El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está regalando partidos de infarto y el Puerto Rico - Italia Dominicana no será la excepción. El encuentro, que se disputará en el Daikin Park de Houston este sábado 14 de marzo, es imperdible. Por esa razón, entérate de una vez a qué hora empezará el juego y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Puerto Rico - Italia Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es uno de los partidos más atractivos del sábado 14 de marzo. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Puerto Rico - Italia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Puerto Rico - Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este sábado 14 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 8:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Puerto Rico - Italia?

Este sábado 14 de marzo se podrá ver el Puerto Rico - Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FS1 (FOX Sports 1), FOX Sports App y Fubo

Puerto Rico: WAPA Deportes

República Dominicana: VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39

Venezuela: Televen, Venevision, TVES, IVC y Béisbol Play

Nicaragua: Viva Nicaragua (Canal 13)

Resto de Latinoamérica y el Caribe: ESPN y Disney+