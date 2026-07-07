Lionel Messi y Mohamed Salah protagonizarán este martes 7 de julio uno de los partidos más atractivos de los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. Argentina y Egipto medirán fuerzas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde estará en juego un boleto a los cuartos de final del torneo que reúne a 48 selecciones y 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.

La Albiceleste llega a esta instancia después de superar a Cabo Verde en una exigente eliminatoria, mientras que Egipto se ganó su lugar entre los 16 mejores tras eliminar a Australia en una dramática definición por penales. El encuentro comenzará a las 12:00 p.m. ET (9:00 a.m. PT en Estados Unidos) y podrá verse mediante distintas señales oficiales en América y Europa.

Si buscas dónde ver Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy, aquí encontrarás los canales de televisión, plataformas de streaming y horarios oficiales para seguir el partido desde Estados Unidos, México, España y Latinoamérica.

En España, el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 se podrá ver mediante TVE La 1 HD, RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar Plus+, plataformas que cuentan con los derechos oficiales de transmisión del torneo para el territorio español.

Los aficionados podrán seguir en directo el esperado enfrentamiento entre Lionel Messi y Mohamed Salah a través de televisión abierta, operadores de pago y servicios de streaming autorizados.

Por otro lado, en Estados Unidos la transmisión estará disponible para la audiencia hispana mediante Telemundo, Universo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo y la narración radial de Fútbol de Primera, mientras que FOX Network y FOX One ofrecerán la cobertura para la audiencia de habla inglesa.

Los usuarios también podrán acceder al encuentro mediante fuboTV, una de las plataformas que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026. En Puerto Rico, la transmisión estará disponible a través de Telemundo Puerto Rico y Peacock.

En México, el compromiso será transmitido por Canal 5, Las Estrellas, TUDN y Azteca 7, además de las plataformas digitales ViX y Azteca Deportes En Vivo, que ofrecerán cobertura completa de uno de los cruces más atractivos de los octavos de final.

La expectativa es enorme debido al atractivo que genera el duelo entre el vigente campeón del mundo y una selección egipcia que ha encontrado en Salah a su principal referencia ofensiva durante el torneo.

En Sudamérica, países como Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela contarán con la transmisión de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO.

En Colombia, además de DIRECTV Sports Colombia y DGO, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión y Deportes RCN.

Mientras tanto, en Perú la cobertura estará disponible por América Televisión, América TVGO, DIRECTV Sports Perú, Disney+ Premium y DGO.

En Argentina, la cobertura estará encabezada por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina, además de las plataformas Mi Telefe, Flow y DGO, que ofrecerán la transmisión completa del encuentro desde Atlanta.

Para Centroamérica, la distribución internacional contempla distintas señales nacionales y regionales. Costa Rica tendrá la transmisión mediante Teletica Canal 7 y TDMAX; Guatemala por Tigo Sports Guatemala; Honduras por Tigo Sports Honduras; El Salvador mediante Tigo Sports El Salvador; Nicaragua por Tigo Sports Nicaragua; Panamá a través de RPC TV, TVN Panamá, TVMax y Medcom GO; y República Dominicana mediante CDN Deportes.

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026?

País Hora TV Streaming México (CT) 11:00 Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7, TUDN ViX, Azteca Deportes Estados Unidos (ET) 12:00 p.m. FOX Network, Telemundo, Universo FOX One, Peacock, fuboTV Estados Unidos (PT) 9:00 a.m. FOX Network, Telemundo, Universo FOX One, Peacock, fuboTV España 18:00 TVE La 1 HD, Movistar Plus+ RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial Colombia 11:00 a.m. Caracol TV, RCN TV, DSports Caracol Play, DGO Perú 11:00 a.m. América TV, DSports América TVGO, Disney+ Premium, DGO Ecuador 11:00 a.m. DSports DGO Venezuela 12:00 p.m. DSports Venezuela DGO Chile 1:00 p.m. DSports DGO Argentina 1:00 p.m. Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports DGO, Flow, Mi Telefe Uruguay 1:00 p.m. DSports Uruguay DGO Paraguay 1:00 p.m. Trece, Unicanal — Bolivia 12:00 p.m. Unitel, Red Uno Tigo Sports Costa Rica 10:00 a.m. Teletica Canal 7 TDMAX Guatemala 10:00 a.m. Tigo Sports Guatemala — Honduras 10:00 a.m. Tigo Sports Honduras — El Salvador 10:00 a.m. Tigo Sports El Salvador — Nicaragua 10:00 a.m. Tigo Sports Nicaragua — Panamá 11:00 a.m. RPC TV, TVN, TVMax Medcom GO República Dominicana 12:00 p.m. CDN Deportes — Puerto Rico 12:00 p.m. Telemundo Puerto Rico Peacock

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en México?

