Se viene del debut de una de las grandes animadoras del torneo. Este viernes 6 de marzo, mira el juego de México vs. Gran Bretaña por la Jornada 1 del Clásico Mundial de Béisbol 2026, encuentro que se llevará a cabo en el Daikin Park de Houston, Texas, a partir de las 12:00 p.m. hora CDMX o 1:00 p.m. ET con transmisión de ViX Plus. Con Randy Arozarena a la cabeza, la selección mexicana buscará empezar este torneo con un triunfo. Sigue aquí el minuto a minuto del duelo.
¿Qué es ViX y por qué es clave para ver el partido?
ViX es la plataforma de streaming oficial de TelevisaUnivision. Su catálogo incluye desde telenovelas, series, deportes, noticias y reality shows, hasta la transmisión EN VIVO de partidos de la Concachampions, Liga MX, y más competiciones internacionales. Para este México vs. Gran Bretaña, ViX Plus es la plataforma exclusiva que te permitirá seguir cada jugada, cada hr y cada polémica desde cualquier parte de Estados Unidos.
¿Cuánto cuesta ViX Premium en USA?
Para poder ver el partido necesitas la suscripción Premium, que tiene un costo aproximado de:
- $7.99 dólares al mes
- Existe una opción anual de $59.99 dólares que te permite ahorrar algunos dólares si pagas por adelantado.
¿ViX Premium es gratis?
No del todo. Sin embargo, ViX suele ofrecer pruebas gratuitas para nuevos usuarios. Así que si nunca te has registrado, podrías activar la prueba gratis y disfrutar este Clásico Nacional sin pagar. Solo recuerda cancelar antes de que termine el periodo de prueba si no quieres que te cobren.
¿Cómo y dónde ver México vs. Gran Bretaña por ViX Plus?
Aquí tienes un paso a paso para no perderte el juego de México vs. Gran Bretaña:
- Descarga la app de ViX en tu dispositivo. Está disponible en: App Store (iOS) Google Play (Android) Smart TVs (Samsung, LG, Roku, Apple TV, Fire TV) Consolas de videojuegos (algunas versiones)
- Crea tu cuenta en caso de no tenerla.
- Elige el plan Premium.
- Busca la sección de deportes o el evento en vivo.
- Haz clic en México vs. Gran Bretaña y disfruta la transmisión con calidad HD y relatos completamente en español.
México vs. Gran Bretaña EN VIVO: hora, TV y dónde ver Clásico Mundial 2026
- Fecha: viernes 6 de marzo de 2026
- Horario: 12:00 p.m. CDMX / 1:00 p.m. ET
- Lugar: Daikin Park en Huston, Texas
- Canal TV y Streaming: ViX Plus