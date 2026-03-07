Venezuela vuelve a escena en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y este sábado 7 de marzo el país entero se paraliza: la Vinotinto se juega un duelo clave del Grupo D ante Israel, nada menos que en el imponente LoanDepot Park de Miami, Florida. Con el sueño mundialista encendido y la ilusión de millones de fanáticos a sus espaldas, el equipo criollo salta al diamante para ratificar que está para cosas grandes. El playball está pactado para las 20:00 horas de Caracas, mientras que en Estados Unidos la acción arrancará a las 7:00 p.m. ET y las 4:00 p.m. PT, en un horario perfecto para que nadie se pierda esta segunda presentación venezolana. ¿Quieres saber en qué canal ver el juego y cómo seguir cada lanzamiento sin perder detalle? Aquí te contamos todas las señales de TV abierta y plataformas de streaming para vivir este choque como si estuvieras en el estadio.

En Venezuela, la pasión por el béisbol se encenderá desde temprano con múltiples opciones tanto en señal abierta como por suscripción. Venevisión, TVES, Televen e IVC pondrán sus pantallas al servicio de los fanáticos, convirtiendo el juego en tema obligado en hogares, oficinas, bares y cualquier rincón donde haya una radio o un televisor encendido. A esta oferta se suman ByM Sports y la plataforma Béisbol Play, que transmitirán el encuentro vía cable y streaming, perfectas para quienes siguen la Vinotinto desde servicios digitales o televisores conectados y no quieren perderse ni un solo inning.

En Estados Unidos, el choque entre Venezuela e Israel será parte del paquete oficial de transmisión del Clásico Mundial de Béisbol 2026, con una cobertura pensada tanto para el público latino como para el aficionado tradicional. Las distintas señales de FOX Sports, incluyendo FOX Deportes, FOX One, FS1 y la app de FOX Sports, junto con opciones de streaming en vivo como Fubo, llevarán la acción a televisores, móviles y computadoras, permitiendo que la comunidad hispana y los seguidores del torneo vivan este partido clave desde cualquier rincón del país.

Para el resto de Latinoamérica, el duelo entre Venezuela e Israel se podrá seguir por ESPN en televisión por cable y mediante Disney Plus en streaming, asegurando una cobertura regional amplia y de fácil acceso. Desde Caracas hasta cualquier ciudad latinoamericana, los aficionados tendrán varias alternativas para acompañar a la Vinotinto en su camino por el Grupo D y disfrutar de un encuentro que promete emociones de principio a fin, con ambiente de juego grande y sabor a clásico mundialista.

¿Qué canal transmite el Venezuela vs. Israel por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Venezuela Béisbol Play, TVES, Venevisión, Televen, IVC, ByM Sports, ESPN y Disney Plus Premium Estados Unidos FOX Sports, FOX ONE, FOX Deportes, FOX Sports App, FS1, Tubi y fuboTV Resto de Latinoamérica ESPN y Disney Plus Premium

Horarios del Países Bajos vs. Venezuela

18:00 horas en México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua

19:00 horas en Estados Unidos (ET), Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Canadá y Cuba

20:00 horas en Venezuela, Puerto Rico, Bolivia y Rep. Dominicana

21:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil