El Estadio Riyahd Air Metropolitano será escenario del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2026 entre el FC Barcelona y el Atlético Madrid a llevarse a cabo este jueves 12 de febrero a partir de las 21:00 en horario peninsular (20:00 en las Islas Canarias) . ¿Quieres ver el juego por Tablet, PC, teléfono móvil o Smart TV? TVE La 1 y RTVE Play serán los encargados de la transmisión oficial para el público español. Aquí te contaremos los diales que debes sintonizar para seguir el cotejo.

Este primer asalto se vive en el fortín colchonero, donde el equipo del “Cholo” Simeone llega encendido tras golear 5-0 al Betis. Por su parte, el conjunto azulgrana busca repetir la victoria de la temporada pasada para cerrar la llave con ventaja en el Spotify Camp Nou. ¡No te pierdas el duelo de estrategias más importante del año en una transmisión fresca, rápida y sin interrupciones molestas!

¿Quién manda en la Copa? Revisa el resultado en directo del Barça vs. Atleti. Goles, mejores jugadas y el marcador final de esta semifinal épica de 2026. ¡Entérate si hubo remontada o victoria clara ahora mismo! | Crédito: fcbarcelona.es / atleticodemadrid.com / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver La 1 EN DIRECTO, FC Barcelona - Atlético Madrid por semifinal de la Copa del Rey 2026?

La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta manera, podrás seguir el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2026 entre FC Barcelona y Atlético Madrid.

Dial 1 de Movistar+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, FC Barcelona vs. Atlético Madrid por Copa del Rey 2025?

Suscríbete a RTVE Play para ver todos los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA 2024 desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV. Además, tendrás la oportunidad de disfrutar de otros deportes y un variado contenido relacionado a series, películas, eventos exclusivos, documentales, radios y más.

El partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

FC Barcelona vs. Atlético Madrid: horario, TV y dónde ver Copa del Rey 2026 en directo

Evento: FC Barcelona vs. Atlético Madrid, ida de la semifinal de la Copa del Rey 2025

Lugar: Estadio Riyahd Air Metropolitano de Madrid (España), con capacidad máxima para albergar a 70.460 espectadores.

Horario: 21:00 de Madrid (hora peninsular)

Fecha: Jueves, 12 de febrero de 2026

TV: LA 1 de TVE

Streaming: RTVE Play