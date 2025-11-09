El Superclásico de Argentina vivirá una nueva edición este domingo 9 de noviembre, cuando choquen Boca Juniors vs. River Plate desde La Bombonera, a partir de las 2:30 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos, encuentro que contará con la transmisión de TyC Sports USA y DirecTV Stream . Los ‘Xeneizes’ viven su mejor momento en el campeonato local, vienen de dos triunfos consecutivos y son líderes de la Zona A con 23 puntos; por su parte, River Plate ha perdido 8 de sus últimos 10 partidos y se ubican en el sexto lugar de la Zona B con 21 unidades.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Boca vs. River por Superclásico 2025?

TyC Sports está disponible en los cableoperadores de Cablevisión Digital, DirecTV y Telecentro. Aquí te muestro los números de los canales de televisión que debes sintonizar para ver el partido entre Boca Juniors vs. River Plate por la Jornada 17 de la Liga Argentina 2025.

Canales 22 SD y 101 HD de Cablevisión Digital

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Si quieres ver TyC Sports desde tu teléfono móvil (iOS o Android), tablet, PC o Smart TV deberás ingresar al sitio web de TyC Sports Play o descargar las apps disponibles en la Google Play Store y App Store.

¿Cómo ver TyC Sports Internacional EN VIVO desde los Estados Unidos?

TyC Sports también se encuentra disponible de distintas maneras en los Estados Unidos. Primero, puedes ver en Fanatiz y Fubo. En segundo lugar, puedes verlo a través de DIRECTV por el Canal 469 desde $4.99 mensuales .

Fubo ofrece una prueba gratuita de 7 días. Además de TyC, el servicio de streaming incluye Univision, NBC, FOX, ESPN, CBS y todos los canales de fútbol.

¿Dónde ver TyC Sports Boca vs. River ONLINE en USA, España y México con una VPN?

Para ver TyC Sports de Argentina en los Estados Unidos, España y México necesitas adquirir una VPN (NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una opción segura para ver televisión argentina desde el extranjero. De lo contrario, deberás contratar un servicio de cable local o plataforma streaming para ver el juego Boca Juniors vs. River Plate por la Jornada 17 de la Liga Argentina 2025. En ese sentido, aquí te enseñó los pasos que debes seguir para instalar una VPN.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Argentina.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor en Argentina, país donde se transmite la señal de TyC Sports.

4) Ya dentro de Argentina, accede al sitio web de TyC Sports y la app TyC Sports Play para ver el partido de Boca Juniors vs. River Plate por la Jornada 17 de la Liga Argentina 2025.

¿Qué canales de la televisión argentina puedo ver en USA con una VPN?

Los canales argentinos que puedes desbloquear con una VPN en los Estados Unidos son Canal 13 (El Trece), Telefe, Canal 9 (El Nueve), América TV, Canal 7 (TV Pública), TN (Todo Noticias), TyC Sports y ESPN Argentina. Aquí la lista resumida:

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

Canal 7 (TV Pública)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

