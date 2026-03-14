El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 ha llegado a su punto de ebullición. El Team Rubio de Puerto Rico, liderado por la estrategia de Yadier Molina, se juega la vida este sábado 14 de marzo frente a la sorprendente Italia, que avanzó invicta (4-0) tras dominar el Grupo B. El ganador no solo asegurará su lugar en las semifinales en Miami, sino que reafirmará su estatus como potencia global. A continuación, te comparto la lista de horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo.
El partido Puerto Rico vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se juega el sábado 14 de marzo a las 3:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) en el el Daikin Park, Houston, Texas, EE. UU., y la transmisión principal es por FS1, con cobertura internacional a través de las cadenas aliadas de FOX Sports y señales locales en Latinoamérica y el Caribe.
¿A qué hora juega Puerto Rico vs. Italia EN VIVO por TV y Streaming Online
Revisa los horarios por país para saber a qué hora inicia el Puerto Rico vs. Italia EN VIVO este sábado 14 de marzo, válido por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.
- Estados Unidos (Costa Este, ET): 8:00 p.m.
- Estados Unidos (Costa Centro, CT): 7:00 p.m.
- Estados Unidos (Montaña, MT): 6:00 p.m.
- Estados Unidos (Costa Oeste, PT): 5:00 p.m.
- Canadá (Toronto, Ottawa, Montreal): 8:00 p.m.
- Canadá (Winnipeg): 7:00 p.m.
- Canadá (Calgary, Edmonton): 6:00 p.m.
- Canadá (Vancouver): 5:00 p.m.
- Perú: 8:00 p.m.
- Colombia: 8:00 p.m.
- Ecuador: 8:00 p.m.
- Panamá: 8:00 p.m.
- México (CDMX): 7:00 p.m.
- México (Pacífico – Tijuana): 6:00 p.m.
- Chile (Santiago, horario de verano terminado en marzo): 10:00 p.m.
- Argentina: 10:00 p.m.
- Uruguay: 10:00 p.m.
- Paraguay: 9:00 p.m.
- Bolivia: 9:00 p.m.
- Venezuela: 9:00 p.m.
- República Dominicana: 9:00 p.m.
- Puerto Rico: 9:00 p.m.
- España (Península): 1:00 a.m. del sábado 14 de marzo
- Islas Canarias: 12:00 a.m. del sábado 14 de marzo
- Portugal (Lisboa): 12:00 a.m. del sábado 14 de marzo
- Japón (Tokio): 9:00 a.m. del sábado 14 de marzo
- Corea del Sur (Seúl): 9:00 a.m. del sábado 14 de marzo
- China (Pekín): 8:00 a.m. del sábado 14 de marzo
Qué canal TV transmite el juego Puerto Rico vs. Italia EN VIVO este sábado 14 de marzo
Revisa los canales de TV y streaming online que están disponibles para ver el partido entre Puerto Rico vs. Italia EN VIVO este sábado 14 de marzo a partir de las 3:00 p.m. ET en el Daikin Park, Houston, Texas, EE. UU.
|Región / País
|Canales de TV principales
|Plataformas de streaming / apps
|Estados Unidos
|FOX, FS1, FS2, FOX Deportes
|App FOX Sports, Tubi (algunos partidos en streaming gratuito)
|Televisión EE. UU. (WBC)
|FS1 (para Puerto Rico vs. Italia)
|App FOX Sports
|Ecosistema FOX (global)
|FOX, FOX Deportes (según región)
|App FOX Sports
|Puerto Rico
|WAPA Deportes (u otras señales deportivas locales), FOX
|App FOX Sports (según operador)
|México
|Canal 9 (TV abierta), TUDN, ESPN
|Vix, Disney+ (Star+), apps de operador de cable/satélite
|América Latina (general)
|ESPN, señales deportivas locales
|Star+/Disney+, apps de operadores
|Resto de Latinoamérica
|ESPN, canales deportivos regionales
|Star+/Disney+, plataformas del operador