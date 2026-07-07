Argentina vs. Egipto juegan hoy martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos, a las 13:00 horas (Buenos Aires). Con Lionel Messi a la cabeza, la Albiceleste sostendrá un nuevo reto en su búsqueda por levantar (por segunda vez consecutiva) la Copa del Mundo. A pesar del susto que generó el duelo ante Cabo Verde, en el equipo de Scaloni están tranquilos y confían en su capacidad para sacar adelante el compromiso.

La tarea no será sencilla. Al frente tendrán un equipo compacto, que tiene en Mohamed Salah a su principal carta de gol y referente. El ‘Faraón’ no está en su plenitud física; molestias musculares no le permitieron entrenar a la par de sus compañeros. Pero ya demostró que su jerarquía marca la diferencia en estos tipos de compromiso.

La transmisión oficial para Argentina estará disponible mediante TyC Sports EN VIVO y TyC Sports Play , que ofrecerán una cobertura completa con la previa, el relato del encuentro y el análisis posterior. Aquí te explicamos cómo seguir todas las incidencias del compromiso.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?

TyC Sports se encuentra disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite. Estos son algunos de los canales donde podrás seguir el partido entre Argentina vs. Egipto EN VIVO por los octavos de final del Mundial 2026.

Operado en Argentina Canal SD Canal HD Detalles Flow (Cablevisión/Personal) 22 101 Incluido en paquetes de TV básica y superiores. DirecTV / D Sports 629 1629 Disponible en planes con paquete de deportes y/o fútbol. Telecentro 106 1018 Incluido en TV Digital y HD. Claro TV - 105 Señal en alta definición en todos los planes HD.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Egipto?

TyC Sports Play permite acceder a la programación digital del canal desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

Plataforma / App

Requisito de acceso Cómo ver TyC Sports en vivo TyC Sports Play Registro gratuito con usuario de cableoperador o mail; geolocalización en Argentina. Ingresar a play.tycsports.com, elegir “TyC Sports en vivo” el martes 7/07. Flow App (Personal) Ser cliente de TV Flow con TyC Sports en la grilla. Abrir app o sitio web de Flow, ir a la guía y seleccionar TyC Sports. DirecTV GO / D GO Abono de DirecTV con acceso a plataforma online. Entrar a D GO y reproducir el canal TyC Sports según el paquete disponible.

Telecentro Play Cliente de Telecentro con TV Digital/HD. Telecentro Play Cliente de Telecentro con TV Digital/HD. Acceder a la sección en vivo y elegir el canal TyC Sports. Claro Video / Claro TV App Servicio de TV de Claro activo con canal TyC Sports. Reproducir el canal 105 HD desde la app de Claro TV.

Los usuarios podrán seguir el partido desde:

Teléfonos móviles Android y iPhone

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV compatibles

Chromecast y Android TV

El acceso puede requerir autenticación mediante un proveedor de televisión por cable o satélite. Asimismo, determinadas transmisiones pueden estar sujetas a restricciones geográficas derivadas de los derechos internacionales del Mundial 2026.

El Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos residentes en Estados Unidos podrán acceder a la señal de TyC Sports Internacional mediante distintas plataformas de televisión y streaming, sujetas a disponibilidad regional.

Entre las principales opciones destacan:

Fanatiz

Fubo

TyC Sports Internacional

DIRECTV (Canal 469, según paquete contratado)

Fubo ofrece acceso a múltiples competiciones internacionales y suele incluir pruebas gratuitas para nuevos usuarios en determinados mercados.

Argentina vs. Egipto EN VIVO por Mundial 2026: horarios, canales de TV y árbitro

Partido: Argentina vs. Egipto

Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Octavos de final

Fecha: Martes 7 de julio de 2026

Horario en Argentina: 13:00 horas

Streaming: TyC Play

TV: TyC Sports

Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Lugar: Georgia, Estados Unidos

árbitro: François Letexier (Francia)

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, RTVE PLAY, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports y FS1. (VIDEO DE DSPORTS ARGENTINA EN X DE @DSportsAR)