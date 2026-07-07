ATLANTA, GEORGIA (ESTADOS UNIDOS), 06/07/2026.- Lista de horarios y canales de TV para ver el partido Argentina vs. Egipto EN VIVO, ONLINE y GRATIS hoy por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE NOÉ YACTAYO
ATLANTA, GEORGIA (ESTADOS UNIDOS), 06/07/2026.- Lista de horarios y canales de TV para ver el partido Argentina vs. Egipto EN VIVO, ONLINE y GRATIS hoy por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Lionel Messi y Mohamed Salah protagonizarán este martes 7 de julio uno de los partidos más atractivos de los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. Argentina y Egipto medirán fuerzas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde estará en juego un boleto a los cuartos de final del torneo que reúne a 48 selecciones y 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.

La Albiceleste llega a esta instancia después de superar a Cabo Verde en una exigente eliminatoria, mientras que Egipto se ganó su lugar entre los 16 mejores tras eliminar a Australia en una dramática definición por penales. El encuentro comenzará a las 12:00 p.m. ET (9:00 a.m. PT en Estados Unidos) y podrá verse mediante distintas señales oficiales en América y Europa.

Si buscas dónde ver Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy, aquí encontrarás los canales de televisión, plataformas de streaming y horarios oficiales para seguir el partido desde Estados Unidos, México, España y Latinoamérica.

En España, el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 se podrá ver mediante TVE La 1 HD, RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar Plus+, plataformas que cuentan con los derechos oficiales de transmisión del torneo para el territorio español.

Los aficionados podrán seguir en directo el esperado enfrentamiento entre Lionel Messi y Mohamed Salah a través de televisión abierta, operadores de pago y servicios de streaming autorizados.

Por otro lado, en Estados Unidos la transmisión estará disponible para la audiencia hispana mediante Telemundo, Universo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo y la narración radial de Fútbol de Primera, mientras que FOX Network y FOX One ofrecerán la cobertura para la audiencia de habla inglesa.

Los usuarios también podrán acceder al encuentro mediante fuboTV, una de las plataformas que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026. En Puerto Rico, la transmisión estará disponible a través de Telemundo Puerto Rico y Peacock.

En México, el compromiso será transmitido por Canal 5, Las Estrellas, TUDN y Azteca 7, además de las plataformas digitales ViX y Azteca Deportes En Vivo, que ofrecerán cobertura completa de uno de los cruces más atractivos de los octavos de final.

La expectativa es enorme debido al atractivo que genera el duelo entre el vigente campeón del mundo y una selección egipcia que ha encontrado en Salah a su principal referencia ofensiva durante el torneo.

En Sudamérica, países como Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela contarán con la transmisión de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO.

En Colombia, además de DIRECTV Sports Colombia y DGO, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión y Deportes RCN.

Mientras tanto, en Perú la cobertura estará disponible por América Televisión, América TVGO, DIRECTV Sports Perú, Disney+ Premium y DGO.

En Argentina, la cobertura estará encabezada por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina, además de las plataformas Mi Telefe, Flow y DGO, que ofrecerán la transmisión completa del encuentro desde Atlanta.

Para Centroamérica, la distribución internacional contempla distintas señales nacionales y regionales. Costa Rica tendrá la transmisión mediante Teletica Canal 7 y TDMAX; Guatemala por Tigo Sports Guatemala; Honduras por Tigo Sports Honduras; El Salvador mediante Tigo Sports El Salvador; Nicaragua por Tigo Sports Nicaragua; Panamá a través de RPC TV, TVN Panamá, TVMax y Medcom GO; y República Dominicana mediante CDN Deportes.

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026?

PaísHoraTVStreaming
México (CT)11:00Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7, TUDNViX, Azteca Deportes
Estados Unidos (ET)12:00 p.m.FOX Network, Telemundo, UniversoFOX One, Peacock, fuboTV
Estados Unidos (PT)9:00 a.m.FOX Network, Telemundo, UniversoFOX One, Peacock, fuboTV
España18:00TVE La 1 HD, Movistar Plus+RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial
Colombia11:00 a.m.Caracol TV, RCN TV, DSportsCaracol Play, DGO
Perú11:00 a.m.América TV, DSportsAmérica TVGO, Disney+ Premium, DGO
Ecuador11:00 a.m.DSportsDGO
Venezuela12:00 p.m.DSports VenezuelaDGO
Chile1:00 p.m.DSportsDGO
Argentina1:00 p.m.Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSportsDGO, Flow, Mi Telefe
Uruguay1:00 p.m.DSports UruguayDGO
Paraguay1:00 p.m.Trece, Unicanal
Bolivia12:00 p.m.Unitel, Red UnoTigo Sports
Costa Rica10:00 a.m.Teletica Canal 7TDMAX
Guatemala10:00 a.m.Tigo Sports Guatemala
Honduras10:00 a.m.Tigo Sports Honduras
El Salvador10:00 a.m.Tigo Sports El Salvador
Nicaragua10:00 a.m.Tigo Sports Nicaragua
Panamá11:00 a.m.RPC TV, TVN, TVMaxMedcom GO
República Dominicana12:00 p.m.CDN Deportes
Puerto Rico12:00 p.m.Telemundo Puerto RicoPeacock

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en México?