La afición mexicana tendrá múltiples opciones para seguir el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Canales para ver Argentina vs. Egipto en México

Canal 5

Las Estrellas

Azteca 7

TUDN

Streaming en México

ViX

Azteca Deportes

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Estados Unidos?

La comunidad hispana y los aficionados del fútbol internacional en Estados Unidos podrán seguir el encuentro mediante señales en español e inglés.

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Estados Unidos

Telemundo

Universo

FOX Network

FS1

Streaming en Estados Unidos

Peacock

FOX One

fuboTV

Telemundo Deportes En Vivo

Radio en Estados Unidos

Fútbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro mediante las plataformas que cuentan con los derechos oficiales de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Argentina vs. Egipto en España

TVE La 1 HD

Movistar Plus+

Streaming en España

RTVE Play

DAZN Mundial

DAZN Spain

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Argentina?

La Albiceleste afronta un nuevo desafío mundialista y contará con una amplia cobertura televisiva y digital en todo el país.

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Argentina

Telefe

TV Pública

TyC Sports

DSports Argentina

Streaming en Argentina

DGO

Flow

Mi Telefe

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir uno de los encuentros más esperados de los octavos de final mediante televisión abierta y señales deportivas.

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Colombia

Caracol TV

RCN TV

DSports Colombia

Streaming en Colombia

Caracol Play

DGO

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Perú?

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Perú

América Televisión

DSports Perú

Streaming en Perú

América TVGO

Disney+ Premium

DGO

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Chile?

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Chile

DSports Chile

Streaming en Chile

DGO

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Ecuador?

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Ecuador

DSports Ecuador

Streaming en Ecuador

DGO

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Uruguay?

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Uruguay

DSports Uruguay

Streaming en Uruguay

DGO

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Venezuela?

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Venezuela

DSports Venezuela

Streaming en Venezuela

DGO

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Bolivia?

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Bolivia

Unitel

Red Uno

Streaming en Bolivia

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Paraguay?

Canales para ver Argentina vs. Egipto en Paraguay

Trece

Unicanal

Canales de FOX y Telemundo para ver Argentina vs. Egipto EN VIVO en Estados Unidos

Ciudad TV Streaming Nueva York FOX, Telemundo 47 FOX One, Peacock, fuboTV Miami FOX, Telemundo 51 FOX One, Peacock, fuboTV Orlando FOX, Telemundo 31 FOX One, Peacock, fuboTV Tampa FOX, Telemundo 49 FOX One, Peacock, fuboTV Dallas FOX, Telemundo 39 FOX One, Peacock, fuboTV Houston FOX, Telemundo 47 FOX One, Peacock, fuboTV Chicago FOX, Telemundo FOX One, Peacock, fuboTV Atlanta FOX, Telemundo FOX One, Peacock, fuboTV Los Ángeles FOX, Telemundo 52 FOX One, Peacock, fuboTV Phoenix FOX, Telemundo 39 FOX One, Peacock, fuboTV

Horario del partido Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026 en los Estados Unidos

Ciudad Hora Nueva York 12:00 p.m. ET Miami 12:00 p.m. ET Orlando 12:00 p.m. ET Tampa 12:00 p.m. ET Atlanta 12:00 p.m. ET Dallas 11:00 a.m. CT Houston 11:00 a.m. CT Chicago 11:00 a.m. CT Denver 10:00 a.m. MT Phoenix 9:00 a.m. MST Los Ángeles 9:00 a.m. PT San Francisco 9:00 a.m. PT Seattle 9:00 a.m. PT Las Vegas 9:00 a.m. PT

Horarios para ver Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy por el Mundial 2026

País Hora México (CT) 11:00 a.m. Colombia 11:00 a.m. Perú 11:00 a.m. Ecuador 11:00 a.m. Panamá 11:00 a.m. Bolivia 12:00 p.m. Venezuela 12:00 p.m. Chile 1:00 p.m. Argentina 1:00 p.m. Uruguay 1:00 p.m. Paraguay 1:00 p.m. Brasil 1:00 p.m. Estados Unidos (ET) 12:00 p.m. Estados Unidos (PT) 9:00 a.m. España 18:00