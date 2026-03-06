El local es el favorito y quiere demostrarlo con un triunfo contundente. Este viernes 6 de marzo, Puerto Rico vs. Colombia jugarán por la Fecha 1 del Clásico Mundial de Béisbol 2026, desde el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, la capital puertorriqueña. A continuación, conoce a qué hora inicia el juego y qué canales van a transmitir este enfrentamiento desde Puerto Rico, Colombia, Estados Unidos y más .

Recordemos que Puerto Rico cuenta como máxima figura con Nolan Arenado, estrella de los Cardinales de St. Louis, ante las ausencias destacadas de Francisco Lindor de los New York Mets y Carlos Correa de los Houston Astros.

¡Pura candela! Revisa a qué hora juega y qué canal transmite Puerto Rico vs. Colombia hoy por el Clásico Mundial 2026. No te pierdas al "Team Rubio" en vivo desde Estados Unidos. | Crédito: mlb.com / Composición El Comercio Mag

¿A qué hora juegan Puerto Rico vs. Colombia EN VIVO por CMB 2026?

El inicio del juego de Puerto Rico vs. Colombia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 será a partir de las 6:00 p.m. Tiempo del Este en USA, 6:00 p.m. Colombia o 7:00 p.m. Puerto Rico. Estos son los horarios para seguir el debut del conjunto caribeño ante los cafeteros. Aquí podrás seguir el minuto a minuto o mira la programación para no perderte este kickoff.

País Horario México 5:00 p.m. República Dominicana 7:00 p.m. Puerto Rico 7:00 p.m. Colombia 6:00 p.m. Estados Unidos 6:00 p.m. ET Venezuela 7:00 p.m. Nicaragua 5:00 p.m. Panamá 6:00 p.m. Brasil 8:00 p.m. Cuba 6:00 p.m.

¿Qué canal transmite Puerto Rico vs. Nicaragua por CMB 2026?

El juego de Puerto Rico vs. Nicaragua EN VIVO será transmitido a través de Wapa Deportes (Puerto Rico), ESPN (Colombia) o FS1 (Estados Unidos). Además, puedes seguirlo online mediante Disney Plus en todo Latinoamérica o Fox Sports App en Estados Unidos si quieres verlo en streaming.

Estos son todos los canales oficiales para seguir el minuto a minuto del juego entre ambas naciones por la Jornada 1 del Clásico Mundial 2026.

