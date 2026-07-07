Lionel Messi y Mohamed Salah protagonizarán este martes 7 de julio uno de los partidos más atractivos de los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. Argentina y Egipto medirán fuerzas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde estará en juego un boleto a los cuartos de final del torneo que reúne a 48 selecciones y 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.
La Albiceleste llega a esta instancia después de superar a Cabo Verde en una exigente eliminatoria, mientras que Egipto se ganó su lugar entre los 16 mejores tras eliminar a Australia en una dramática definición por penales. El encuentro comenzará a las 12:00 p.m. ET (9:00 a.m. PT en Estados Unidos) y podrá verse mediante distintas señales oficiales en América y Europa.
Si buscas dónde ver Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy, aquí encontrarás los canales de televisión, plataformas de streaming y horarios oficiales para seguir el partido desde Estados Unidos, México, España y Latinoamérica.
En España, el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 se podrá ver mediante TVE La 1 HD, RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar Plus+, plataformas que cuentan con los derechos oficiales de transmisión del torneo para el territorio español.
Los aficionados podrán seguir en directo el esperado enfrentamiento entre Lionel Messi y Mohamed Salah a través de televisión abierta, operadores de pago y servicios de streaming autorizados.
Por otro lado, en Estados Unidos la transmisión estará disponible para la audiencia hispana mediante Telemundo, Universo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo y la narración radial de Fútbol de Primera, mientras que FOX Network y FOX One ofrecerán la cobertura para la audiencia de habla inglesa.
Los usuarios también podrán acceder al encuentro mediante fuboTV, una de las plataformas que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026. En Puerto Rico, la transmisión estará disponible a través de Telemundo Puerto Rico y Peacock.
En México, el compromiso será transmitido por Canal 5, Las Estrellas, TUDN y Azteca 7, además de las plataformas digitales ViX y Azteca Deportes En Vivo, que ofrecerán cobertura completa de uno de los cruces más atractivos de los octavos de final.
La expectativa es enorme debido al atractivo que genera el duelo entre el vigente campeón del mundo y una selección egipcia que ha encontrado en Salah a su principal referencia ofensiva durante el torneo.
En Sudamérica, países como Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela contarán con la transmisión de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO.
En Colombia, además de DIRECTV Sports Colombia y DGO, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión y Deportes RCN.
Mientras tanto, en Perú la cobertura estará disponible por América Televisión, América TVGO, DIRECTV Sports Perú, Disney+ Premium y DGO.
En Argentina, la cobertura estará encabezada por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina, además de las plataformas Mi Telefe, Flow y DGO, que ofrecerán la transmisión completa del encuentro desde Atlanta.
Para Centroamérica, la distribución internacional contempla distintas señales nacionales y regionales. Costa Rica tendrá la transmisión mediante Teletica Canal 7 y TDMAX; Guatemala por Tigo Sports Guatemala; Honduras por Tigo Sports Honduras; El Salvador mediante Tigo Sports El Salvador; Nicaragua por Tigo Sports Nicaragua; Panamá a través de RPC TV, TVN Panamá, TVMax y Medcom GO; y República Dominicana mediante CDN Deportes.
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026?
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|México (CT)
|11:00
|Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7, TUDN
|ViX, Azteca Deportes
|Estados Unidos (ET)
|12:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo, Universo
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|9:00 a.m.
|FOX Network, Telemundo, Universo
|FOX One, Peacock, fuboTV
|España
|18:00
|TVE La 1 HD, Movistar Plus+
|RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial
|Colombia
|11:00 a.m.
|Caracol TV, RCN TV, DSports
|Caracol Play, DGO
|Perú
|11:00 a.m.
|América TV, DSports
|América TVGO, Disney+ Premium, DGO
|Ecuador
|11:00 a.m.
|DSports
|DGO
|Venezuela
|12:00 p.m.
|DSports Venezuela
|DGO
|Chile
|1:00 p.m.
|DSports
|DGO
|Argentina
|1:00 p.m.
|Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports
|DGO, Flow, Mi Telefe
|Uruguay
|1:00 p.m.
|DSports Uruguay
|DGO
|Paraguay
|1:00 p.m.
|Trece, Unicanal
|—
|Bolivia
|12:00 p.m.
|Unitel, Red Uno
|Tigo Sports
|Costa Rica
|10:00 a.m.
|Teletica Canal 7
|TDMAX
|Guatemala
|10:00 a.m.
|Tigo Sports Guatemala
|—
|Honduras
|10:00 a.m.
|Tigo Sports Honduras
|—
|El Salvador
|10:00 a.m.
|Tigo Sports El Salvador
|—
|Nicaragua
|10:00 a.m.
|Tigo Sports Nicaragua
|—
|Panamá
|11:00 a.m.
|RPC TV, TVN, TVMax
|Medcom GO
|República Dominicana
|12:00 p.m.
|CDN Deportes
|—
|Puerto Rico
|12:00 p.m.
|Telemundo Puerto Rico
|Peacock
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en México?
