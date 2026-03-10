¡El “Team Rubio” busca seguir invicto y hoy se enfrenta a un desafío crucial en el Clásico Mundial de Béisbol 2026! Si te preguntas a qué hora juega Puerto Rico vs. Canadá, el encuentro inicia este martes 10 de marzo a las 7:00 p.m. hora de San Juan / 6:00 p. m. ET (3:00 p. m. PT) en el Hiram Bithorn Stadium de la capital boricua. La señal oficial para ver el juego en vivo dentro de Estados Unidos será FOX Deportes para narración en español y FS1 en inglés. Asegura tu lugar frente al televisor o prepara tus dispositivos móviles para no perderte ni un solo segundo de esta intensa batalla en el diamante que define el liderato del grupo.

La novena de Puerto Rico llega con el corazón a millón tras vencer a Panamá 4-3 en un duelo no apto para cardíacos. El héroe de la jornada anterior fue Darrell Hernaiz, quien con un espectacular “walk-off” jonrón en la décima entrada mantuvo el récord perfecto de 2-0 para la isla. Con figuras como Willi Castro y Luis Vázquez en un nivel estelar, los boricuas quieren demostrar que son los favoritos indiscutibles del Pool A. La energía de la afición en Florida y Nueva York se siente más fuerte que nunca apoyando al carismático equipo de Yadier Molina.

Canadá no se queda atrás y llega con la pólvora encendida tras aplastar a Colombia con un contundente marcador de 8-2 en su estreno. El poder ofensivo de Owen Caissie y la precisión de Abraham Toro fueron las claves para que los canadienses sumaran su primera victoria del torneo con autoridad. Con un staff de lanzadores sólido encabezado por Michael Soroka, el equipo de la hoja de maple busca propinarle su primer revés a los boricuas en esta edición. Este duelo de líderes definirá quién toma la ventaja estratégica para avanzar cómodamente hacia los cuartos de final del certamen.

¿A qué hora ver EN VIVO el juego Canadá vs. Puerto Rico por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Canadá vs. Puerto Rico por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este martes 10 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:00 pm

Estados Unidos (CT): 5:00 pm

Estados Unidos (MT): 4:00 pm

Estados Unidos (PT): 3:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

República Dominicana: 6:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm

México (CDMX): 5:00 pm

Panamá: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

Costa Rica: 4:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el juego Canadá vs. Puerto Rico por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Este martes 10 de marzo se podrá ver el juego Canadá vs. Puerto Rico por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FS1 (FOX Sports 1), FOX Sports App, Tubi y FuboTV

Canadá: Sportsnet (inglés) y TVA Sports (francés)

Puerto Rico: WAPA Deportes (español e inglés)

Resto de Latinoamérica y el Caribe: ESPN y Disney+