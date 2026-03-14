Duelo a muerte en el diamante. El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 llega a su punto de ebullición con el enfrentamiento de cuartos de final entre Puerto Rico e Italia. Tras una fase de grupos de infarto, el ‘Team Rubio’, liderado por la mística de Yadier Molina en el banquillo, se mide ante una sorpresiva escuadra ‘Azzurra’ que busca dar el campanazo histórico en Houston. El juego será este sábado 14 de marzo a las 3:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) en el el Daikin Park, Houston, Texas, EE. UU. . Para todo el público puertorriqueño, sigue el partido en vivo y en directo por la señal oficial de WAPA Deportes, por televisión y streaming online.

Conoce los horarios y qué canales de TV transmiten el partido entre Puerto Rico vs. Italia EN VIVO este sábado 14 de marzo desde Daikin Park, Houston, Texas, EE. UU. (Foto: MLB / Composición Mag)

Cómo ver WAPA Deportes EN VIVO, Puerto Rico vs. Italia por TV y Online

WAPA Deportes es el canal encargado de transmitir los juegos de Puerto Rico en el Clásico Mundial, incluyendo el choque frente a Canadá. Si estás en Puerto Rico, puedes sintonizar el canal en TV por cable y ver la señal en vivo también desde la web oficial de Wapa (sección “envivo/deportes”), según promociona la propia cadena.

Además del canal lineal, WAPA TV ha promocionado el uso de su app oficial para disfrutar los juegos del Clásico Mundial en vivo desde dispositivos móviles dentro de la isla. Eso hace que, para quienes viven en Puerto Rico, la forma más directa de ver Puerto Rico vs. Canadá sea:

TV por cable: sintonizando WAPA Deportes.

Streaming local: página wapa.tv/envivo/deportes y app oficial de Wapa TV (sujeto a disponibilidad geográfica).

Diales de WAPA Deportes para ver Puerto Rico vs. Italia EN VIVO y EN DIRECTO

WAPA Deportes es el canal encargado de la transmisión en Puerto Rico, y estos son los diales principales por operador para ver el Puerto Rico vs. Italia este sábado 14 de marzo.

Tipo de servicio Operador / Plataforma Canal / Dial de WAPA Deportes TV abierta (aire digital) Aire digital Puerto Rico Canal 4.2 Cable Liberty Puerto Rico Canal 44 / 244 HD Cable Claro TV Puerto Rico Canal 5 (WAPA 2 / WAPA Deportes) Satélite Dish Puerto Rico Canal 27 Cable Naicom / Naciom Canal 31 (en algunas guías 31/33) Satélite DIRECTV Puerto Rico Canal 657 (WAPA 2 Deportes)

Conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles para ver el partido entre Puerto Rico vs. Italia este sábado 14 de marzo a partir de las 3:00 p.m. ET en el Daikin Park, Houston, Texas, Estados Unidos. (Foto: Composición Mag)

A qué hora juega Puerto Rico vs. Italia en el CMB 2026

Estos son los horarios por región para ver el partido Puerto Rico vs. Italia EN VIVO este sábado 14 de marzo, válido por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 .

Región / País Hora local del partido Estados Unidos (Costa Este, ET) 8:00 p.m. Estados Unidos (Costa Centro, CT) 7:00 p.m. Estados Unidos (Montaña, MT) 6:00 p.m. Estados Unidos (Costa Oeste, PT) 5:00 p.m. Canadá (Toronto, Ottawa, Montreal) 8:00 p.m. Canadá (Winnipeg) 7:00 p.m. Canadá (Calgary, Edmonton) 6:00 p.m. Canadá (Vancouver) 5:00 p.m. Perú 8:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Panamá 8:00 p.m. México (CDMX) 7:00 p.m. México (Pacífico – Tijuana) 6:00 p.m. Chile (Santiago, horario de verano finalizado) 10:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. Uruguay 10:00 p.m. Paraguay 9:00 p.m. Bolivia 9:00 p.m. Venezuela 9:00 p.m. República Dominicana 9:00 p.m. Puerto Rico 9:00 p.m. España (Península) 1:00 a.m. del sábado 14 de marzo Islas Canarias 12:00 a.m. del sábado 14 de marzo Portugal (Lisboa) 12:00 a.m. del sábado 14 de marzo Japón (Tokio) 9:00 a.m. del sábado 14 de marzo Corea del Sur (Seúl) 9:00 a.m. del sábado 14 de marzo China (Pekín) 8:00 a.m. del sábado 14 de marzo