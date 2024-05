Con miras a lo que seran sus participaciones en la edición 2024 de la Copa América CONMEBOL, las selecciones de fútbol de México y Bolivia se enfrentrán en un partido amistoso internacional este viernes 31 de mayo a las 19:00 horas del Tiempo de Centro, CDMX (9 p.m. ET | 8 p.m. CT | 7 p.m. MT | 6 p.m. PT) desde el estadio Soldier Field de Chicago, Illinois. El combinado azteca conforma el grupo B junto a Ecuador, Venezuela y Jamaica, mientras que el conjunto altiplánico integra la zona C con sus similares de Estados Unidos, Uruguay y Panamá. La transmisión oficial del enfrentamiento para el público mexicano que reside en los Estados Unidos se podrá ver a través del servicio de streaming de ViX Premium. Aquí te explico al detalle cómo contratarlo y no te pierdas ningún instante de la acción al ras de la cancha.

¿Dónde ver VIX Premium EN VIVO - México vs. Bolivia en los Estados Unidos?

Si deseas ver el contenido de TUDN desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV en los Estados Unidos, la opción es con una suscripción en la plataforma streaming de ViX Premium. Actualmente existe tres promociones disponibles para contratar el servicio, las mismas que te explicaremos sus características a continuación:

Planes de VIX Premium en Estados Unidos Precio de los planes de ViX Premium Descripción de los planes de ViX Premium en Estados Unidos ViX Premium mensual con anuncios 4.99 USD Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium mensual sin anuncios 6.99 USD Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium anual con anuncios 34.99 USD Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulo de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium anual sin anuncios 49.99 USD Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7

¿Cómo ver VIX Premium EN VIVO - México vs. Bolivia en México?

En México, tienes la posibilidad de contratar ViX Premium a un precio bastante económico: la suscripción mensual cuesta $99 pesos mexicanos, mientras que su contratación anual de $499 se trata de una oferta de tiempo limitado, ya que ofrece un descuento del 65%.

Ficha del partido México vs. Bolivia desde Estados Unidos

Datos del México vs. Bolivia Información del amistoso internacional Fecha Viernes, 31 de mayo de 2024 Hora 8:00 p.m. hora local (CT y México) | 9:00 p.m. ET | 7 p.m. MT | 6 p.m. PT Streaming ViX Premium Lugar Estadio Soldier Field de Chicago, Illinois (Estados Unidos)