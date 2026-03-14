WAPA Deportes transmite para todo el público puertorriqueño el partido Puerto Rico vs. Italia EN VIVO GRATIS por cuartos de final del CMB 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
WAPA Deportes transmite para todo el público puertorriqueño el partido Puerto Rico vs. Italia EN VIVO GRATIS por cuartos de final del CMB 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Duelo a muerte en el diamante. El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 llega a su punto de ebullición con el enfrentamiento de cuartos de final entre Puerto Rico e Italia. Tras una fase de grupos de infarto, el ‘Team Rubio’, liderado por la mística de Yadier Molina en el banquillo, se mide ante una sorpresiva escuadra ‘Azzurra’ que busca dar el campanazo histórico en Houston. El juego será este sábado 14 de marzo a las 3:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) en el el Daikin Park, Houston, Texas, EE. UU.. Para todo el público puertorriqueño, sigue el partido en vivo y en directo por la señal oficial de WAPA Deportes, por televisión y streaming online.

Conoce los horarios y qué canales de TV transmiten el partido entre Puerto Rico vs. Italia EN VIVO este sábado 14 de marzo desde Daikin Park, Houston, Texas, EE. UU. (Foto: MLB / Composición Mag)
Conoce los horarios y qué canales de TV transmiten el partido entre Puerto Rico vs. Italia EN VIVO este sábado 14 de marzo desde Daikin Park, Houston, Texas, EE. UU. (Foto: MLB / Composición Mag)

Cómo ver WAPA Deportes EN VIVO, Puerto Rico vs. Italia por TV y Online

WAPA Deportes es el canal encargado de transmitir los juegos de Puerto Rico en el Clásico Mundial, incluyendo el choque frente a Canadá. Si estás en Puerto Rico, puedes sintonizar el canal en TV por cable y ver la señal en vivo también desde la web oficial de Wapa (sección “envivo/deportes”), según promociona la propia cadena.

Además del canal lineal, WAPA TV ha promocionado el uso de su app oficial para disfrutar los juegos del Clásico Mundial en vivo desde dispositivos móviles dentro de la isla. Eso hace que, para quienes viven en Puerto Rico, la forma más directa de ver Puerto Rico vs. Canadá sea:

  • TV por cable: sintonizando WAPA Deportes.
  • Streaming local: página wapa.tv/envivo/deportes y app oficial de Wapa TV (sujeto a disponibilidad geográfica).

Diales de WAPA Deportes para ver Puerto Rico vs. Italia EN VIVO y EN DIRECTO

WAPA Deportes es el canal encargado de la transmisión en Puerto Rico, y estos son los diales principales por operador para ver el Puerto Rico vs. Italia este sábado 14 de marzo.

Tipo de servicioOperador / PlataformaCanal / Dial de WAPA Deportes
TV abierta (aire digital)Aire digital Puerto RicoCanal 4.2
CableLiberty Puerto RicoCanal 44 / 244 HD
CableClaro TV Puerto RicoCanal 5 (WAPA 2 / WAPA Deportes)
SatéliteDish Puerto RicoCanal 27
CableNaicom / NaciomCanal 31 (en algunas guías 31/33)
SatéliteDIRECTV Puerto RicoCanal 657 (WAPA 2 Deportes)
Conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles para ver el partido entre Puerto Rico vs. Italia este sábado 14 de marzo a partir de las 3:00 p.m. ET en el Daikin Park, Houston, Texas, Estados Unidos. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles para ver el partido entre Puerto Rico vs. Italia este sábado 14 de marzo a partir de las 3:00 p.m. ET en el Daikin Park, Houston, Texas, Estados Unidos. (Foto: Composición Mag)

A qué hora juega Puerto Rico vs. Italia en el CMB 2026

Estos son los horarios por región para ver el partido Puerto Rico vs. Italia EN VIVO este sábado 14 de marzo, válido por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Región / PaísHora local del partido
Estados Unidos (Costa Este, ET)8:00 p.m.
Estados Unidos (Costa Centro, CT)7:00 p.m.
Estados Unidos (Montaña, MT)6:00 p.m.
Estados Unidos (Costa Oeste, PT)5:00 p.m.
Canadá (Toronto, Ottawa, Montreal)8:00 p.m.
Canadá (Winnipeg)7:00 p.m.
Canadá (Calgary, Edmonton)6:00 p.m.
Canadá (Vancouver)5:00 p.m.
Perú8:00 p.m.
Colombia8:00 p.m.
Ecuador8:00 p.m.
Panamá8:00 p.m.
México (CDMX)7:00 p.m.
México (Pacífico – Tijuana)6:00 p.m.
Chile (Santiago, horario de verano finalizado)10:00 p.m.
Argentina10:00 p.m.
Uruguay10:00 p.m.
Paraguay9:00 p.m.
Bolivia9:00 p.m.
Venezuela9:00 p.m.
República Dominicana9:00 p.m.
Puerto Rico9:00 p.m.
España (Península)1:00 a.m. del sábado 14 de marzo
Islas Canarias12:00 a.m. del sábado 14 de marzo
Portugal (Lisboa)12:00 a.m. del sábado 14 de marzo
Japón (Tokio)9:00 a.m. del sábado 14 de marzo
Corea del Sur (Seúl)9:00 a.m. del sábado 14 de marzo
China (Pekín)8:00 a.m. del sábado 14 de marzo
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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