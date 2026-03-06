¡El Hiram Bithorn va a vibrar como nunca! Si buscas dónde ver Puerto Rico vs. Colombia EN VIVO, prepárate para el debut del “Team Rubio” este viernes 6 de marzo a partir de las 6:00 p. m. ET / 7:00 p.m. Hora de San Juan en el inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026. La transmisión oficial para toda la isla estará a cargo de WAPA Deportes, el canal líder que llevará cada jugada por TV abierta y su plataforma de béisbol online en directo. Bajo la dirección del histórico Yadier Molina, los boricuas saltan al terreno con una nómina estelar que incluye a Nolan Arenado y Martín Maldonado, buscando saldar la deuda del campeonato ante una Colombia que llega con brazos de Grandes Ligas listos para dar la sorpresa. ¡No te pierdas ni un solo pitcheo de este duelo inaugural del Grupo A donde Puerto Rico se juega el orgullo y el primer paso hacia la gloria mundialista frente a su gente!
¿Cómo ver WAPA Deportes EN VIVO, Puerto Rico vs. Colombia?
WAPA Deportes es el canal exclusivo en Puerto Rico para ver el juego de este viernes 6 de marzo ante Colombia por la Ronda 1 del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 que se disputa en el estadio Hiram Bithorn de San Juan. Pide el servicio en tu cableoperador de preferencia:
- Canal 4.2 de Aire Digital
- Canal 5 de Claro TV
- Canal 27 de Dish
- Canal 31 de Naciom
- Canal 657 de DirecTV
- Canales 44 y 244 HD de Liberty
Datos clave del juego Puerto Rico vs. Colombia por la Ronda 1 del Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Partido: Puerto Rico vs. Colombia
- Instancia: Ronda 1 del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol
- Fecha: Viernes, 6 de marzo de 2026
- Horario: 6:00 p.m. ET y hora de Bogotá / 7:00 p.m. hora de San Juan
- TV: WAPA Deportes y WAPA TV
- Estadio: Hiram Bithorn de San Juan (Puerto Rico)