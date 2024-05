Las selecciones empiezan a alistar sus mejores armas de cara a lo que será la Copa América 2024. México vs Bolivia se medirán este viernes 31 de mayo desde las 18:00 horas en USA, 19:00 horas en CDMX, 20:00 horas (COL, PER, ECU) en el estadio Soldier Field, en Estados Unidos . Podrás seguir el partido por TV y de manera online desde cualquier dipositivo móvil mediante la señal de TUDN, Azteca 7 y Canal 5. Enseguida te indicaré el horario y te mostraré una guía completa para que no te pierdas ni un segundo de este duelo.

Encajados en grupos distintos, pero con la misma consigna de llegar hasta instancias finales de la Copa América 2024, México vs Bolivia se enfrentan en un duelo amistoso de marco preparatorio en tierras norteamericanas. La última presentación del cuadro azteca fue en la derrota de 2-0 en la Liga de Naciones Concacaf ante USA, mientras que los ‘altiplánicos’ lograron la victoria ante Andorra en pasado 25 de marzo.

Revisa a qué hora juega México vs. Bolivia y en qué canales van a pasar el partido (Foto: EFE)

¿A qué hora juegan México vs Bolivia por amistoso FIFA?

México: 19:00

Costa Rica: 19:00

Guatemala: 19:00

El Salvador: 19:00

Nicaragua: 19:00

Honduras: 19:00

Perú: 20:00

Colombia: 20:00

Ecuador: 20:00

Panamá: 20:00

Chile: 21:00

Paraguay: 21:00

Venezuela: 21:00

Bolivia: 21:00

Puerto Rico: 21:00

República Dominicana: 21:00

Canadá: 21:00

Cuba: 21:00

Haití: 21:00

Argentina: 22:00

Brasil: 22:00

Uruguay: 22:00

¿Qué canal transmite México vs Bolivia por amistoso FIFA?

El duelo entre ambos seleccionados, que forma parte de su preparación de cara a la Copa América 2024, será transmitido en todo territorio mexicano por TUDN, Azteca 7, Canal 5 Televisa y vía streaming online a través de ViX y TUDN En Vivo. Mientras que en Estados Unidos se podrá seguir gracias a la transmisión de Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, TUDN USA, UniMás.