La afición mexicana tendrá múltiples opciones para seguir el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Canales para ver Argentina vs. Egipto en México

  • Canal 5
  • Las Estrellas
  • Azteca 7
  • TUDN

Streaming en México

  • ViX
  • Azteca Deportes

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Estados Unidos?

La comunidad hispana y los aficionados del fútbol internacional en Estados Unidos podrán seguir el encuentro mediante señales en español e inglés.

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Estados Unidos

  • Telemundo
  • Universo
  • FOX Network
  • FS1

Streaming en Estados Unidos

  • Peacock
  • FOX One
  • fuboTV
  • Telemundo Deportes En Vivo

Radio en Estados Unidos

  • Fútbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro mediante las plataformas que cuentan con los derechos oficiales de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Argentina vs. Egipto en España

  • TVE La 1 HD
  • Movistar Plus+

Streaming en España

  • RTVE Play
  • DAZN Mundial
  • DAZN Spain

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Argentina?

La Albiceleste afronta un nuevo desafío mundialista y contará con una amplia cobertura televisiva y digital en todo el país.

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Argentina

  • Telefe
  • TV Pública
  • TyC Sports
  • DSports Argentina

Streaming en Argentina

  • DGO
  • Flow
  • Mi Telefe

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir uno de los encuentros más esperados de los octavos de final mediante televisión abierta y señales deportivas.

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Colombia

  • Caracol TV
  • RCN TV
  • DSports Colombia

Streaming en Colombia

  • Caracol Play
  • DGO

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Perú?

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Perú

  • América Televisión
  • DSports Perú

Streaming en Perú

  • América TVGO
  • Disney+ Premium
  • DGO

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Chile?

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Chile

  • DSports Chile

Streaming en Chile

  • DGO

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Ecuador?

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Ecuador

  • DSports Ecuador

Streaming en Ecuador

  • DGO

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Uruguay?

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Uruguay

  • DSports Uruguay

Streaming en Uruguay

  • DGO

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Venezuela?

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Venezuela

  • DSports Venezuela

Streaming en Venezuela

  • DGO

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Bolivia?

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Bolivia

  • Unitel
  • Red Uno

Streaming en Bolivia

  • Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Paraguay?

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Paraguay

  • Trece
  • Unicanal

Canales de FOX y Telemundo para ver Argentina vs. Egipto EN VIVO en Estados Unidos

CiudadTVStreaming
Nueva YorkFOX, Telemundo 47FOX One, Peacock, fuboTV
MiamiFOX, Telemundo 51FOX One, Peacock, fuboTV
OrlandoFOX, Telemundo 31FOX One, Peacock, fuboTV
TampaFOX, Telemundo 49FOX One, Peacock, fuboTV
DallasFOX, Telemundo 39FOX One, Peacock, fuboTV
HoustonFOX, Telemundo 47FOX One, Peacock, fuboTV
ChicagoFOX, TelemundoFOX One, Peacock, fuboTV
AtlantaFOX, TelemundoFOX One, Peacock, fuboTV
Los ÁngelesFOX, Telemundo 52FOX One, Peacock, fuboTV
PhoenixFOX, Telemundo 39FOX One, Peacock, fuboTV

Horario del partido Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026 en los Estados Unidos

CiudadHora
Nueva York12:00 p.m. ET
Miami12:00 p.m. ET
Orlando12:00 p.m. ET
Tampa12:00 p.m. ET
Atlanta12:00 p.m. ET
Dallas11:00 a.m. CT
Houston11:00 a.m. CT
Chicago11:00 a.m. CT
Denver10:00 a.m. MT
Phoenix9:00 a.m. MST
Los Ángeles9:00 a.m. PT
San Francisco9:00 a.m. PT
Seattle9:00 a.m. PT
Las Vegas9:00 a.m. PT

Horarios para ver Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy por el Mundial 2026

PaísHora
México (CT)11:00 a.m.
Colombia11:00 a.m.
Perú11:00 a.m.
Ecuador11:00 a.m.
Panamá11:00 a.m.
Bolivia12:00 p.m.
Venezuela12:00 p.m.
Chile1:00 p.m.
Argentina1:00 p.m.
Uruguay1:00 p.m.
Paraguay1:00 p.m.
Brasil1:00 p.m.
Estados Unidos (ET)12:00 p.m.
Estados Unidos (PT)9:00 a.m.
España18:00
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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