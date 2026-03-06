¡El “Tri” de béisbol está de regreso! La selección de México debuta contra Gran Bretaña este viernes 6 de marzo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, buscando superar el histórico tercer lugar obtenido en la edición pasada. El encuentro se llevará a cabo en el espectacular Daikin Park de Houston, Texas, donde la fanaticada mexicana promete ser local. En su último enfrentamiento en 2023, los aztecas se llevaron una victoria apretada de 2-1, por lo que este duelo en el Grupo B será clave para marcar el ritmo frente a rivales como Estados Unidos e Italia.

Para que no te pierdas ni un solo batazo, el partido México vs. Gran Bretaña se transmitirá en vivo para todo Estados Unidos a través de la señal de FOX Deportes en español y FS1 en inglés. El playball está programado para las 1:00 p. m. ET / 10:00 a. m. PT, permitiendo que la comunidad hispana disfrute del talento de sus estrellas desde la comodidad de su hogar o vía streaming por la app de FOX Sports. En México, el encuentro se podrá disfrutar por señal abierta por Imagen Televisión y Canal Nueve (Nu9ve). Asegura tu lugar frente a la pantalla y apoya a la novena mexicana en su camino hacia el campeonato mundial este 2026.

¿Dónde ver el juego México vs. Gran Bretaña en vivo, TV y streaming?

Para seguir el juego entre México y Gran Bretaña por la Ronda 1 del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 podrás hacerlo en territorio azteca por señal abierta a través de Nu9ve (Canal 9) e Imagen Televisión, mientras que en el Reino Unido se podrá disfrutar por TNT UK.

En Estados Unidos, la familia de cadenas FOX Sports (FOX, FS1, FS2 y FOX Deportes), la aplicación de FOX Sports y Tubi combinarán esfuerzos para transmitir los 47 juegos del torneo por televisión, mientras que FOX One se encargará del streaming en vivo y on-demand de todos los encuentros.

Adicionalmente, 41 de los 47 enfrentamientos se transmitirán con narración en español a través del esfuerzo conjunto de las señales de FOX Deportes, la App de FOX Sports, Tubi y FOX One.

¿Cuándo y a qué hora se juegan México vs. Gran Bretaña por la Serie del Caribe Miami 2025?

El juego entre México y Gran Bretaña se llevará a cabo este viernes 6 de marzo a la 10:00 a.m. Hora del Pacífico (PT) / 1:00 p.m. Hora del Este (ET) / 6:00 p.m. Hora de Londres por la Jornada 1 del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Revisa los horarios, según el país donde te encuentres.

12:00 horas en Nicaragua, México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras

13:00 horas en Colombia, Ecuador, Perú, Cuba y Panamá

14:00 horas en Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Canadá y Bolivia

15:00 horas en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay

Posibles lineups de México vs. Gran Bretaña

México : Alek Thomas (CF), Randy Arozarena (LF), Jarren Duran (RF), Joey Ortiz (SS), Nick Gonzales (2B), Luis Urias (3B), Jonathan Aranda (1B), Alejandro Kirk (C), Rowdy Tellez (DH)

: Alek Thomas (CF), Randy Arozarena (LF), Jarren Duran (RF), Joey Ortiz (SS), Nick Gonzales (2B), Luis Urias (3B), Jonathan Aranda (1B), Alejandro Kirk (C), Rowdy Tellez (DH) Gran Bretaña: Nate Eaton (CF), Matt Koperniak (LF), Trayce Thompson (RF), Ian Lewis (SS), Jazz Chisholm (2B), Nick Ward (3B), BJ Murray (1B), Harry Ford (C), Kristian Robinson (DH)