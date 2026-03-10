El Puerto Rico vs. Canadá es un partido por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 que realmente promete y mucho. Ambos equipos se verán las caras en el Hiram Bithorn Stadium, este martes 10 de marzo, desde las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT, 5:00 pm MT y 4:00 pm PT. Afortunadamente, los puertoririqueños pueden ver el encuentro a través de WAPA Deportes, que lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO. Si te interesa saber cómo seguir el compromiso por dicha señal, no te vayas de aquí.

El Puerto Rico vs. Canadá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es uno de los grandes partidos que hay este martes 10 de marzo. (Foto: Composición Gestión Mix)

Cómo ver WAPA Deportes EN VIVO, Puerto Rico vs. Canadá EN DIRECTO

WAPA Deportes es el canal encargado de transmitir los juegos de Puerto Rico en el Clásico Mundial, incluyendo el choque frente a Canadá. Si estás en Puerto Rico, puedes sintonizar el canal en TV por cable y ver la señal en vivo también desde la web oficial de Wapa (sección “envivo/deportes”), según promociona la propia cadena.

Además del canal lineal, WAPA TV ha promocionado el uso de su app oficial para disfrutar los juegos del Clásico Mundial en vivo desde dispositivos móviles dentro de la isla. Eso hace que, para quienes viven en Puerto Rico, la forma más directa de ver Puerto Rico vs. Canadá sea:

TV por cable: sintonizando WAPA Deportes.

Streaming local: página wapa.tv/envivo/deportes y app oficial de Wapa TV (sujeto a disponibilidad geográfica).

Diales de WAPA Deportes en Puerto Rico

Tipo de servicio Operador / Plataforma Canal / Dial de WAPA Deportes TV abierta (aire digital) Aire digital Puerto Rico Canal 4.2 Cable Liberty Puerto Rico Canal 44 / 244 HD Cable Claro TV Puerto Rico Canal 5 (WAPA 2 Deportes) Satélite Dish Puerto Rico Canal 27 Cable Naicom Canal 31 / 33 (según aviso reciente) Satélite DIRECTV Puerto Rico Canal 657 (WAPA 2 Deportes)

Estos son los diales que WAPA Deportes y medios deportivos han reiterado en sus comunicaciones recientes para ver la señal deportiva en Puerto Rico, incluyendo transmisiones de béisbol.