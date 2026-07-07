El Estadio Atlanta será escenario de un partido vibrante este martes 7 de julio, cuando se enfrenten Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. En esta nota conocerás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Argentina vs. Egipto en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026 este martes 07 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 12:00 pm
- Estados Unidos (CT): 11:00 am
- Estados Unidos (MT): 10:00 am
- Estados Unidos (PT): 9:00 am
- México (CDMX): 10:00 am
- España: 6:00 pm
- Puerto Rico: 12:00 pm
- República Dominicana: 12:00 pm
- Panamá: 11:00 am
- Costa Rica: 10:00 am
- El Salvador: 10:00 am
- Guatemala: 10:00 am
- Honduras: 10:00 am
- Nicaragua: 10:00 am
- Argentina: 1:00 pm
- Brasil (Brasilia): 1:00 pm
- Uruguay: 1:00 pm
- Chile (Santiago): 12:00 pm
- Paraguay: 1:00 pm
- Bolivia: 12:00 pm
- Venezuela: 12:00 pm
- Ecuador: 11:00 am
- Perú: 11:00 am
- Colombia: 11:00 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el Argentina vs. Egipto?
Este martes 07 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV España, La 2 Cat
- Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Televisión Pública, Telefe Argentina, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
- Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil, SportTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, ditu
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV, Disney+ Premium Argentina
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+, FOX
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes