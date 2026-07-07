Argentina, con Lionel Messi, enfrentará a Egipto de Mohamed Salah hoy martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026, en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Tras el sufrido partido ante Cabo Verde, la Albiceleste sostendrá un nuevo reto en su búsqueda por coronarse como bicampeones de la Copa del Mundo. Además, ‘Lio’ tiene que seguir marcando para continuar liderando en la disputa por la Bota de Oro.

El encuentro comenzará a las 18:00 horas de España (hora peninsular) y podrá seguirse en directo mediante DAZN Mundial, plataforma que ofrece la cobertura completa de los 104 partidos del Mundial FIFA 2026. Los usuarios españoles también podrán acceder a la transmisión a través de dispositivos compatibles y operadores que integran los contenidos de DAZN.

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?

Los aficionados en España podrán seguir el partido entre Marruecos y Canadá mediante DAZN Mundial, servicio que cuenta con la emisión íntegra de la Copa Mundial FIFA 2026 y acceso a todos los encuentros del torneo. La plataforma ofrece transmisión en directo, repeticiones completas, estadísticas en tiempo real y programación especial durante toda la competición.

Además, los usuarios de Movistar Plus+ con acceso a DAZN también podrán disfrutar del encuentro desde la misma plataforma.

Dónde y a qué hora ver el partido Argentina vs. Egipto EN VIVO HOY 7 de julio por octavos de final de la Copa Mundial en el Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia. (Foto: Composición Depor)

Opciones para ver DAZN Mundial en España

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¿En qué dispositivos puedo ver DAZN Mundial en España?

DAZN permite seguir el Mundial FIFA 2026 desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet, tanto en casa como fuera de ella.

Dispositivos compatibles con DAZN

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Amazon Fire TV Stick

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android

iPad

PC

Ordenadores Mac

Consolas PlayStation

Consolas Xbox

La plataforma permite además sincronizar varios dispositivos y acceder a la programación en directo o bajo demanda.

¿Cuánto cuesta DAZN Mundial en España?

DAZN habilitó una modalidad específica para seguir la Copa Mundial FIFA 2026 en España.

Precio para ver el Mundial 2026 en DAZN

Producto Precio Complemento Mundial FIFA 2026 19,99 € pago único DAZN Premium Incluye el Mundial 2026 Planes compatibles DAZN Posibilidad de añadir el Mundial por 19,99 €

Los usuarios con determinados planes pueden añadir el Mundial mediante un pago único de 19,99 euros, mientras que los suscriptores de DAZN Premium tienen acceso incluido al torneo.

¿Cómo suscribirse para ver todos los partidos del Mundial 2026?

Para acceder a la cobertura completa del Mundial FIFA 2026 mediante DAZN, sigue estos pasos:

Accede a DAZN España. Crea una cuenta con correo electrónico y contraseña. Selecciona un plan compatible o DAZN Premium. Añade el complemento de la Copa Mundial FIFA 2026 si corresponde. Introduce un método de pago válido. Confirma la suscripción y comienza a ver los partidos en directo.

Ventajas de DAZN Mundial

Los 104 partidos del Mundial 2026.

Emisión en directo y bajo demanda.

Cobertura multiplataforma.

Repeticiones completas.

Programación especial y análisis.

Estadísticas en tiempo real.

Acceso desde cualquier dispositivo compatible.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Egipto Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Octavos de final Fecha Martes 7 de julio de 2026 Horario en España 18:00 horas Streaming DAZN Mundial TV DAZN España Estadio Mercedes-Benz Stadium Lugar Georgia, Estados Unidos