El ex campeón de peso semipesado y actual campeón de peso pesado, Jon Jones, regresará al octágono cuando se enfrente al ex campeón de peso pesado Stipe Miocic el 16 de noviembre en la ciudad de Nueva York. El Madison Square Garden se viste de gala para un evento imperdible, programado para las 10:00 p.m. Hora del Este. En este artículo te comparto dónde y cómo ver el UFC 309 por televisión y streaming online desde Estados Unidos, México y otros países.

Datos del UFC 309: Jon Jones vs. Stipe Miocic

CÓMO Y DÓNDE VER UFC 309 - JONES VS. MIOCIC Fecha Sábado, 16 de noviembre de 2024 Hora de inicio de las preliminares 10:00 am ET / 7:00 am PT Hora de la cartelera principal 2:00 pm ET / 11:00 am PT Lugar Madison Square Garden, Nueva York, Estados Unidos Canal de TV/transmisión PPV vía ESPN+, UFC Fight Pass, VPN

¿En qué canal ver UFC 309: Jones vs. Miocic EN VIVO desde México?

Lista de canales de televisión que transmitirán el evento UFC 309: Jon Jones vs. Stipe Miocic en el Madison Square en Nueva York, desde México y otros países de Latinoamérica.

PAÍSES CANALES TV México FOX Sports Premium, FOX Sports 2, UFC Fight Pass y ESPN+ Puerto Rico ESPN+ y UFC Fight Pass República Dominicana ESPN, Disney+ y UFC Fight Pass Costa Rica ESPN, Disney+ y UFC Fight Pass Honduras ESPN, Disney+ y UFC Fight Pass Canadá TSN El Salvador ESPN, Disney+ y UFC Fight Pass Guatemala ESPN, Disney+ y UFC Fight Pass Nicaragua ESPN, Disney+ y UFC Fight Pass Panamá ESPN, Disney+ y UFC Fight Pass Argentina ESPN, Disney+ y UFC Fight Pass Colombia ESPN, Disney+ y UFC Fight Pass Venezuela ESPN, Disney+ y UFC Fight Pass Perú ESPN, Disney+ y UFC Fight Pass Chile ESPN, Disney+ y UFC Fight Pass Ecuador ESPN, Disney+ y UFC Fight Pass España Max, Eurosport y UFC Fight Pass

¿Qué canales de TV transmiten hoy UFC 309 EN VIVO ONLINE desde Estados Unidos?

La pelea de UFC 308 entre Jon Jones vs. Stipe Miocic estará disponible a través de PPV de ESPN+ ($9.99 mensual / Streaming) en los Estados Unidos. Los suscriptores de ESPN+ podrán optar por agregarlo a su plan mensual, y es un complemento de $79.99 a la suscripción mensual. Las peleas preliminares se podrán ver desde las 10 a. m. ET en ESPN, ESPN+ y UFC Fight Pass (las suscripciones están disponibles por $9.99/mes), mientras que el evento principal comenzará a las 2 p. m. ET solo por ESPN+ PPV. En México, el evento se podrá disfrutar por FOX Sports Premium, Disney+ y UFC Fight Pass.

ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO CANAL TV / STREAMING California (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Los Ángeles (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Texas (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Nueva York (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Nueva Jersey (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Florida (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Washington (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Pensilvania (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Virginia (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Arizona (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Utah (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Nevada (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Puerto Rico ESPN+ y UFC Fight Pass México FOX Sports Premium, Disney+ y UFC Fight Pass

La cartelera de la pelea UFC 309

ESPN+ PPV, 10 pm ET

Campeonato de peso pesado: Jon Jones (c) vs. Stipe Miocic

Peso ligero: Charles Oliveira vs. Michael Chandler

Peso mediano: Bo Nickal vs. Paul Craig

Peso mosca femenino: Viviane Araujo vs. Karine Silva

Peso ligero: Mauricio Ruffy vs. James Llontop

ESPNews/ESPN Deportes/ESPN+/Hulu/FX, 8 pm ET

Peso gallo masculino: Jonathan Martinez vs. Marcus McGhee

Peso mediano: Chris Weidman vs. Eryk Anders

Peso ligero: Jim Miller vs. Damon Jackson

Peso pluma: David Onama vs. TBD

ESPN+, 6 pm ET

Marcin Tybura vs. Jhonata Diniz

Peso wélter: Mickey Gall vs. Ramiz Brahimaj

Peso wélter: Bassil Hafez vs. Oban Elliott

Peso mosca femenino: Veronica Hardy vs. Eduarda Moura

(c) = campeón defensor

