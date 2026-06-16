La Copa del Mundo 2026 puede tener un bicampeón y eso es lo que buscará la selección Argentina, que inicia su ruta rumbo al bicampeonato de la mano de Lionel Messi. Este martes 16 de junio, no te pierdas el partido de Argentina vs. Argelia desde el Estadio Kansas City, que será transmitido por la señal de TyC Sports a partir de las 10:00 p.m. Buenos Aires. Los de Lionel Scaloni quieren demostrar que aún siguen vigentes y romper con la ‘maldición’ de aquellas selecciones campeonas que han sido eliminadas en primera fase.
¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Argelia por el Mundial de Fútbol 2026?
TyC Sports está disponible en los cableoperadores de Cablevisión Digital, DirecTV y Telecentro. Aquí te muestro los números de los canales de televisión que debes sintonizar para ver el partido entre Argentina vs. Argelia por el Mundial de Fútbol 2026.
- Canales 22 SD y 101 HD de Cablevisión Digital
- Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV
- Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro
Si quieres ver TyC Sports desde tu teléfono móvil (iOS o Android), tablet, PC o Smart TV deberás ingresar al sitio web de TyC Sports Play o descargar las apps disponibles en la Google Play Store y App Store.
¿Cómo ver TyC Sports Internacional EN VIVO desde los Estados Unidos?
TyC Sports también se encuentra disponible de distintas maneras en los Estados Unidos. Primero, puedes ver en Fanatiz y Fubo. En segundo lugar, puedes verlo a través de DIRECTV por el Canal 469 desde $4.99 mensuales.
Fubo ofrece una prueba gratuita de 7 días. Además de TyC, el servicio de streaming incluye Univision, NBC, FOX, ESPN, CBS y todos los canales de fútbol.
¿Dónde ver TyC Sports Argentina vs. Argelia por el Mundial de Fútbol 2026 ONLINE en USA, España y México con una VPN?
Para ver TyC Sports de Argentina en los Estados Unidos, España y México necesitas adquirir una VPN (NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una opción segura para ver televisión argentina desde el extranjero. De lo contrario, deberás contratar un servicio de cable local o plataforma streaming para ver el juego Argentina vs. Argelia por el Mundial de Fútbol 2026. En ese sentido, aquí te enseñó los pasos que debes seguir para instalar una VPN.
- 1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Argentina.
- 2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.
- 3) Conéctate a un servidor en Argentina, país donde se transmite la señal de TyC Sports.
- 4) Ya dentro de Argentina, accede al sitio web de TyC Sports y la app TyC Sports Play para ver el partido de Argentina vs. Argelia por el Mundial de Fútbol 2026.
Horario, TV y dónde ver Argentina vs. Argelia por el Mundial de Fútbol 2026
- Fecha: Martes 16 de junio de 2026
- Lugar: Estadio Kansas City, Estados Unidos
- Horario: 9:00 p.m. ET / 10:00 p.m. Argentina
- Canal TV: TyC Sports
- Streaming: TyC Sports Play