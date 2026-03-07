El duelo Venezuela vs. Israel del Clásico Mundial de Béisbol 2026 está programado para el sábado 7 de marzo a las 7:00 p.m. hora del Este en el loanDepot park, Miami, Estados Unidos . ¿Quieres saber el canal que transmite el juego de La Vinotinto EN VIVO y GRATIS desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La cobertura oficial para el público venezolano se verá por señal abierta de Venevisión y la app de Venevisión Play. Aquí te contamos los canales que debes sintonizar.

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Venezuela vs. Israel por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Venevisión se puede ver por el Canal 4 de Señal Abierta en Venezuela y, también, en los cableoperadores de Cabel Visión, Intercable y DIRECTV (Simple TV). Aquí podrás mirar el juego de La Vinotinto vs. Colombia por la jornada 18 de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

Plataforma / Operador Canal TV abierta Canal 4 de señal abierta Cable Visión Canal 6 de Cable Visión Intercable Canal 21 de Intercable SimpleTV / DirecTV Canal 273 de SimpleTV

¿Cómo ver Venevisión Play EN VIVO, Venezuela vs. Israel GRATIS por Streaming?

Para seguir la transmisión en vivo y sin costo, acceda a la plataforma oficial en venevisionplay.com. La aplicación Venevisión Play está disponible para iOS y Android. Una vez dentro, podrás ver la programación de Venevisión EN VIVO desde teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet, de acuerdo con la disponibilidad del servicio en tu región.

Si en caso te encuentres en el extranjero, posiblemente, necesitas una VPN legal y segura para poder ver la transmisión completa de Venevisión con el partido entre Venezuela y Argentina.

Venevisión Play y opciones online oficiales para el público fuera de Venezuela

Venevisión complementa su señal abierta con una oferta digital bajo la marca Venevisión Play, pensada para que los usuarios puedan seguir la programación desde dispositivos conectados. En eventos previos, el canal ha utilizado su ecosistema digital —web, app y redes— para amplificar la cobertura del Clásico Mundial, incluso compartiendo clips y contenidos especiales del Team Venezuela.

Sin embargo, es clave entender la limitación geográfica: incluso cuando Venevisión Play transmite el juego en vivo, la mayoría de estas emisiones están geobloqueadas para Venezuela por restricciones de derechos internacionales que posee FOX en Norteamérica. Eso quiere decir que si estás en Colombia o Canadá, es probable que:

Fecha, hora, TV y dónde ver Venezuela vs. Israel EN VIVO

Partido : Venezuela vs. Israel

: Venezuela vs. Israel Fecha : Sábado 7 de marzo Martes 09 de de 2026

: Sábado 7 de marzo Martes 09 de de 2026 Hora : 20:00 horas de Caracas / 19:00 horas ET

: 20:00 horas de Caracas / 19:00 horas ET TV : Venevisión

: Venevisión Streaming : Venevisión Play

: Venevisión Play Estadio: loanDepot park, Miami, Estados Unidos