.

Árbitro principal: Por confirmar.

Asistente 1: Por confirmar.

Asistente 2: Por confirmar.

Cuarto árbitro: Por confirmar.

Quinto árbitro: Por confirmar.

VAR: Por confirmar.

AVAR: Por confirmar.

Alineación probable FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García y Balde; De Jong, Olmo y Fermín; Rashford, Lamine Yamal y Ferran.

Alineación probable Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez y David Hancko; Koke, Pablo Barrios; Giuliano Simeone y Thiago Almada; Ademola Lookman y Julián Álvarez.