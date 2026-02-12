Este jueves 12 de febrero, se vivirá una semifinal ida de infarto cuando se enfrenten Atlético de Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO desde el Riyadh Air Metropolitano, un duelo de pronóstico reservado en el primero de los dos encuentros que protagonizarán ambos clubes. Son los dos máximos candidatos al título de la Copa del Rey 2026 y estarán cara a cara una vez más en esta competición. Aquí te dejo con los canales de TV que transmiten el juego de Atlético de Madrid vs. FC Barcelona .

ESPN EN VIVO: transmite el partido de Barcelona vs Atlético Madrid por semifinal ida de la Copa del Rey en Estados Unidos.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Albacete por Copa del Rey 2026?

Este jueves 12 de febrero mira el partido de Atlético de Madrid vs. FC Barcelona a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus+ y FuboTV desde España. Además, si vives en México será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.

Sin embargo, no son los únicos canales de TV que van a transmitir este importante encuentro de ida por la semifinal de la Copa del Rey 2026. Cabe destacar que en Latinoamérica, muchos países cuentan con canales de TV abierta para seguir el partido de Atlético de Madrid vs. FC Barcelona y aquí te dejo con la lista completa, para que puedas seguir el minuto a minuto.

País Canales de TV Argentina Flow Sports HD Bolivia No disponible Chile No disponible Colombia Win Sports Ecuador El Canal del Fútbol Centroamérica Sky Sports HD Paraguay Flow Sports HD Perú América TV y Movistar Deportes Uruguay Flow Sports HD Venezuela Venevisión

¿Dónde se transmite Atlético de Madrid vs. FC Barcelona EN DIRECTO desde España?

La televisación del partido de Atlético de Madrid vs. FC Barcelona en directo desde España será a través de TVE La 1 en directo, RTVE Play en streaming o 3Cat en Cataluña. Estos son todos los canales que tienes a disposición para seguir esta semifinal de ida, desde las 9:00 p.m. horario peninsular.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Estados Unidos?

Si vives en Estados Unidos, mira la transmisión del partido de Atlético de Madrid vs. FC Barcelona a través de ESPN Select y fuboTV, únicas opciones para seguir el minuto a minuto de este encuentro, que iniciará a partir de las 3:00 p.m. ET o 12:00 p.m. PT.

¿Dónde televisan Atlético de Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO desde México?

La señal que va a televisar el juego de Atlético de Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO desde México será Sky Sports HD o Sky Plus+ en streaming online. Esta es la única señal oficial disponible para ver la semifinal ida de la Copa del Rey 2026.

Atlético de Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 12 de febrero de 2026

jueves 12 de febrero de 2026 Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Estadio Riyadh Air Metropolitano Horario: 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX

3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX Canal TV: TVE La 1 (España) / Sky Sports (México) / ESPN (USA)

TVE La 1 (España) / Sky Sports (México) / ESPN (USA) Streaming: RTVE Play (España) / Sky Plus+ (México) / Fubo TV (USA)