La afición mexicana tendrá múltiples opciones para seguir el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.
Canales para ver Argentina vs. Egipto en México
- Canal 5
- Las Estrellas
- Azteca 7
- TUDN
Streaming en México
- ViX
- Azteca Deportes
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Estados Unidos?
La comunidad hispana y los aficionados del fútbol internacional en Estados Unidos podrán seguir el encuentro mediante señales en español e inglés.
Canales para ver Argentina vs. Egipto en Estados Unidos
- Telemundo
- Universo
- FOX Network
- FS1
Streaming en Estados Unidos
- Peacock
- FOX One
- fuboTV
- Telemundo Deportes En Vivo
Radio en Estados Unidos
- Fútbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en España?
Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro mediante las plataformas que cuentan con los derechos oficiales de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026.
Canales para ver Argentina vs. Egipto en España
- TVE La 1 HD
- Movistar Plus+
Streaming en España
- RTVE Play
- DAZN Mundial
- DAZN Spain
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Argentina?
La Albiceleste afronta un nuevo desafío mundialista y contará con una amplia cobertura televisiva y digital en todo el país.
Canales para ver Argentina vs. Egipto en Argentina
- Telefe
- TV Pública
- TyC Sports
- DSports Argentina
Streaming en Argentina
- DGO
- Flow
- Mi Telefe
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Colombia?
Los aficionados colombianos podrán seguir uno de los encuentros más esperados de los octavos de final mediante televisión abierta y señales deportivas.
Canales para ver Argentina vs. Egipto en Colombia
- Caracol TV
- RCN TV
- DSports Colombia
Streaming en Colombia
- Caracol Play
- DGO
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Perú?
Canales para ver Argentina vs. Egipto en Perú
- América Televisión
- DSports Perú
Streaming en Perú
- América TVGO
- Disney+ Premium
- DGO
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Chile?
Canales para ver Argentina vs. Egipto en Chile
- DSports Chile
Streaming en Chile
- DGO
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Ecuador?
Canales para ver Argentina vs. Egipto en Ecuador
- DSports Ecuador
Streaming en Ecuador
- DGO
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Uruguay?
Canales para ver Argentina vs. Egipto en Uruguay
- DSports Uruguay
Streaming en Uruguay
- DGO
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Venezuela?
Canales para ver Argentina vs. Egipto en Venezuela
- DSports Venezuela
Streaming en Venezuela
- DGO
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Bolivia?
Canales para ver Argentina vs. Egipto en Bolivia
- Unitel
- Red Uno
Streaming en Bolivia
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy en Paraguay?
Canales para ver Argentina vs. Egipto en Paraguay
- Trece
- Unicanal
Canales de FOX y Telemundo para ver Argentina vs. Egipto EN VIVO en Estados Unidos
|Ciudad
|TV
|Streaming
|Nueva York
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Miami
|FOX, Telemundo 51
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Orlando
|FOX, Telemundo 31
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Tampa
|FOX, Telemundo 49
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Dallas
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Houston
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Chicago
|FOX, Telemundo
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Atlanta
|FOX, Telemundo
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Los Ángeles
|FOX, Telemundo 52
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Phoenix
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, Peacock, fuboTV
Horario del partido Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026 en los Estados Unidos
|Ciudad
|Hora
|Nueva York
|12:00 p.m. ET
|Miami
|12:00 p.m. ET
|Orlando
|12:00 p.m. ET
|Tampa
|12:00 p.m. ET
|Atlanta
|12:00 p.m. ET
|Dallas
|11:00 a.m. CT
|Houston
|11:00 a.m. CT
|Chicago
|11:00 a.m. CT
|Denver
|10:00 a.m. MT
|Phoenix
|9:00 a.m. MST
|Los Ángeles
|9:00 a.m. PT
|San Francisco
|9:00 a.m. PT
|Seattle
|9:00 a.m. PT
|Las Vegas
|9:00 a.m. PT
Horarios para ver Argentina vs. Egipto EN VIVO hoy por el Mundial 2026
|País
|Hora
|México (CT)
|11:00 a.m.
|Colombia
|11:00 a.m.
|Perú
|11:00 a.m.
|Ecuador
|11:00 a.m.
|Panamá
|11:00 a.m.
|Bolivia
|12:00 p.m.
|Venezuela
|12:00 p.m.
|Chile
|1:00 p.m.
|Argentina
|1:00 p.m.
|Uruguay
|1:00 p.m.
|Paraguay
|1:00 p.m.
|Brasil
|1:00 p.m.
|Estados Unidos (ET)
|12:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|9:00 a.m.
|España
|18:00